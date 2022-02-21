На днях соцсети облетела новость: модный дом Gucci приобрел цифровой участок земли в одной из метавселенных. Для тех, кто не понял, повторяем: известный бренд купил виртуальную землю, чтобы открыть на ней магазин виртуальной одежды. Стоимость сделки не разглашается, но вполне возможно, что речь идет о сотнях тысяч долларов. Как так получается, что в 2022 году участок на Кипре или Майорке выглядит менее привлекательно, чем участок в одной из популярных метавселенных? И когда земляне начнут посещать виртуальные миры чаще, чем реальные средиземноморские острова. Вместе с нашими экспертами — основателем архитектурной компании «Аверса-групп», архитектором, криптоинвестором и предпринимателем Антоном Гарустовичем и исполнительным директором компании «СофтКлуб Центр разработки» Виталием Никуленко — мы попробуем разобраться, что такое цифровые земли, зачем их покупают, и можно ли на этом можно заработать.

«Кто первый купит цифровую землю в классном месте, тот и будет в выигрыше»

Для начала еще немного новостей для тех, кто все еще думает, что метавселенные — это какие-то игрушки для детей. Пару месяцев назад виртуальный участок земли в метавселенной Decentraland был куплен за 2,5 миллиона долларов − сделка стала крупнейшей в истории NFT. Уже к концу 2022 года объем рынка недвижимости в метавселенных, по мнению аналитиков из MetaMetric Solutions, может составить 1 миллиард долларов. Ну что, вы все еще считаете цифровую недвижимость ерундой?

Вообще, цифровая земля — явление из той же области, что блокчейн, биткоин и NFT. Поясним, три заглавные буквы NFT означают non-fungible token (невзаимозаменяемый токен). То есть это такой уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и является доказательством владения виртуальным активом — будь то предмет искусства или участок земли.

— Недвижимость — это что-то неотделимое от земли, какой-то объект, привязанный к пространству. Соответственно, если у нас появляется виртуальное пространство, то в нем также могут возникнуть виртуальные объекты недвижимости. Получается, если мы нарежем в этом пространстве участки, то теоретически сможем их реализовать. К примеру, если ваш цифровой участок находится в центре цифрового города, то в последующем вы можете поставить там рекламный щит, открыть магазин, провести конференцию и так далее. Чем больше проходимость, тем больше возможностей. Все, как в реальном мире. Кто первый купил землю в классном месте, тот и в выигрыше, — объясняет Антон Гарустович.

«Планета земля закончилась. Переходим на метавселенные»

Метавселенные, в свою очередь — это виртуальные миры, за которыми будущее всего интернет-пространства. В виртуальных мирах, наполненных огромным количеством виртуальных вещей и объектов, вы можете быть, кем угодно и делать, что вам заблагорассудится. Виртуальные концерты и футбольные матчи, кино и музеи, магазины и казино, морские круизы и полеты между мирами — все это уже реально в метавселенных. При этом, естественно, все виртуальные вещи и объекты, как и в реальном мире, имеют цену. Хочешь одеть свой аватар в новый дизайнерскую одежду — плати, хочешь посетить модный показ — выкладывай денежки, решил пригласить виртуальную подружку в виртуальный отель — открывай кошелек. При этом реальные деньги в метавселенных пока не применяются, применяются их замены в виде криптовалюты. В любом случае есть курс обмена на реальные деньги и сейчас активно крупные компании работают, над возможностью оплаты реальными деньгами.

Все расчеты тут в основном происходят за криптовалюты, а подтверждение права собственности проверяется с помощью технологии блокчейн.

— Особенно актуальным вопрос метавселенных стал во время пандемии. Люди стали еще больше времени проводить у экрана планшета, смартфона и ноутбука. В итоге, разнообразные виртуальные развлечения стали еще более востребованными. Когда ты не можешь выйти на улицу в реальной жизни, ты можешь улучшить свой аватар, купить себе самый крутой скин и завоевать авторитет в виртуальной реальности. Так, если вы когда-нибудь играли в телефоне в «Веселую ферму», то, наверняка, помните, как часами сажали пшеницу, расширяли участок, приобретали инструменты, соревновались соседями и, главное, — тратили на это реальное время и деньги. Метавселенные — это примерно то же самое, только в гораздо большем объеме, — поясняет архитектор.

В данный момент в интернете сотни разнообразных виртуальных вселенных с собственной инфраструктурой и экономикой. Самые известные из них — Decentraland (виртуальный мир, где за криптовалюту MANA можно покупать земельные участки и строить на них свои объекты), Sandbox (трехмерная метавселенная с квестами, играми и испытаниями на основе Ethereum, позволяющая пользователям покупать земельные участки) и Cryptovoxels (большая метавселенная от разработчиков из Новой Зеландии). Некоторые вселенные могут посетить все желающие, для доступа в другие понадобятся криптовалюты, действующие в данной сети.

— Однозначно, метавселенные — штука серьезная, — говорит представитель IT-сектора Виталий Никуленко. — Тот же Facebook в ближайшее время собирается нанять около 10 тысяч сотрудников, которые будут развивать его метавселенную. Во что это выльется, пока сказать сложно, но капиталы туда уже потекли. В виртуальных вселенных уже покупают и землю, и квартиры, и дома.

Виталий Никуленко, к слову, считает, что развитие метавселенных связано с тем, что реальных активов на планете земля остается все меньше:

— Мы подошли к такому уровню, когда развиваться дальше некуда. Планета земля закончилась. На ней нет новых земель, неизведанных месторождений и т. д. При этом на рынке остается много денег, которые нужно куда-то тратить. Метавселенные, с точки зрения экономики, могут стать тем местом, куда может сливаться лишняя денежная масса.

«Любой желающий может зайти в метавселенную, открыть крипто-кошелек и купить все, что ему нужно»

Выглянув в окно и увидев реальные многоэтажки (с метром от 1000 долларов и выше), многие зададут логичный вопрос: неужели кто-то будет тратить реальные деньги на то, чего нет, и никогда не будет в реальности? На какие-то непонятные миры, которые есть только в виртуальном пространстве?

Будут, и еще как. Вспомните, с чего начинался биткоин. Со стоимости, эквивалентной дешевой пицце, эта криптовалюта за несколько лет выросла до десятков тысяч долларов. И сегодня те, кто раньше крутил пальцем у виска, кусают локти. Бум криптовалют привел к тому, что тысячи людей сейчас активно вкладываются и в другие цифровые активы — к примеру, в NFT-предметы искусства.

— Действительно виртуальный мир очень развился за последние годы. Где люди проводят свободное время? В виртуальной реальности. Где люди тратят деньги? Там же. Зачем выходить из дома и ехать куда-то на концерт, когда его можно посетить в виртуальном пространстве. Зачем идти в обычный магазин, если можно зайти в магазин в метавселенной и приобрести там все, что нужно за криптовалюту, — говорит Антон Гарустович.

Многие из инвесторов делают ставку и на виртуальную недвижимость. Учитывая тенденции развития этого рынка, спустя время в купленном объекте можно будет открыть магазин, галерею, конференц-зал. Или сдать его известному бренду — для рекламы. В общем, все как в реальном мире.

Основатель компании «Аверса-групп» отмечает, что в активный возраст сейчас входят люди, для которых мышка и компьютер — привычный способ коммуницировать с миром:

— Это — огромный пласт людей, которые по-другому не умеют. Уже сейчас можно зайти в любую метавселенную, в течение 15 минут с помощью видео на ютубе разобраться, как там все устроено, открыть свой крипто-кошелек и купить то, что вам нужно. В том числе и участок земли. Для этого в метавселенной нужно совершить все те же действия, что и в обычном мире. Сначала — просмотр, потом — анализ вариантов, затем — собственно, покупка. Единственный момент, что все это можно сделать за несколько минут. Ну, и коммуналку потом не придется платить (смеется).

Куда бежать за покупкой цифровой «однушки»?

Сегодня объекты недвижимости, пусть и виртуальной, продаются в десятках метавселенных. Остановимся на самых известных. К примеру, в метавселенной Sandbox недавно выставляли на продажу 100 цифровых островов с виллами. Стоимость «клочка земли» в виртуальном океане составила $15,000. Покупатели для них нашлись уже в первый день. Сегодня новые собственники продают свои острова уже по $100,000.

А в метавселенной Ethereum Worlds сейчас активно идут продажи квартир в 101-этажном комплексе Ethereum Towers. В двух футуристических башнях расположено 4388 квартир и множество общественных зон. На каждом этаже находится около 20 квартир: стандарты, люксы и пентхаусы. Владельцы цифровых метров смогут обставить свое цифровое жилище цифровыми предметами и сдавать его в аренду для проведения семинаров, выставок произведений NFT или просто частных встреч. Стоимость стандартных квартир в башнях начинается от 0,78-0,79 Эфириума (1 Эфириум на данный момент равен $3132).

— Цифровая недвижимость — интересный инновационный инструмент, куда можно попробовать вложить деньги. При этом надо понимать, что это — высокорискованные инвестиции — то есть, вкладывать туда последние деньги точно не стоит. Да, такая инвестиция может принести хорошую отдачу, но и риски тоже высоки. Город, купленный в неизвестной метавселенной, может стать новым Нью-Йорком, а может просто исчезнуть. Перспективы и риски тут примерно одинаковы. Пока что перед нами — дикий рынок. На нем можно много выиграть, но и много проиграть, — говорит Виталий Никуленко.

Исполнительный директор компании «СофтКлуб Центр разработки» считает, что цифровое будущее, когда вся наша жизнь будет проходить в виртуальных мирах, наступит если не завтра, то точно послезавтра. Во всяком случае, агентства недвижимости, работающие с цифровыми объектами, уже появляются. Через год-два таковых будут десятки.



«Не исключен вариант, что участок земли в виртуальном мире будет приносить больше дохода, чем реальный»

Антон Гарустович говорит, что рост рынка цифровой недвижимости не обязательно означает то, что его участники станут менее мобильными и будут сидеть в капсулах, как в фильмах про будущее. Возможна как раз-таки обратная ситуация. Те, кто удачно вложился на старте, будут выгодно сдавать свои цифровые метры и тратить их на путешествия в обычном мире. Не исключен вариант, что участок земли в виртуальном мире будет приносить больше дохода, чем реальный.

— Будем честны, мы говорим о хорошо зарабатывающих людях. Это люди, которые легко потратят доллар-два на виртуальное развлечение. То есть, целевая аудитория — очень лояльная и подготовленная для таких вещей. Для них купить цифровой участок или цифровую квартиру для прикола — в порядке вещей. Виртуальный объект недвижимости в метавселенной пока еще не потребует пассивного расхода — там нет коммуникаций, инженерки, обслуживающих компаний, наводнений, пожаров и землетрясений, конечно если сервер не введет арендную плату, — объясняет Антон.

При этом уничтожить метавселенные, а с ним и цифровые участки за миллионы долларов, можно буквально одним щелчком. Положить цифровые миры на лопатки может регулятор, владеющий серверами интернета, либо какая-нибудь мощная магнитная буря.

Какой вывод из всего вышесказанного можно сделать? Главное — впереди нас ждут веселые времена. Да, возможно, не каждый из нас готов проводить в цифровом пространстве большую часть жизни, но одно можно сказать точно — для наших детей метавселенные станут обыденной реальностью. А если так, то почему бы уже сейчас не прикупить себе участочек в одном из виртуальных миров?