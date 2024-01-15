Программа Premium Residency в Саудовской Аравии: кто и на каких условиях может получить ВНЖ в Королевстве

Королевство Саудовская Аравия в последние годы активно модернизирует экономику и делает её более открытой для внешнего мира. Одним из шагов на этом пути стал запуск программы Premium Residency , цель которой — стимулировать приток в страну иностранных инвестиций, предпринимательских инициатив и профессиональных компетенций.

Категории участников и основные льготы

В рамках программы выделено 6 категорий потенциальных резидентов: инвесторы в недвижимость, бизнес-инвесторы, предприниматели, владельцы виз на VIP-проживание, профессионалы и деятели искусства.

Все участники при условии соответствия критериям отбора получают ряд значимых льгот для себя и членов своих семей, а именно:

ВНЖ Саудовской Аравии;

освобождение от уплаты многих пошлин и налоговых сборов, обычно взимаемых с экспатов;

свобода перемещения по территории страны без необходимости оформления дополнительных разрешений

возможность отсутствовать в стране в течение неограниченного срока;

гостевые визы для родственников;

право резидента и членов его семьи на трудоустройство в коммерческих организациях;

право приобретения в собственность элитной недвижимости на территории старны;

возможность использовать выделенные полосы въезда и выезда в портах и аэропортах.

Условия участия для основных категорий

Рассмотрим подробнее требования к основным группам кандидатов.

Инвесторы в коммерческую и жилую недвижимость должны подтвердить вложение от $1,1 млн, при этом объект покупки не должен находиться на стадии строительства. Приобретаемая недвижимость должна быть оценена независимыми аккредитованными экспертами, а финансирование сделки не должно включать ипотечные кредиты.

Бизнесмены обязуются инвестировать не менее $1,9 млн в течение двух лет после получения инвестиционной лицензии и трудоустроить минимум 10 граждан страны.

Предприниматели и стартаперы должны привлечь стартовый капитал в размере от $106 тыс. и создать от 10 новых рабочих мест в зависимости от условий.

Обладатели виз на VIP-проживание подтверждают финансовую состоятельность, делая единовременный депозит от $213 тыс.

Профессионалы с мировым именем в области культуры и искусства проходят специальную процедуру номинирования со стороны государственных органов.