Саудовская Аравия выпустила специальную визу для инвесторов. Рассказываем, кто сможет её получить и как это сделать

В Саудовской Аравии появилась специальная виза для инвесторов, которая так и называется — Visit Visa for Investors . В отличие от традиционной деловой визы, она не требует подтверждений от аравийской компании (спонсора), поэтому организовывать деловые поездки станет проще.

Кто сможет оформить визу инвестора? Граждане из 60 стран, включая США, Китай, Австралию, Германию, Россию, Южную Корею, Великобританию.

Как получить Visit Visa for Investors? Это можно сделать онлайн на портале сразу после заполнения заявки.

На какой срок выдается новая виза? В зависимости от гражданства и двусторонних соглашений между странами, можно выпустить как однократную визу до 90 дней, так и многократную для въезда на срок от полугода до 5 лет.