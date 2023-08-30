«Зарплата, с которой здесь будет комфортно жить, — около $1000». Плюсы и минусы жизни в Казахстане, цены, природа и госсервисы
Какой уровень жизни в Казахстане по сравнению с Европой? Сколько нужно денег для комфортной жизни? Как оформить свою деятельность, если работаешь удалённо? О плюсах и минусах жизни в Казахстане, получении ВНЖ и ценах на аренду нам рассказал .
«Для получения РВП нужно официально работать в Казахстане»
— Мне 35 лет. Я являюсь основателем и директором компании . Мы занимаемся обучением в области IT, современной разработки при работе с большими данными и масштабировании вычислений.
На работе я занимаюсь всем: и операционкой, и преподаванием. Бонус в том, что я обожаю преподавать, и рад, что есть возможность приносить пользу людям, которые хотят учиться.
— В Казахстане я живу уже полтора года, обосновался в Алматы. К текущему моменту я уже получил ВНЖ. Это довольно непопулярная история с точки зрения лёгкости получения. Но мне повезло быстро его получить, так как по приезду я открыл тут компанию, и на основании этого наша команда попала в местный IT-хаб — Astana Hub. Таким образом, мы получили ещё и определённые преференции для своего бизнеса.
Плюс, мы работаем в Казахстане уже не первый год. Я лично приезжал в 2018-19 годах сюда преподавать в рамках различных инициатив (например, Yessenov Foundation, Летняя школа для развития кадрового потенциала), и выступал на конференциях для финансового и IT секторов. Поэтому на ВНЖ я уже подавался с рекомендательными письмами от местных коллег.
Если вы проживаете в Казахстане как турист, то на текущий момент тут на каждые 180 дней. На следующие 90 дней нужно будет выехать из страны.
Но самая популярная опция — это получение РВП (разрешение на временное проживание). Для этого нужно официально работать в Казахстане и получать здесь зарплату.
То есть, если вы работаете удалённо, нужно оформить свою деятельность в Казахстане. К примеру, можно открыть ТОО (аналог ООО). Сделать это не так сложно, и стоимость бухгалтерского обслуживания тут не такая дорогая. Но зато вы сразу закроете все вопросы с точки зрения легализации ваших доходов и легального проживания в Казахстане в течение любого периода времени.
«В Казахстане жить дешевле, чем в Европе»
— Если сравнивать цены в Казахстане с Сингапуром и Лондоном, то тут они прилично ниже. Если с Москвой, то раньше было ниже, однако из-за сильного падения рубля в последнее время, тут цены уже сравнимые.
В целом, жить дешевле, чем в Европе. При этом, всё необходимое для жизни есть. Если чего-то не хватает, можно заказать либо из Китая, либо из Америки — сервисы по доставке работают очень хорошо.
Сколько конкретно нужно денег для жизни в Казахстане, опять же, зависит от того, говорим мы об одном человеке, или о семье.
Стоимость аренды жилья отличается от района к району. Многие говорят, что цены выросли с учётом увеличения спроса от тех, кто иммигрировал в Казахстан в последнее время.
Если ориентироваться на двух человек, то можно найти жильё за 300.000 тенге ($650). А можно найти однушки-двушки чуть-чуть подальше, но всё равно в удобных локациях, за 200.000-250.000 тенге ($430-$540). Понятное дело, можно снимать и за 500.000 ($1080), и за миллион ($2160). Всё зависит от пожеланий.
На еду можно добавить 200,000 тенге ($430) — это вполне реальная цифра даже с учётом доставки на двоих человек. У меня есть знакомые, которые так питаются и тратят порядка 120-150.000 тенге на двоих.
Соответственно, зарплата, с которой будет комфортно жить в Казахстане, будет плюс-минус составлять 500.000 тенге ($1080). Если включать сюда походы в рестораны, возможность слетать куда-нибудь в отпуск, то вполне достаточно будет зарабатывать около миллиона тенге ($2160).
— Возвращаясь к недвижимости, стоит отметить, что одно дело — арендная история, другое — непосредственно приобретение жилья. Можно посмотреть индекс спроса на недвижимость Казахстана, который из года в год растёт, и ориентироваться на него. Однако, как в любом бизнесе, важны детали: то, какой объект вы хотите купить, для каких целей и т.д.
Исходя из последних объявлений, которые я видел, стоимость хорошей двухкомнатной или трёхкомнатной квартиры прямо в центре города составляет около $150,000.
«Казахстан — довольно хороший хаб с точки зрения перелётов»
— Рассказ о плюсах и минусах жизни в Казахстане я начну с последних.
Для меня минусом является местная банковская система. С одной стороны, она хорошо развита, а с другой, нестандартные задачи часто решаются довольно медленно. Для меня уже привычно, что я свои вопросы решаю за несколько походов в банк.
Также к минусам можно отнести воздух в Алматы. На него особенно жалуются местные жители. Есть надежда на то, что угольную ТЭЦ здесь заменят на газовую, и с чистым воздухом станет получше.
Мне до сих пор сложно привыкнуть к местному водоснабжению. Я за полтора года по разным обстоятельствам сменил пять локаций, и везде существует проблема с горячей водой: для того, чтобы дождаться горячей воды, иногда нужно 10-15-20 минут подождать. Зимой этот вопрос решается, потому что греются батареи, но летом такой момент присутствует.
Также есть нюансы с медициной. В целом, она в стране хорошая, но по опыту знакомых могу сказать, что остановиться на одной поликлинике довольно сложно — на каждый запрос нужно искать конкретного хорошего специалиста.
К сожалению, в Казахстане можно столкнуться со своего рода «медицинским рэкетом». У меня был такой печальный опыт, когда я приехал в больницу с переломом. Суть посыла была такова: если заплатите мне в карман — сделаем хорошо, нет — сделаем плохо. Надеюсь, что такие проблемы со временем будут искореняться.
— Главный плюс жизни в Казахстане — это, конечно, люди, их менталитет и гостеприимство. Если вам нужна помощь, местные жители вас в беде не оставят. У меня лично тут есть много знакомых, которые на первых порах мне очень помогали разбираться с вопросами переезда.
Второй плюс, который я для себя отмечаю, — это природа и невероятно красивые пейзажи. Где ещё можно за 40 минут на общественном транспорте доехать до гор, потратив на это всего $0,17? Так как я обожаю горы, это огромное преимущество. Тут постоянно можно находить новые тропы, вдохновляться, дышать, ходить на водопады.
Третий плюс: Казахстан — довольно хороший хаб с точки зрения перелётов. Конечно, добираться отсюда до Европы в какой-то мере далековато, но с точки зрения путешествия дальше — во Вьетнам, Малайзию — то многие рейсы как раз совершаются через Алматы. Если говорить про Air Astana, то у них есть прямые рейсы до Франкфурта, Амстердама, до Лондона с технической присадкой. Поэтому все возможности для путешествий есть.
Ещё один плюс — это государственные сервисы, с помощью которых очень многие вопросы можно решить онлайн. Единственное, если вы не гражданин Казахстана, то проблемы, которые касаются бизнеса и налоговых, почти всегда нужно решать, лично посетив то или иное учреждение. А иногда нужно даже лететь в Астану. Надеюсь, что с годами такая проблема исчезнет. Важно, что здесь люди готовы слушать, слышать и что-то менять.
Налоговую систему можно тоже отнести к плюсам, особенно если вы заняты в IT-сфере. Для тех, кто занимается финансами, блокчейном и тому подобным, есть отдельные оффшорные зоны. Этим ведает Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), где регистрируются все активности, связанные с финансами. Бонусом является то, что бизнес там ведется в соответствии с английским правом. К нему же прибегают и с целью решения конфликтных ситуаций.
Мне лично очень комфортно жить в Казахстане. Я получаю большое удовольствие и поддержку от ребят, которые живут здесь годами. Люди, которые приезжают сюда с бизнесом, в частности, образовательным, тут очень приветствуются. Местные жители, в целом, нацелены на привлечение тех, кто ориентирован на развитие их страны.