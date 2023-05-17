Жилье в Саудовской Аравии подорожало на 60%. За последние полгода

В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, цены на жилую недвижимость выросли на 60%. К такому скачку цен привело решение Королевства разрешить иностранцам инвестировать в местный рынок недвижимости.

Причем, как заявляется в отчёте проптех-компании Realiste, это еще начало: страна ожидает большой приток иностранных инвестиций в недвижимость, особенно из России, Великобритании, стран Европейского Союза.

Немного контекста. В начале 2023 года власти Саудовской Аравии расширили права иностранцев на покупку недвижимости в стране, позволив им приобретать активы во всех сегментах рынка. Это решение является продолжением предыдущей директивы 2021 года, которая позволяла иностранцам и законным резидентам приобретать один объект недвижимости при определенных условиях.

Отраслевые аналитики рассматривают такие меры властей как стратегическую составляющую плана Саудовской Аравии по диверсификации экономики. Цель заключается в стимулировании значительных инвестиций в отрасли, не связанные с нефтью.

Сообщается, что Саудовская Аравия планирует вложить примерно 575 миллиардов долларов в развитие восьми новых мегаполисов, таких как Неом, Киддию, Red Sea Project и Амаала. К концу 2023 года только в Эр-Рияде должно быть построено 100,000 новых домов.