«Зарплата, с которой здесь будет комфортно жить, — около $1000». Плюсы и минусы жизни в Казахстане, цены, природа и госсервисы

Какой уровень жизни в Казахстане по сравнению с Европой? Сколько нужно денег для комфортной жизни? Как оформить свою деятельность, если работаешь удалённо? О плюсах и минусах жизни в Казахстане, получении ВНЖ и ценах на аренду нам рассказал Алексей Драль .

«Для получения РВП нужно официально работать в Казахстане»

— Мне 35 лет. Я являюсь основателем и директором компании BigData Team KZ . Мы занимаемся обучением в области IT, современной разработки при работе с большими данными и масштабировании вычислений.

На работе я занимаюсь всем: и операционкой, и преподаванием. Бонус в том, что я обожаю преподавать, и рад, что есть возможность приносить пользу людям, которые хотят учиться.

— В Казахстане я живу уже полтора года, обосновался в Алматы. К текущему моменту я уже получил ВНЖ. Это довольно непопулярная история с точки зрения лёгкости получения. Но мне повезло быстро его получить, так как по приезду я открыл тут компанию, и на основании этого наша команда попала в местный IT-хаб — Astana Hub. Таким образом, мы получили ещё и определённые преференции для своего бизнеса.

Плюс, мы работаем в Казахстане уже не первый год. Я лично приезжал в 2018-19 годах сюда преподавать в рамках различных инициатив (например, Yessenov Foundation, Летняя школа для развития кадрового потенциала), и выступал на конференциях для финансового и IT секторов. Поэтому на ВНЖ я уже подавался с рекомендательными письмами от местных коллег.

Если вы проживаете в Казахстане как турист, то на текущий момент тут можно находиться не более 90 дней на каждые 180 дней. На следующие 90 дней нужно будет выехать из страны.

Но самая популярная опция — это получение РВП (разрешение на временное проживание). Для этого нужно официально работать в Казахстане и получать здесь зарплату.

То есть, если вы работаете удалённо, нужно оформить свою деятельность в Казахстане. К примеру, можно открыть ТОО (аналог ООО). Сделать это не так сложно, и стоимость бухгалтерского обслуживания тут не такая дорогая. Но зато вы сразу закроете все вопросы с точки зрения легализации ваших доходов и легального проживания в Казахстане в течение любого периода времени.

«В Казахстане жить дешевле, чем в Европе»

— Если сравнивать цены в Казахстане с Сингапуром и Лондоном, то тут они прилично ниже. Если с Москвой, то раньше было ниже, однако из-за сильного падения рубля в последнее время, тут цены уже сравнимые.

В целом, жить дешевле, чем в Европе. При этом, всё необходимое для жизни есть. Если чего-то не хватает, можно заказать либо из Китая, либо из Америки — сервисы по доставке работают очень хорошо.

Сколько конкретно нужно денег для жизни в Казахстане, опять же, зависит от того, говорим мы об одном человеке, или о семье.

Стоимость аренды жилья отличается от района к району. Многие говорят, что цены выросли с учётом увеличения спроса от тех, кто иммигрировал в Казахстан в последнее время.

Если ориентироваться на двух человек, то можно найти жильё за 300.000 тенге ($650). А можно найти однушки-двушки чуть-чуть подальше, но всё равно в удобных локациях, за 200.000-250.000 тенге ($430-$540). Понятное дело, можно снимать и за 500.000 ($1080), и за миллион ($2160). Всё зависит от пожеланий.

На еду можно добавить 200,000 тенге ($430) — это вполне реальная цифра даже с учётом доставки на двоих человек. У меня есть знакомые, которые так питаются и тратят порядка 120-150.000 тенге на двоих.

Соответственно, зарплата, с которой будет комфортно жить в Казахстане, будет плюс-минус составлять 500.000 тенге ($1080). Если включать сюда походы в рестораны, возможность слетать куда-нибудь в отпуск, то вполне достаточно будет зарабатывать около миллиона тенге ($2160).

— Возвращаясь к недвижимости, стоит отметить, что одно дело — арендная история, другое — непосредственно приобретение жилья. Можно посмотреть индекс спроса на недвижимость Казахстана, который из года в год растёт, и ориентироваться на него. Однако, как в любом бизнесе, важны детали: то, какой объект вы хотите купить, для каких целей и т.д.

Исходя из последних объявлений, которые я видел, стоимость хорошей двухкомнатной или трёхкомнатной квартиры прямо в центре города составляет около $150,000.

«Казахстан — довольно хороший хаб с точки зрения перелётов»

— Рассказ о плюсах и минусах жизни в Казахстане я начну с последних.

Для меня минусом является местная банковская система. С одной стороны, она хорошо развита, а с другой, нестандартные задачи часто решаются довольно медленно. Для меня уже привычно, что я свои вопросы решаю за несколько походов в банк.

Также к минусам можно отнести воздух в Алматы. На него особенно жалуются местные жители. Есть надежда на то, что угольную ТЭЦ здесь заменят на газовую, и с чистым воздухом станет получше.

Мне до сих пор сложно привыкнуть к местному водоснабжению. Я за полтора года по разным обстоятельствам сменил пять локаций, и везде существует проблема с горячей водой: для того, чтобы дождаться горячей воды, иногда нужно 10-15-20 минут подождать. Зимой этот вопрос решается, потому что греются батареи, но летом такой момент присутствует.

Также есть нюансы с медициной. В целом, она в стране хорошая, но по опыту знакомых могу сказать, что остановиться на одной поликлинике довольно сложно — на каждый запрос нужно искать конкретного хорошего специалиста.

К сожалению, в Казахстане можно столкнуться со своего рода «медицинским рэкетом». У меня был такой печальный опыт, когда я приехал в больницу с переломом. Суть посыла была такова: если заплатите мне в карман — сделаем хорошо, нет — сделаем плохо. Надеюсь, что такие проблемы со временем будут искореняться.

— Главный плюс жизни в Казахстане — это, конечно, люди, их менталитет и гостеприимство. Если вам нужна помощь, местные жители вас в беде не оставят. У меня лично тут есть много знакомых, которые на первых порах мне очень помогали разбираться с вопросами переезда.

Второй плюс, который я для себя отмечаю, — это природа и невероятно красивые пейзажи. Где ещё можно за 40 минут на общественном транспорте доехать до гор, потратив на это всего $0,17? Так как я обожаю горы, это огромное преимущество. Тут постоянно можно находить новые тропы, вдохновляться, дышать, ходить на водопады.

Третий плюс: Казахстан — довольно хороший хаб с точки зрения перелётов. Конечно, добираться отсюда до Европы в какой-то мере далековато, но с точки зрения путешествия дальше — во Вьетнам, Малайзию — то многие рейсы как раз совершаются через Алматы. Если говорить про Air Astana, то у них есть прямые рейсы до Франкфурта, Амстердама, до Лондона с технической присадкой. Поэтому все возможности для путешествий есть.

Ещё один плюс — это государственные сервисы, с помощью которых очень многие вопросы можно решить онлайн. Единственное, если вы не гражданин Казахстана, то проблемы, которые касаются бизнеса и налоговых, почти всегда нужно решать, лично посетив то или иное учреждение. А иногда нужно даже лететь в Астану. Надеюсь, что с годами такая проблема исчезнет. Важно, что здесь люди готовы слушать, слышать и что-то менять.

Налоговую систему можно тоже отнести к плюсам, особенно если вы заняты в IT-сфере. Для тех, кто занимается финансами, блокчейном и тому подобным, есть отдельные оффшорные зоны. Этим ведает Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), где регистрируются все активности, связанные с финансами. Бонусом является то, что бизнес там ведется в соответствии с английским правом. К нему же прибегают и с целью решения конфликтных ситуаций.

Мне лично очень комфортно жить в Казахстане. Я получаю большое удовольствие и поддержку от ребят, которые живут здесь годами. Люди, которые приезжают сюда с бизнесом, в частности, образовательным, тут очень приветствуются. Местные жители, в целом, нацелены на привлечение тех, кто ориентирован на развитие их страны.