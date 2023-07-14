Мы уже писали, что в Португалии заработала программа помощи семьям в выплате аренды жилья, и оказалось, что это не единственная помощь арендаторам. 6 июля был принят закон о запрете повышения арендной платы для «старых» договоров аренды. Подробности.

В рамках меры по ограничению повышения цен на аренду в рамках программы Mais Habitaç (больше жилья) парламент Португалии 6 июля одобрил меру, чтобы предотвратить повышение цен арендодателями на новые контракты на существующую аренду недвижимости.

Такие ограничения коснутся не всех. Первоначальная стоимость аренды по новым договорам аренды домов, которые были на рынке в течение последних пяти лет, не сможет превысить стоимость последней арендной платы в предыдущем договоре.

Однако следует отметить, что эффект инфляции был принят во внимание, и увеличение на 2% может быть применено к новым договорам аренды в соответствии с инфляцией. Для договоров аренды, которые не обновлялись за последние пять лет, могут быть добавлены коэффициенты автоматического обновления за три предыдущих года. В 2023 году это значение составляло 5,43%.

Ранее в этом году премьер-министр Португалии Антониу Коста заявил, что этот шаг является «ограничительной мерой эволюции арендной платы», но, однако, считается «разумным» и «необходимым», чтобы остановить создание Португалии системы, которая не позволяет ее жителям позволить себе арендную плату, поскольку «рынок уже имеет уровень арендной платы намного выше доходов семей».

При этом данная мера применяется только к контрактам, которые сдавались в аренду в течение последних пяти лет. В настоящее время нет ограничений на аренду недвижимости, поступающего на рынок аренды жилья.

Если арендная недвижимость проходит «глубокие ремонтные или реставрационные работы, должным образом заверенные городским советом», «стоимость по отношению к соответствующим расходам, которые несет арендодатель, до годового лимита в размере 15%».

Это означает, что стоимость договоров аренды недвижимости, которая подверглась необходимой реставрации или реконструкции, может увеличиться на 15%, чтобы покрыть эти расходы и обеспечить соответствие новой арендной стоимости недвижимости.

Эта мера получила зеленый свет в четверг, 6 июля, положительными голосами Социалистической партии (PS), воздержавшимися Левым блоком (BE) и Португальской коммунистической партией (PCP) и голосами против Социал-демократической партии (PSD), Chega (CH) и Либеральной инициативы (IL).