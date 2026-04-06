Бразилия — крупнейший рынок недвижимости Южной Америки во многом благодаря большому земельному фонду и равнинному ландшафту. Единственным серьезным конкурентом Бразилии является Аргентина, чей рынок недвижимости в денежном выражении оценивается в $2.26 трлн., тогда как в Бразилии — в $59,61 млрд. (примерно в 38 раз меньше). Однако Бразилия показывает более высокий темп роста экономики: в 5,4% против 2,86% у Аргентины. То есть бразильский рынок становится все более перспективным рынком недвижимости Южной Америки, что выражается в высоком спросе на недвижимость от застройщика в Бразилии.
Преимущества покупки недвижимости от застройщика в Бразилии
В 2024 году первичный рынок Бразилии показал рост на 7% по объему сделок благодаря программе Minha Casa, Minha Vida. Это государственная инициатива, по которой до 30% стоимости жилья, возводимого застройщиком, субсидируется бюджетными средствами. В итоге для конечного покупателя цены на новостройки в Бразилии в сегменте экономкласса ниже на 10–15%.
Другие плюсы:
- Отсутствие валютных ограничений. Иностранцы могут свободно переводить средства для покупки недвижимости без лимитов.
- Высокая арендная доходность. В популярных городах, таких как Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, доходность от аренды новостроек достигает 7–9% годовых, что выше среднего по Латинской Америке (5–6%).
- Инвестиционная виза. Если купить недвижимость в Бразилии от застройщика на сумму от 1 млн. BRL (~$180,000), то можно претендовать на ВНЖ сроком до 5 лет с возможностью продления.
Особенности новой недвижимости в Бразилии
Новостройки в Бразилии отличаются специфическими чертами, связанными с местным климатом. В частности, 80% новостроек в прибрежных регионах (Форталеза, Натал) имеют открытые террасы и системы естественной вентиляции, уменьшающие затраты на кондиционирование.
В целом в Бразилии высокий уровень преступности, но для того чтобы привлечь клиентов на местный рынок, до 90% местных новостроек здесь строят в виде жилых комплексов (condomínios fechados) с бассейнами, спортзалами и усиленной охраной.
Проекты в штатах Сан-Паулу и Парана чаще, чем в других регионах, получают сертификат Aqua (аналог LEED). Сертификат выдают застройщикам, интегрирующим в свои проекты технологии зеленой энергетики (солнечные панели) и рационального использования воды (использование дождевой воды). Обычно благодаря таким нововведениям коммунальные расходы снижаются на 10–20%.
Стоимость нового жилья в Бразилии
Стоимость нового жилья в Бразилии зависит от региона, типа объекта. Апартаменты, таунхаусы и виллы хоть и ориентированы на разные ценовые сегменты, все же чаще встречаются именно в среднедорогом и люксовом ценовом диапазоне.
Средняя стоимость нового жилья в Бразилии:
|Тип недвижимости
|Средняя цена за м² (BRL)
|Средняя цена за м² (USD)
|Апартаменты
|12,500
|~2250
|Таунхаусы
|8000
|~1450
|Виллы
|15,000–30,000
|~2700–5400
Где лучше всего купить жилье от застройщика в Бразилии
Наиболее притягательным для инвесторов является Сан-Паулу — финансовый центр с 12 млн жителей. Купить жилье от застройщика в Бразилии здесь можно за 12,000–18,000 BRL за м² (~$2150–$3200).
Другие популярные города:
- Рио-де-Жанейро. Туристический хаб с ценами около 15,000 BRL за м² (~$2700) в Барра-да-Тижука. Новостройки ориентированы на премиум-сегмент, спрос на аренду растет на 6% в год.
- Форталеза. Прибрежный город с ценами от 10,000 BRL за м² (~$1800). Бюджетные апартаменты и таунхаусы привлекают семьи и инвесторов.
- Ресифи. Цены от 8,000 BRL за м² (~$1450). Район Боа-Виажем – лидер по количеству новостроек с доступом к пляжам.