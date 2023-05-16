Сколько нужно денег для жизни в Аргентине? Кому жить в этой стране комфортнее всего? Какие они, аргентинцы? Об уровне жизни в Аргентине, плюсах, минусах, банковской сфере и недвижимости нам рассказал Марк Шеин.

«Аргентина лучше всего подходит для работающих удаленно»

— Через неделю будет ровно год, как мы с семьей живем в Аргентине. Мне 29 лет, в данный момент сосредоточен на воспитании ребенка.

В Аргентину мы с супругой привезли ряд проектов по организации путешествий и свадеб, но с последним, к сожалению, не вышло, а вот первое уже начало приносить свои результаты. Также я веду телеграм-канал о жизни в Буэнос-Айресе, где делюсь своими мыслями касательно местной жизни.

Будни зачастую мы занимаем прогулками по городу или паркам; много путешествуем и тем самым пытаемся составить полное понимание жизни на этом континенте.

Что нам уже удалось понять, так это то, что Аргентина лучше всего подходит для людей, которые работают на удаленке, так как на местном рынке устроиться куда-то практически нереально. Есть, конечно, исключения, но на них лучше не ориентироваться.

Для тех же, кто работает удаленно, Буэнос-Айрес — определенно лучший город по критериям дешевизны жизни, сопутствующей инфраструктуры, культурного досуга и простоты легализации во всей Южной Америке.

Кроме удаленщиков, страна хороша и для представителей ЛГБТK+ за счет своей толерантной среды и прогрессивности социальных законов.

Про уровень жизни и местный рынок недвижимости

— В Байресе одному человеку достаточно зарабатывать в пределах $1000 в месяц, чтобы комфортно жить. Цены на потребительские товары здесь ниже, чем в соседних странах. Вот пример цен на продукты: молоко стоит $0.7, десяток яиц — $1, говядина (1 кг.) —$3-5; сыр (1 кг.) — $2.5, за бутылку столового вина можно отдать в пределах $1-2.

О рынке недвижимости в Аргентине могу сказать, что он очень вялый, активности почти нет — это мое мнение, основанное на личном опыте. Цена за квартиру с одной спальней в новом доме в CABA (Autonomous City of Buenos Aires) стартует от $80-100 тысяч. Сами сделки производятся лишь в долларах, что уже само наталкивает на некоторые вопросы к рынку. Хотя русские инвесторы появляются и некоторые даже что-то покупают, но стоит лишь посмотреть на динамику цен последних лет и желание ввязываться в это дело отпадет.

Что касается местного рынка аренды, то он сейчас раздут до предела. Поэтому лично мне сейчас больше нравится жить в пригородах, а не в самих городах. В Байресе это, в основном, охраняемые кампо в пределах 30-70 км от центра города. Они имеют на своей территории всю нужную инфраструктуру: бассейны, магазины, рестораны, и т.п. Стоимость аренды в них варьируется от $700 за дом в месяц. К примеру, годовой контракт на дом с учетом всех комиссий обошелся нам в $15 тысяч за дом в 180 м, бассейн, два этажа и три спальни. За аналогичную сумму в городе можно арендовать лишь одну, максимум две спальни.

О плюсах и минусах жизни в Аргентине

— Самый главный минус жизни в Аргентине — это экономическая нестабильность, которая временами выливается и в политическую. Если еще сто лет назад Аргентина была одной из самых богатых стран мира, то за последний век она пережила 9 дефолтов, 4 военные хунты, и теперь, очевидно, не может похвастаться стабильной банковской сферой.

К тому же, с 2001 года все переводы на местную карту конвертируются в песо по официальному курсу, а оплата зарубежных ресурсов и вовсе облагается 75% налогом. Поэтому большинство местных сейчас использует крипту и получают доллары, всячески обходя местный банкинг.

Еще один минус — инфраструктура, которая в Аргентине очень слабо поддерживается. Особенно это заметно по деградации железных дорог за последние 30 лет. При этом в пределах столицы общественный транспорт развит хорошо.

Как плюсом, так и весомым минусом, можно считать то, что в Аргентине на данный момент организовалось крупное русскоязычное сообщество. У его представителей случаются разногласия с властями, но также есть и внутренние инициативы, направленные на организацию работы с местной администрацией. Нужно время, чтобы судить, что из этого получится.

Теперь о плюсах.

Про родильный туризм в Аргентине уже и так слишком много сказано, поэтому я отмечу лишь несколько моментов: медицина в этой стране на европейском уровне и при этом роды стоят вдвое дешевле чем в той же Бразилии (в частной клинике это $2-4 тысячи, а в государственной можно и вовсе родить бесплатно); плюс роды — самый быстрый способ легализации здесь, а аргентинский паспорт занимает 19-е место по силе в мире (безвиз со 156 странами, упрощенная подача на визу в США на 10 лет).

Что касается архитектуры, прямо в центре Байреса ощущаешь будто оказался в «старой Европе» — за этими «картинками», кстати, часто охотятся многие кинорежиссеры. Однако колониальная застройка также имеет ощутимый вес. Кстати, в Байресе есть более семидесяти баров, ресторанов и кондитерских, которые причислены к историческому и культурному наследию города.

Также в Аргентине развит внутренний туризм и посмотреть есть на что: проще всего устроить роуд-трип по природным памятникам, например Барилоче, Ушуайя, водопады Игуасу. Словом, проблем с тем, куда поехать отдохнуть, в стране не возникает.

Но больше всего меня покорили в Латинской Америке и, в частности, в Аргентине, зеленые зоны и парки. Невообразимые просторы и фауна оставляют неизгладимые впечатления.

Танго, футбол и рок — наблюдения о местных жителях

— В аргентинцах сильнее остальных ощущается итальяно/испанское влияние, которое выражается в их темпераментном характере. К слову, 70% жителей страны — это выходцы из Италии.

Аргентинцы сильно выделяются своей образованностью на фоне стран-соседей. Дело в том, что уровень образования в Аргентине является одним из передовых в Латинской Америке (даже несмотря на экономические невзгоды). При желании учиться в Аргентине нужно рассмотреть три города для жизни: Кордова, Буэнос-Айрес и Ла-Плата. Там сосредоточена вся интеллектуальная мощь страны.

Кроме того, аргентинцы — большие меломаны. Рок в Аргентине возведен в разряд культа, и почти каждый почитает кого-то из старой эпохи локальной музыкальной рок-индустрии.

А еще говорят, что каждый, кто посетил Аргентину, обязан сходить на милонгу. Это танцевальный вечер, где танцуют аргентинское танго. Танец социальный и предусматривает даже соблюдение особого этикета — кодигоса. В целом, заметно, что танго это все же про старшее поколение. Молодежь, в большинстве своем, предпочитают бачату или сальсу.

И, конечно, как же не упомянуть футбол. По всему складывается, что Месси близок как минимум к лику святых в Аргентине. Когда проходил чемпионат, с утра люди занимали свои места в барах уже за 2-3 часа, а на фан-зонах и того раньше. Про персонал и вовсе молчу, так как для них столь ранний приход на работу в выходной день — подвиг, но долг перед Родиной для каждого свой.