Как купить недвижимость в Дубае за криптовалюту, продать ее за наличные и не платить налоги? Лайфхаки от опытного эксперта рынка

Несмотря на то, что криптовалюта появилась относительно недавно, такой способ оплаты уже прочно укрепился на мировом рынке недвижимости. Существуют страны, где крипта — чуть ли не самая популярная валюта, и ОАЭ — одна из таких стран. По словам Co-owner and CEO Coin Real Estate Виктора Маки, в Дубае более 45% ежедневных сделок совершаются именно с помощью криптовалюты. Однако не все покупатели знают, что крипта может приносить дополнительную прибыль или стать приманкой мошенников — все зависит от ситуации.

Coin Real Estate — международная компания опытных специалистов, которые внедряют и развивают современные технологии на рынке недвижимости по всей территории Объединенных Арабских Эмиратов. Они предлагают инновационное решение для бесшовного процесса расчета за объекты недвижимости с помощью инновационных технологий.

Компания стремится создать надежную сеть для инвесторов со всего мира, чтобы безопасно инвестировать в недвижимость по всей территории Объединенных Арабских Эмиратов. Собственное внедрение технологии Blockchain прокладывает путь для торговли недвижимостью, позволяя торговым платформам и онлайн-рынкам лучше поддерживать сделки с недвижимостью.

Процесс покупки квартиры за криптовалюту прост, но есть риск нарваться на мошенников

О феномене рынка недвижимости Дубая мы подробно рассказывали в предыдущей статье. Co-owner and CEO Coin Real Estate Виктор Маки тогда подчеркивал: именно в Дубае продавцы недвижимости одними из первых стали использовать крипту для расчетов. За счет этого рынок смог вовремя подстроиться под изменяющуюся действительность и предоставить покупателям и продавцам такие условия и бонусы, которых больше нет практически нигде.

— Как давно криптовалюта вышла на рынок недвижимости Дубая в качестве платежа и как скоро ей стали доверять покупатели и продавцы?

— В Дубае впервые заговорили о криптовалюте в далеком 2007 году. Однако на рынке недвижимости криптовалюта впервые появилась в Канаде в 2013 году — тогда за биткоины на продажу был выставлен небольшой дом.

Сегодня популярность криптовалюты в Дубае уже не та, что 15 лет назад — большинство инвесторов используют только ее для расчетов при операциях с недвижимостью. Спрос на такие сделки растет с каждым годом. Для того, чтобы наглядно отразить уровень доверия инвесторов к крипте, приведу такой факт: в среднем не менее 45% ежедневных сделок с недвижимостью в Дубае совершаются именно через криптовалюту.

— Насколько сложен процесс покупки недвижимости за крипту?

— Сейчас практически любой объект недвижимости Дубая можно купить за криптовалюту, и весь процесс займет меньше времени по сравнению с расчетами в фиатных деньгах (фиатная валюта — валюта, стоимость которой обеспечивается государством, выпускающим ее. Ценность таких денег не зависит от их материала или размеров государственных и банковских резервов — прим.ред). Многолетний опыт работы Coin Real Estate позволил нам сделать этот процесс беспрепятственным и максимально простым. Вот пошаговая инструкция:

Инвестор выбирает недвижимость из вариантов, предоставленных нашей командой (а это тысячи объектов недвижимости в разном ценовом диапазоне);

Coin Real Estate и инвестор подписывают договор купли-продажи.

Инвестор вносит первоначальный взнос в размере 30% от стоимости недвижимости.

Команда юристов Coin Real Estate оформляет необходимые документы и связывается с Земельным департаментом Дубая для выдачи свидетельства о праве собственности.

Инвестор оплачивает оставшиеся 70% стоимости недвижимости и получает документы на право собственности.

Самое приятное здесь то, что инвесторы могут безопасно приобрести недвижимость, не выходя из дома. Дополнительный бонус: расчеты могут производиться не только в евро или долларах, но и в российских рублях.

— Все выглядит просто и понятно, и поэтому возникает вопрос: может ли покупатель все сделать самостоятельно?

— Опытный инвестор, который активно интересуется рынком недвижимости Дубая и постоянно мониторит ситуацию на рынке, знает все о ценах и тенденциях, и уже пользовался криптовалютой при расчетах, конечно, может провести сделку самостоятельно. Однако покупатели, которые ничего не знают о местном рынке, могут столкнуться с рядом проблем, которые приведут к дополнительным затратам — иногда довольно существенным. Например, существуют эксплуататорские ставки комиссионных, которые нужно выплачивать брокерам/агентам недвижимости, даже в том случае, если покупатель со своей стороны не привлекал риэлтора.

Следующий блок трудностей — задержки в получении документов о праве собственности из-за ограниченного знания процедур Земельного департамента Дубая. Покупатели (чаще всего из-за языкового барьера) не могут правильно оформить необходимые документы для подачи заявки в Земельный департамент Дубая, ввиду чего оформление права собственности затягивается и обрастает дополнительными трудностями.

При этом важно понимать, что, как и во всех транзакциях, есть риск быть обманутым. Одним из самых важных условий сбережения своих средств является проверка компаний и подлинности объектов, выставленных на продажу на некоторых сайтах. Из-за высокого спроса на квартиры в Дубае на рынке появились и мошенники, которые предлагают объекты по заведомо заниженным ценам. После получения оплаты такие компании, как правило, «растворяются» и неопытный инвестор просто теряет деньги.

Это одна из причин, почему в Coin Real Estate мы никогда не просим полной предоплаты. Нужен только авансовый платеж в размере 30%, чтобы защитить выбранную недвижимость инвестора и инициировать оформление документов через нашу юридическую команду. После этого, только после выдачи документов на право собственности, оставшиеся 70% выплачиваются Coin Real Estate.

Почему криптовалюта лучше фиатных денег?

— Почему, на ваш взгляд, криптовалюта лучше обычных денег и есть ли такой сценарий будущего, когда фиатные деньги полностью уйдут с рынка?

— Криптовалюта лучше привычных фиатных валют, в первую очередь, из-за своей простоты и многочисленных бонусов, которые предлагает такой способ оплаты. В современном мире для многих инвесторов действительно важна анонимность, и только криптовалюта может ее предоставить. Транзакции выполняются намного быстрее, чем в обычном банкинге, при этом подтверждение источника не требуется или редко вызывает проблемы. Кроме того, использование криптовалюты не отслеживается и не регулируется во всем мире. Все это дает инвесторам душевное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Немаловажным бонусом использования криптовалюты является получение дополнительной прибыли. Строительные компании могут токенизировать актив — то есть разделить его на несколько цифровых долей, и продать каждую из этих долей отдельно. В итоге целые здания продаются буквально в течение месяца, а инвесторы получают возможность выйти на рынок с относительно небольшим стартовым капиталом.

Кроме того, именно рынок Дубая предлагает налоговые льготы на получение прибыли для инвесторов. Здесь доход не облагается налогом вовсе, а ставка налога на недвижимость в Дубае в настоящее время составляет 2,5% в год в зависимости от стоимости недвижимости.

При этом я думаю, что фиатные деньги, к которым так привыкли люди, все же не исчезнут из нашей жизни (или, по крайней мере, не в ближайшем будущем). Есть отдельный сегмент покупателей, которым просто привычнее использовать обычные деньги для расчетов, и они не доверяют современным технологиям. Однако, справедливости ради, стоит сказать, что таких людей становится все меньше и меньше.

Со временем популярность криптовалюты будет только расти, и наиболее развитые страны уже сейчас предпринимают ряд шагов, чтобы популяризировать эту валюту. Благодаря благоприятной нормативно-правовой среде или наличию хорошо развитой криптовалютной экосистемы использование криптовалюты получило широкое распространение в таких странах:

Швейцария имеет репутацию страны, дружественной к криптовалютам, в стране расположено множество криптовалютных бирж и стартапов.

имеет репутацию страны, дружественной к криптовалютам, в стране расположено множество криптовалютных бирж и стартапов. Мальта стала центром криптовалютной и блокчейн-активности, при этом ряд крупных бирж разместили свои центры на острове.

стала центром криптовалютной и блокчейн-активности, при этом ряд крупных бирж разместили свои центры на острове. Япония имеет хорошо развитую криптовалютную экосистему, в стране работает ряд бирж, а правительство Японии поддерживает использование криптовалюты.

имеет хорошо развитую криптовалютную экосистему, в стране работает ряд бирж, а правительство Японии поддерживает использование криптовалюты. Южная Корея имеет большой и активный рынок криптовалюты, в стране работает ряд бирж и значительное количество людей используют криптовалюту для транзакций.

имеет большой и активный рынок криптовалюты, в стране работает ряд бирж и значительное количество людей используют криптовалюту для транзакций. Соединенные Штаты Америки имеют большой и разнообразный рынок криптовалюты, в стране работает ряд бирж и значительное количество людей используют криптовалюту для транзакций.

Есть много других стран, где использование криптовалюты также набирает обороты. При этом уровень принятия криптовалюты может варьироваться в зависимости от ряда факторов, таких как местная экономическая и политическая среда, уровень технологической инфраструктуры, а также уровень осведомленности и понимания криптовалют среди населения.

— Бывают ли ситуации, когда невозможно расплатиться криптой?

— На текущем рынке Дубая большинство товаров и услуг можно купить в обмен на криптовалюту. Однако некоторые предприятия работают только с фиатной валютой. Поскольку Coin Real Estate управляет внутренней биржей криптовалют, мы можем гарантировать, что инвестор будет платить криптовалютой, несмотря ни на что.

Хочу подчеркнуть, что очень важно подходить к транзакциям с осторожностью, будь то оплата криптовалютой или фиатной валютой. В Coin Real Estate мы всегда обеспечиваем полную прозрачность сделки, предоставляя клиентам полную информацию об объектах недвижимости, процессах работы и вариантах оплаты.