16 июня 2023 года прекращается прием заявок на долгосрочную визу Elite Family Excursion Membership (EFE) в рамках программы Thailand Elite. Этот визовый пакет услуг пользовался популярностью у семей, которые часто путешествуют.

Напомним, что Elite Family Excursion Membership включает в себя не только пятилетние многократные визы, но и различные дополнительные услуги, такие как ускоренное прохождение паспортного контроля при въезде, трансфер, членство в спортивных клубах, консьерж-сервис, упрощение бюрократических процедур и другие.

Изменение не повлияет на лиц, которые уже являются членами EFE или уже подали заявку на EFE. Для тех же, кто планирует подать документы на этот визовый пакет в последние дни, будет важно оплатить его полную стоимость в течение 30 дней после получения письма с одобрением.

Для справки. Программа Thailand Elite за фиксированную ежегодную плату от $19,000 предоставляет возможность проживания в Таиланде на постоянной основе в течение 5-20 лет. На данный момент эта программа включает в себя 8 типов виз, среди которых и Elite Family Excursion Membership, которую уже скоро отменят.