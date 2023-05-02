После того как в 2022 году лейбористская коалиция Норвегии повысила ставку налога на богатство на 0,1%, рекордное число сверхбогатых жителей покинуло страну. Среди них, к примеру, Кьелл Инге Рёкке, промышленный магнат-миллиардер. Это уже обошлось норвежскому правительству в десятки миллионов крон недополученных налоговых поступлений.

В соответствии с налоговым законодательством Норвегии, физические лица с общей стоимостью активов более GBP 130,000 (около €150,000) обязаны выплачивать налог в размере 1% от суммы, превышающей указанный порог. Из этого налога 0,3% направляется в государственный бюджет, а оставшиеся 0,7% перечисляются в муниципалитет. Лица, общая стоимость активов которых превышает GBP 1,5 млн, обязаны выплачивать налог в размере 1,1%. Дополнительный налог в размере 0,1%, который и вызвал такое недовольство у миллионеров, идет в государственный бюджет.

Рассмотрим ситуацию в общем контексте.

В 1990 году 12 европейских стран ввели налог на богатство, однако в 1990-х и 2000-х годах большинство из них отменили его из-за растущих опасений, что состоятельные люди просто перевезут свои активы за границу в условиях глобализации. Франция, которая потеряла 60,000 миллионеров с 2000 по 2016 год, отменила свой налог на богатство последней, в 2017 году. В настоящее время налог на богатство взимается только в трех европейских странах — Норвегии, Испании и Швейцарии.

Почему же миллионеры переезжают из Норвегии в Швейцарию?

Интересно, что многие норвежцы выбирают Швейцарию в качестве нового места жительства, несмотря на то, что эта страна получает даже больше дохода от налога на богатство, чем Норвегия — 4%. Но в отличие от Норвегии, Швейцария предлагает привлекательные налоговые ставки для иностранцев. Например, в некоторых кантонах Швейцарии для людей, проживающих, но не работающих в стране, доступно аккордное налогообложение. Оно позволяет выбрать фиксированную сумму налога, основанную на расходах и уровне жизни, а не на общем мировом доходе и активах.

Примечательно, что правительство Норвегии не собирается пересматривать ставки налога на богатство, несмотря на отток крупных налогоплательщиков — вместо этого, в стране хотят ввести «налог на выезд».