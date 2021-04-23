Паспорта, с которыми можно объездить без виз большую часть мира: рейтинг по государствам

В середине апреля 2021 года компания Henley & Partners, изучающая самые удобные для путешествий паспорта, представила миру обновленный рейтинг государств, имеющих больше всего возможностей по безвизовым поездкам. Подсчитывалось количество стран, которое граждане оцениваемого государства могут посетить без необходимости оформления визы.

По данным консалтинговой компании, на фоне ограничений в связи с пандемией COVID-19 зафиксирован наибольший за несколько последних десятилетий разрыв в свободе передвижения между странами. По мнению аналитиков, ситуацию в этом вопросе существенно осложняет неоднородность доступа к вакцинации в разных странах, но сама возможность борьбы с вирусом вселяет надежду на положительную динамику развития.

Первая тройка (четверка) финалистов

Пальму первенства все еще удерживает Япония — паспорт гражданина страны восходящего солнца буквально открывает перед путешественником весь мир: он может свободно посещать 193 государства. И это несмотря на то, что на территорию самой Японии въезд иностранцам из-за пандемии пока запрещен.

Серебро по состоянию на апрель 2021 года достается Сингапуру — граждане страны могут беспрепятственно наслаждаться путешествиями без бумажной волокиты по 192 государствам.

Третье место в этот раз делят Южная Корея и Германия — их паспорта дают возможность посетить без виз 191 страну.

Оставшиеся места в топ-10 рейтинга, по традиции, в основном занимают страны ЕС.

Интересные рокировки

Из необычных перемещений в рейтинге за последние десятилетия:

+ 50 пунктов в рейтинге — ОАЭ с 65-й позиции поднялись в списке на 15-е место, сейчас гражданам Эмиратов можно без виз посещать 174 страны мира.

+ 22 пункта в рейтинге — Китай с 90-го места (40 стран без виз) перескочил на 68-ю позицию (теперь китайцам открыто для свободного посещения 77 стран).

Несмотря на все вышесказанное, свобода передвижения по миру в основном пока лишь декларируется на бумаге. Это вызвано ограничениями, пока еще актуальными по всему земному шару в связи с пандемией коронавируса.