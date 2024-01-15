Программа Premium Residency в Саудовской Аравии: кто и на каких условиях может получить ВНЖ в Королевстве
Королевство Саудовская Аравия в последние годы активно модернизирует экономику и делает её более открытой для внешнего мира. Одним из шагов на этом пути стал , цель которой — стимулировать приток в страну иностранных инвестиций, предпринимательских инициатив и профессиональных компетенций.
Категории участников и основные льготы
В рамках программы выделено 6 категорий потенциальных резидентов: инвесторы в недвижимость, бизнес-инвесторы, предприниматели, владельцы виз на VIP-проживание, профессионалы и деятели искусства.
Все участники при условии соответствия критериям отбора получают ряд значимых льгот для себя и членов своих семей, а именно:
- ВНЖ Саудовской Аравии;
- освобождение от уплаты многих пошлин и налоговых сборов, обычно взимаемых с экспатов;
- свобода перемещения по территории страны без необходимости оформления дополнительных разрешений
- возможность отсутствовать в стране в течение неограниченного срока;
- гостевые визы для родственников;
- право резидента и членов его семьи на трудоустройство в коммерческих организациях;
- право приобретения в собственность элитной недвижимости на территории старны;
- возможность использовать выделенные полосы въезда и выезда в портах и аэропортах.
Условия участия для основных категорий
Рассмотрим подробнее требования к основным группам кандидатов.
Инвесторы в коммерческую и жилую недвижимость должны подтвердить вложение от $1,1 млн, при этом объект покупки не должен находиться на стадии строительства. Приобретаемая недвижимость должна быть оценена независимыми аккредитованными экспертами, а финансирование сделки не должно включать ипотечные кредиты.
Бизнесмены обязуются инвестировать не менее $1,9 млн в течение двух лет после получения инвестиционной лицензии и трудоустроить минимум 10 граждан страны.
Предприниматели и стартаперы должны привлечь стартовый капитал в размере от $106 тыс. и создать от 10 новых рабочих мест в зависимости от условий.
Обладатели виз на VIP-проживание подтверждают финансовую состоятельность, делая единовременный депозит от $213 тыс.
Профессионалы с мировым именем в области культуры и искусства проходят специальную процедуру номинирования со стороны государственных органов.
Заинтересованные иностранцы могут подавать онлайн-заявки через , приложив все необходимые документы в подтверждение своего статуса и выполнения обязательных условий.