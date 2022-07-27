Как получить гражданство Черногории за инвестиции ? Что нужно сделать, чтобы документы были оформлены в кратчайшие сроки? И можно ли вернуть вложенные средства через 5-7 лет? Ответы на эти и другие вопросы в вебинаре с эмиграционным экспертом Apex Capital Partners Corporation Юлией Гоцкой.

Почему получение гражданства за инвестиции стало так популярно в последнее время? Какие страны готовы предоставить такую возможность и почему Черногория — одна из тех стран, гражданство которой так желанно для большинства заявителей? Эмиграционный эксперт Apex Capital Partners Corporation Юлия Гоцкая в вебинаре с Realting.com рассказала, почему это так важно — получить гражданство другой страны и обрести свободу перемещений и почему Черногория — один из тех вариантов, который подходит буквально всем.

В этом видео:

00:00 Знакомство.

Знакомство. 00:29 Какие существуют возможности по получению гражданства?

Какие существуют возможности по получению гражданства? 02:21 Чем привлекательна Черногория и какие есть преимущества?

Чем привлекательна Черногория и какие есть преимущества? 05:15 Кто может получить гражданство и какие условия?

Кто может получить гражданство и какие условия? 08:25 Как начать процесс получения гражданства?

Как начать процесс получения гражданства? 10:00 Во что нужно инвестировать?

Во что нужно инвестировать? 12:00 Какие существуют риски?

Какие существуют риски? 13:52 Какие нюансы по рассмотрению заявок на получение гражданства?

Какие нюансы по рассмотрению заявок на получение гражданства? 16:00 Нюансы по оформлению.

Нюансы по оформлению. 17:12 Чем привлекательна эта программа?

Чем привлекательна эта программа? 18:42 Какой срок действия паспорта?

Какой срок действия паспорта? 19:43 Какие шансы получить гражданство?

Какие шансы получить гражданство? 22:00 На что обратить внимание при выборе объекта для инвестирования?

На что обратить внимание при выборе объекта для инвестирования? 25:42 Для чего была создана эта программа? Какая выгода для Черногории?

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