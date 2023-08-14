«Уровень преступности от одного города к другому может отличаться в 10-15 раз». Что важно знать о Бразилии и её местных жителях, если вы собираетесь тут жить

В какой части Бразилии жить безопаснее всего? К чему приводит огромная конкуренция между застройщики в стране? Почему английского для жизни здесь недостаточно? Обо всём этом, а также о добродушности бразильцев, средних зарплатах, налогах и стоимости жизни по пунктам — читайте в нашем большом материале.

«Мы поселились в самом экологичном городе Южной Америки»

Своей историей жизни в Бразилии и поиска там жилья с нами поделилась Надежда .

— Наша семья состоит из меня (37 лет), мужа (42 года), а также детей (1 год, 11, 13 и 15 лет). Я работаю дизайнером интерфейсов, а муж — программистом.

Свой переезд мы начали планировать в феврале 2022 года. На тот момент я была беременна, и свой выбор мы остановили на Бразилии — стране, которая дает гражданство по праву почвы . Если ты рожаешь ребенка в Бразилии, он автоматически получает гражданство этой страны, а дальше по цепочке вся семья имеет право на ПМЖ и, в случае успешной сдачи португальского языка на уровень В1, гражданство.

Родители могут подать документы на гражданство уже через год проживания по документам ПМЖ. Старшие братья и сестры в возрасте 10 лет и старше имеют право подавать документы после 4 лет проживания, а в возрасте до 10 лет могут подать документы сразу же после получения ПМЖ (то есть им не надо ждать даже год, как родителям). Бабушки и дедушки ребенка-бразильца имеют те же права, что и старшие дети в возрасте 10+. В отличие от Аргентины, тебе не нужно проходить через суд, нанимать адвоката. Весь процесс максимально прозрачный.

— Мы живем в Бразилии уже чуть больше года, с апреля 2022 года. До переезда мы проводили аналитику разных бразильских городов по нашим личным критериям: безопасность, удобная городская среда с развитым общественным транспортом, невысокая стоимость жизни, разнообразие мест отдыха (парки, театры и музеи). Обосновались мы в итоге в Куритибе — городе с тремя миллионами жителей, который считается самым экологичным в Южной Америке. И мы очень довольны выбором.

Мы пока немного путешествовали по всей стране, но Сан-Паулу, в котором мы были неделю, нас очень испугал — обилием бомжей и чудовищных пробок, а также контрастами районов (от шикарных до страшных фавел).

«В Бразилии в ходу страховки от грабежей и краж»

— Расскажу о плюсах и минусах жизни в Бразилии, начав с того, что не нравится.

Во-первых, среднебразильская преступность существенно выше среднеросиийского уровня. Нужно тщательно выбирать город для жизни, потому что уровень преступности от одного к другому может отличаться в 10-15 раз. Юг страны более спокойный и европейский, север — более криминальный.

Помимо города, нужно еще думать, в каком его районе поселиться, так как разница тоже может быть кардинальная. Самые неблагополучные в большинстве бразильских городов — районы Centro (в центре города могут выхватить телефон из рук и укатить на мотоцикле в считанные секунды).

К примеру, в нашем жилом комплексе не было ни одного случая кражи за 30 лет. И мы зачастую даже не закрываем входные двери (которые такие же тоненькие, как межкомнатные) в квартире. Но на улице в центре города я не размахиваю мобильным телефоном, если надо написать сообщение или позвонить — останавливаюсь и поворачиваюсь так, чтобы видеть обе стороны тротуара.

Система наказаний в Бразилии существенно отличается от России, и даже тех, кто сидит за тяжкие преступления, могут отпустить домой на каникулы с GPS-браслетом на ноге (который, как все мы понимаем, можно срезать и удрать). А за краденый телефон вор может отсидеть всего несколько суток! Это главный минус страны, и сами местные жители очень устали от таких лояльных законов. Тут в ходу страховки от грабежей и краж.

Также нам сложно было привыкнуть к тому, что, хотя здесь есть приложения по доставке продуктов, из-за наших специфических вкусовых привычек не получается всё заказать в одном месте. К примеру, мы долго разбирались, как организовать доставку хорошего натурального хлеба. Отдельно приходится ходить в другой магазин за творогом и крупами, потому что в гипермаркетах этого нет. Рыба гораздо вкуснее и дешевле на рынке, поэтому раз в 2 недели ходим туда специально за рыбой. Очень непривычно, будто откатились в начало нулевых.

«Местные жители очень любят смаковать эту жизнь»

— Плюсов в жизни в Бразилии очень много, и они перевешивают минусы.

Первое — климат! Мы поселились на юге страны, и климат здесь максимально похож на Лос-Анджелесский — только океан у нас не ледяной, как там, а от +18 градусов зимой и до +28 летом. Наш город находится в 90 километрах от красивого пляжа. Сейчас август (это как февраль в северном полушарии), а у нас за окном +25 и солнце. Страна огромная, и тут есть города с вечным летом и вечными +30 градусами (воздух и вода).

Второе — люди! Бразилия — страна эмигрантов. Здесь мы ни разу не услышали в свой адрес какого-то негатива, наоборот, все пытаются помочь. Всем очень интересно спросить у иностранца, нравится ли ему Бразилия, и почему он сюда приехал. Местные могут запросто оставить свои контакты, чтобы, в случае чего, вы могли им позвонить/написать. Ещё бразильцы обожают маленьких детей, всегда улыбаются младенцу и пытаются с ним заговорить.

Вообще, местные жители очень любят смаковать эту жизнь: никуда не торопятся, очень вежливые, спокойно стоят в очередях в поликлинике или в супермаркете.

Бразильцы очень расслабленные и добродушные, могут без стеснения идти по улице и пританцовывать или напевать песни. Никто не обращает на это внимание.

Третье — свобода слова. Ты имеешь право высказать любое мнение по поводу чего угодно.

Четвертое — огромная конкуренция между застройщики. Благодаря этому, тут в порядке вещей в общем пользовании закрытого жилого комплекса иметь бассейн, комнату для вечеринок, зону барбекю, библиотеку, спортзал и многое другое. Под каждую квартиру проектируется 1-2 машиноместа, которые обязательно входят в стоимость квартиры. Это не считается чем-то элитным, это просто норма.

Пятое — качество и цена фруктов, овощей и мяса. Оно очень сильно отличается от России. Есть магазины «все по единой цене», где можно выбрать любые овощи и фрукты примерно по 70 центов за килограмм.

Шестое — цены на такси. Немного дешевле российских, и такое же разнообразие приложений для вызова. Но нет возможности вызвать такси определенного класса, нельзя заказать его и с детским автокреслом.

Что касается инфраструктуры, то про всю страну говорить сложно — в Бразилии 17 городов-миллионников, а население всей страны составляет 200 миллионов человек. Про город Куритиба, где мы живём, я могу сказать, что тут поддерживают чистоту, сортируют мусор, создают огромное количество велодорожек, есть прокат велосипедов, более 30 чистых и красивых парков, музеи и театры. На каждого человека в нашем городе 56 квадратных метров зелёных насаждений при норме 9! Пробок почти не бывает. В город приезжают с концертами такие звезды, как Пол Маккартни и Evanescence.

«Траты для семьи с детьми и большой квартирой составляют около $3000 в месяц»

— Теперь расскажу о ценах.

Иностранная техника здесь дороже из-за пошлин в 60%. По этой причине мы ехали сюда со своими компьютерами, а когда кто-то из комьюнити едет в Россию, мы просто ему заказываем то, что нам требуется. Местные жители приспособились и устраивают шопинг-туры в Парагвай, где цены на технику плюс-минус ниже.

Одежду и обувь я заказываю на AliExpress и SHEIN, так как в местных магазинах соотношение цена/качество меня не устраивает. Из моих семидесяти онлайн-заказов на четыре бразильское правительство наложило пошлины, но это всё равно выгоднее, чем покупать в офлайн-магазинах.

Бензин в Бразилии стоит примерно $1,2 за литр, многие машины ездят на этаноле за $0,9.

Распишу по пунктам, какова стоимость жизни в городе Куритиба. В Рио к этому можно смело прибавлять +50%, а в небольшом городе на севере страны — как минимум минус 30%.

Аренда квартиры в хорошем районе стоит в среднем $500 в месяц (1 спальня) и $1000 (3-4 спальни). Можно найти квартиру-студию даже за $200, но мебели там не будет.

На еду и бытовые товары может уходить $300/месяц на человека (если часто ходить в кафе или покупать алкоголь, умножаем на 2). Будет вдвойне бюджетнее, если не покупать морепродукты, орехи и деликатесы.

ЖКХ от $70 до $350 (электричество, газ, вода, общедомовые нужды).

Домашний интернет — $20.

Сим-карта с приличным тарифом — $10.

Плотный обед в столовой — $5-7 с человека.

Поход в симпатичное кафе с вкусной едой — $10-15/человек.

Ультразвуковая чистка зубов обойдётся в $25-30, столько же стоит пломба.

УЗИ (для беременных) — $40.

Прием врача — от $0 до $120.

Роды — от 0 до $3500.

Поездка на такси — от 2$ (за 10 минут по городу).

Проезд на автобусе стоит $1,3.

Автобус до Сан-Паулу — $20-30 с человека (8 часов езды).

Частная школа/детсад — $200-800 в месяц.

Услуги няни на полный рабочий день стоят примерно $700 в месяц. В случае почасовой оплаты — $5/час.

Уборка большой квартиры обойдётся в $40.

Курсы португальского языка — от 0 до 60$ в месяц.

Билет на концерт вроде Backstreet Boys — $140.

Выходные на пляже большой семьей, арендой квартиры и кафе — $300-500.

Для семьи с детьми и большой квартирой выходит около $3000/месяц без частных школ (с ними будет 4000$). Молодая пара может уложиться в $2000, один человек будет прекрасно жить на $1500.

«Хорошо зарабатывают врачи, учителя, программисты и инженеры»

— Зарплаты здесь, в целом, небольшие, средняя зарплата в нашем городе — примерно $700. Безработных в стране много. Пенсионеры получают от $250 до $800 (но это уже редкий случай).

Хорошо зарабатывают врачи, учителя, учёные, программисты и инженеры — от $1500 до $4000, в зависимости от квалификации.

Айтишники очень востребованы. По местным меркам они зарабатывают неплохо, но поскольку часовые пояса совпадают с США, многие из них стремятся учить английский и работать удаленно в США, с зарплатами в 2 раза выше.

Открыть небольшой бизнес может каждый в два клика на сайте. Условия для малого бизнеса очень лояльные: есть что-то вроде самозанятых, которые платят из налогов только ежемесячный взнос около $20. Но если их годовая прибыль превысила 16 тысяч долларов, нужно открывать другую форму предприятия (наподобие ИП) и платить налоги около 7,5%.

«Ставка по ипотеке напрямую зависит от кредитного рейтинга»

— Цены на недвижимость и аренду сильно зависят от района города и от самого города. Цены в Рио на покупку и аренду сравнимы с Москвой, а в Куритибе — с Ростовом-на-Дону.

В Куритибе за $160,000 можно купить квартиру на 180-200 «квадратов» в благополучном районе с четырьмя спальнями, четырьмя оборудованными санузлами, двумя машиноместами, зоной барбекю на огромном балконе. И эта квартира будет уже с ремонтом (но не дизайнерским, а просто — белые крашеные стены и плитка/ламинат на полу). При этом в кондоминиуме (кондоминиум — это общественная зона жилого комплекса) будет бассейн, спортзал, площадка для мини-футбола, комната для вечеринок и многое другое.

За $35-40 тысяч можно купить таунхаус в спокойном пригороде Куритибы площадью 120-150 квадратов, с двумя машиноместами, двумя-тремя спальнями и одной соткой свободной земли. До центра из такого пригорода можно добраться за полчаса.

За те же 35-40 тысяч долларов можно взять небольшую однушку 40 метров с одним парковочным местом в хорошем районе города, который будет находиться близко к центру.

— Среди особенностей местного рынка недвижимости могу отметить то, что у каждого жителя страны есть свой кредитный рейтинг, который можно отслеживать онлайн. Чем больше у тебя просрочек за оплату ЖКХ или по кредитам, тем ниже рейтинг. Чем выше у тебя официальный доход, тем выше рейтинг.

На многие объекты недвижимости можно взять ипотеку вплоть до 30 лет, а вот ставка напрямую зависит от кредитного рейтинга. Поскольку я сейчас «новенькая» в стране, с налоговым номером, которому менее 3 лет, мне программа рассчитывает ипотеку под 9,5%. В целом, если ипотеку брать на 15-20 лет, то платежи будут несущественно выше арендных. Первоначальный взнос по ипотеке чаще всего около 15-20% от стоимости недвижимости.

«У агентств недвижимости очень большие запросы к арендатору»

— Мы искали квартиру в аренду два раза — вначале однушку, когда приехали вдвоем с мужем на роды, и через полгода четырехкомнатную, когда я привезла из России старших детей. Обе квартиры нашли на сайте olx, ставив фильтры «сдает собственник», потому что у агентств недвижимости очень большие запросы к арендатору (нужно доказать свой доход, предоставить поручителя либо оформить дорогую страховку; а еще они просят оставить залог, равный 6-12 арендным платежам). Так происходит потому, что если арендатор потеряет работу, арендодатель не вправе его выселить на улицу, и некоторые хитрые люди так живут бесплатно в чужой квартире годами.

Первую квартиру мы нашли благодаря тому, что оба хорошо общаемся по-английски, и хозяин квартиры (он оказался сотрудником бразильского банка) попросил просто открыть наши банковские приложения и глянул наши выписки из российских банков за последний год. Убедившись, что мы платежеспособные, работаем на удаленке, говорим по-английски, хотим легализоваться в Бразилии и не похожи на мошенников, он спокойно заключил с нами контракт на полгода, взяв залог за 3 месяца (потом этот залог полностью вернул). Контракт подписывали в нотариальной конторе.

Вторую квартиру найти через собственника получилось еще легче, ведь на тот момент у нас уже были документы ПМЖ на всех членов семьи, уже было движение средств в бразильских банках, успешный опыт аренды в Бразилии, а я была в состоянии говорить по-португальски. Опять контракт в нотариальной конторе, и опять залог за 3 месяца.

«При заработках до $450 налоги в Бразилии не платят вообще»

— Налоговая система в Бразилии организована прогрессивно: если ты живешь на грани выживания, то не платишь налоги, если зарабатываешь неприлично много (более $5500) — твоя эффективная ставка около 24%. При заработках до $450 налоги не платят вообще, до $750 платят около 3%, до $1500 — 11%, до $2000 — около 15%. Если у тебя есть иждивенцы, то ставка еще ниже. Это примерные цифры при курсе 1 доллар = 5 бразильских реалов.

Медицина в Бразилии есть как платная, так и бесплатная. Мы пользовались и той, и другой. Если тебе нужно попасть к врачу бесплатно, придется сидеть в живой очереди на первичный прием к терапевту — иногда несколько часов.

Рожала я в бесплатном госпитале, и отношение у персонала было очень хорошее. Разница с платными родами — общая послеродовая палата на 4-6 рожениц с детьми и компаньонами (обычно в качестве компаньонов выступают мужья или мамы). Платные роды стоят около 2500-4000 долларов: там будет индивидуальная послеродовая, опция выбора врача, возможность заранее «заказать» кесарево сечение без показаний. Мне это все было не нужно.

Мужу делали платную операцию грыжи, и тоже все прошло удачно (бесплатную пришлось бы ждать примерно полгода). Несколько раз лечили зубы платно, все прошло нормально. По поводу педиатрии тоже обращались и платно, и бесплатно — разница только во времени ожидания.

Образование школьное здесь слабое. Дочь оканчивает начальную школу, и от учеников не требуется писать прописными буквами, достаточно печатных. Математика отстает — в выпускном классе начальной школы дети решают примеры на сложение двузначных чисел. Сын учится в восьмом классе (это как русский седьмой), у него сильные уроки истории и географии, а математика и информатика не очень. Обеспеченные бразильцы стараются отдать детей в частную школу. Пока мои дети не очень хорошо знают язык, я не вижу смысла в частной школе. Частная школа стоит от $200 до $800 в месяц. Через годик посмотрим, возможно будет прогресс в языке — тогда поищем частную школу.

Открыть банковский счёт до недавнего времени мог даже турист. Сейчас правила немного поменялись, но при наличии ВНЖ вам рады во многих банках. Здесь есть как прогрессивные банки, так и государственные ретро-банки со старыми приложениями. Мы открыли счёт еще будучи туристами.

«Для нормального общения необходимо учить португальский язык»

— Английского для жизни в Бразилии недостаточно. Ситуация с английским точно такая же, как в России — на нём свободно говорят максимум 5% людей. Примерно процентов 30 понимает испанский. Поэтому для нормального общения необходимо учить португальский язык (который довольно легкий, если ты уже знаешь английский).

Кстати, бразильцы обожают иностранцев, которые учат португальский: они всегда похвалят вас и скажут, что вы феноменально быстро освоили язык. Португальский язык — это лучший способ завоевать расположение бразильцев.

«Бразилия — это антипод ОАЭ»

— Бразилия подходит людям свободных взглядов. Людям, которые не привязаны к показному потреблению в виде брендовых вещей. Это страна-антипод ОАЭ: если вам нравится Дубай, скорее всего вы не полюбите Бразилию.

Это страна счастливых, незакомплексованных, не всегда образованных людей, которые могут лежать на траве с книжкой в парке и насвистывать песенку, обожают семейные традиции, по возможности путешествуют и часто устраивают барбекю (называется чурраску по-португальски). Бразильцы не приветствуют трудоголизм и свободно выражают свое мнение, до хрипоты любят спорить о политике и футболе.

Если вы зайдёте в эту страну с бизнесом с хорошим уровнем сервиса, с пунктуальностью, со стабильным качеством, и при этом не забудете по-бразильски улыбаться и делать людям комплименты, вы очень быстро завоюете местный рынок.