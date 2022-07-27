Как получить гражданство Черногории за инвестиции? Что нужно сделать, чтобы документы были оформлены в кратчайшие сроки? И можно ли вернуть вложенные средства через 5-7 лет? Ответы на эти и другие вопросы в вебинаре с эмиграционным экспертом Apex Capital Partners Corporation Юлией Гоцкой.

Почему получение гражданства за инвестиции стало так популярно в последнее время? Какие страны готовы предоставить такую возможность и почему Черногория — одна из тех стран, гражданство которой так желанно для большинства заявителей? Эмиграционный эксперт Apex Capital Partners Corporation Юлия Гоцкая в вебинаре с Realting.com рассказала, почему это так важно — получить гражданство другой страны и обрести свободу перемещений и почему Черногория — один из тех вариантов, который подходит буквально всем.

В этом видео:

  • 00:00 Знакомство. 
  • 00:29 Какие существуют возможности по получению гражданства?
  • 02:21 Чем привлекательна Черногория и какие есть преимущества?
  • 05:15 Кто может получить гражданство и какие условия?
  • 08:25 Как начать процесс получения гражданства? 
  • 10:00 Во что нужно инвестировать?
  • 12:00 Какие существуют риски?
  • 13:52 Какие нюансы по рассмотрению заявок на получение гражданства?
  • 16:00 Нюансы по оформлению. 
  • 17:12 Чем привлекательна эта программа? 
  • 18:42 Какой срок действия паспорта?
  • 19:43 Какие шансы получить гражданство?
  • 22:00 На что обратить внимание при выборе объекта для инвестирования?
  • 25:42 Для чего была создана эта программа? Какая выгода для Черногории?

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