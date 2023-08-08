Саудовская Аравия расширило доступ к своей новой электронной визе. Кто может её оформить?

Саудовская Аравия расширила список стран, граждане которых могут получить электронную туристическую визу. Её в стране представили в июне этого года.

Власти Саудовской Аравии недавно представили новую мгновенную визу, позволяющую получать электронные туристические визы в Королевство. E-visa может быть оформлена до прибытия в страну через портал visa.visitsaudi.com .

Изначально было объявлено, что воспользоваться такой возможностью смогут обладатели виз Великобритании, США и Шенгенской зоны, а также постоянные жители Великобритании, США, России, и любой страны ЕС. Теперь же список расширился, в него добавлены следующие государства: Албания, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Мальдивская республика, ЮАР, Таджикистан, Узбекистан.

Новая мгновенная электронная виза является одной из нескольких инициатив, запущенных Королевством в последний год для улучшения обслуживания посетителей. К примеру, в 2022 году Управление по туризму представило платформу Nusuk — это первая официальная интегрированная цифровая платформа в истории страны, предоставляющая паломникам и гостям простой путь для планирования поездок в Мекку, Мадину и другие священные места.

Саудовская Аравия упрощает для посетителей возможность познакомиться со страной и внести вклад в ее развитие, чтобы достичь амбициозной цели — 100 миллионов посещений в год к 2030 году. Страна стала одним из самых быстрорастущих туристических рынков в мире с момента открытия туристических маршрутов в 2019 году — в 2022 году она зарегистрировала 93,5 миллиона посещений.