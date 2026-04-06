Бразилия — крупнейший рынок недвижимости Южной Америки во многом благодаря большому земельному фонду и равнинному ландшафту. Единственным серьезным конкурентом Бразилии является Аргентина, чей рынок недвижимости в денежном выражении оценивается в $2.26 трлн., тогда как в Бразилии — в $59,61 млрд. (примерно в 38 раз меньше). Однако Бразилия показывает более высокий темп роста экономики: в 5,4% против 2,86% у Аргентины. То есть бразильский рынок становится все более перспективным рынком недвижимости Южной Америки, что выражается в высоком спросе на недвижимость от застройщика в Бразилии.

Преимущества покупки недвижимости от застройщика в Бразилии

В 2024 году первичный рынок Бразилии показал рост на 7% по объему сделок благодаря программе Minha Casa, Minha Vida. Это государственная инициатива, по которой до 30% стоимости жилья, возводимого застройщиком, субсидируется бюджетными средствами. В итоге для конечного покупателя цены на новостройки в Бразилии в сегменте экономкласса ниже на 10–15%.

Другие плюсы:

Отсутствие валютных ограничений. Иностранцы могут свободно переводить средства для покупки недвижимости без лимитов.

Высокая арендная доходность. В популярных городах, таких как Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, доходность от аренды новостроек достигает 7–9% годовых, что выше среднего по Латинской Америке (5–6%).

В популярных городах, таких как Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, доходность от аренды новостроек достигает 7–9% годовых, что выше среднего по Латинской Америке (5–6%). Инвестиционная виза. Если купить недвижимость в Бразилии от застройщика на сумму от 1 млн. BRL (~$180,000), то можно претендовать на ВНЖ сроком до 5 лет с возможностью продления.

Особенности новой недвижимости в Бразилии

Новостройки в Бразилии отличаются специфическими чертами, связанными с местным климатом. В частности, 80% новостроек в прибрежных регионах (Форталеза, Натал) имеют открытые террасы и системы естественной вентиляции, уменьшающие затраты на кондиционирование.

В целом в Бразилии высокий уровень преступности, но для того чтобы привлечь клиентов на местный рынок, до 90% местных новостроек здесь строят в виде жилых комплексов (condomínios fechados) с бассейнами, спортзалами и усиленной охраной.

Проекты в штатах Сан-Паулу и Парана чаще, чем в других регионах, получают сертификат Aqua (аналог LEED). Сертификат выдают застройщикам, интегрирующим в свои проекты технологии зеленой энергетики (солнечные панели) и рационального использования воды (использование дождевой воды). Обычно благодаря таким нововведениям коммунальные расходы снижаются на 10–20%.

Стоимость нового жилья в Бразилии

Стоимость нового жилья в Бразилии зависит от региона, типа объекта. Апартаменты, таунхаусы и виллы хоть и ориентированы на разные ценовые сегменты, все же чаще встречаются именно в среднедорогом и люксовом ценовом диапазоне.

Средняя стоимость нового жилья в Бразилии:

Тип недвижимости Средняя цена за м² (BRL) Средняя цена за м² (USD) Апартаменты 12,500 ~2250 Таунхаусы 8000 ~1450 Виллы 15,000–30,000 ~2700–5400

Где лучше всего купить жилье от застройщика в Бразилии

Наиболее притягательным для инвесторов является Сан-Паулу — финансовый центр с 12 млн жителей. Купить жилье от застройщика в Бразилии здесь можно за 12,000–18,000 BRL за м² (~$2150–$3200).

Другие популярные города: