Вы когда-нибудь задумывались, в какой из мировых столиц жить дороже всего, а в какой дешевле? Мы провели исследование, сравнив 10 крупных столиц по стоимости жизни в них. Выводы — в статье. 

Мы сравнили стоимость жизни в десяти крупных столицах мира: Вашингтон, Лондон, Амстердам, Париж, Берлин, Варшава, Вена, Мадрид, Лиссабон, Рим. Оценивали мы эти города мы по следующим параметрам: цены на продукты, транспорт, одежду, цены на аренду и на покупку жилья, стоимость коммуналки и интернета. В конце мы приводим рейтинг перечисленных городов, исходя из общей стоимости жизни в них. В своем анализе мы опирались на международную базу данных traveltables.com.

Содержание:

  1. Вашингтон (США)
  2. Лондон (Соединенное Королевство)
  3. Амстердам (Нидерланды)
  4. Париж (Франция)
  5. Берлин (Германия)
  6. Мадрид (Испания)
  7. Варшава (Польша)
  8. Вена (Австрия)
  9. Лиссабон (Португалия)
  10. Рим (Италия)
  11. Cравнительная таблица десяти столиц по стоимости жизни (от самого бюджетного варианта до самого дорогого)

Вашингтон (США)

Цены на продукты: молоко — €0.92, курица (1 кг.) — €10.62, яйца (12 шт.) — €2.59, бананы — €1.45.

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Вашингтоне 90 кв.м. можно в рамках €331,380-€635,040.

Арендовать квартиру с одной спальней в Вашингтоне можно в пределах €1800-€2350, с тремя спальнями — €3217-€4230.

Коммуналка и интернет — €208.87.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €97.12, поездка на такси (1 км) — €1.52, литр бензина — €0.68.

Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €85.79.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €57.27.

Пара кроссовок — €83.82.

Общая стоимость жизни — примерно €1550 в месяц.

Лондон (Соединенное Королевство)

Цены на продукты: молоко — €1.27, курица (1 кг.) — €8.22, яйца (12 шт.) — €2.94, бананы — €1.59.

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Лондоне 90 кв.м. можно в рамках €731,340-€1,414,440.

Арендовать квартиру с одной спальней в Лондоне можно в пределах €1687-€2286, с тремя спальнями — €2796-€4269.

Коммуналка и интернет — €283.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €201.57, поездка на такси (1 км) — €2.29, литр бензина — €1.67.

Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €59.52.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €90.72.

Пара кроссовок — €96.29.

Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1827 в месяц.

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Амстердам (Нидерланды)

Цены на продукты: молоко — €1.23, курица (1 кг.) — €9.26, яйца (12 шт.)— €3.28, бананы — €1.94.

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Амстердаме 90 кв.м. можно в рамках €541,440-€788,850.

Арендовать квартиру с одной спальней в Амстердаме можно в пределах €1481-€1838, с тремя спальнями — €2321-€3083.

Коммуналка и интернет — €248.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €112.53, поездка на такси (1 км) — €2.71, литр бензина — €1.91.

Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €45.56.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €111.32.

Пара кроссовок — €117.72.

Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1789.

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Париж (Франция)

Цены на продукты: молоко — 1.24, курица (1 кг.) — €14.27, яйца (12 шт.) — €4.51, бананы — €2.44.

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Париже 90 кв.м. можно в рамках €954,990-€1,272,600.

Арендовать квартиру с одной спальней в Париже можно в пределах €1010-€1409, с тремя спальнями — €2040-€3182.

Коммуналка и интернет — €218.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €86.56, поездка на такси (1 км) — €1.73, литр бензина — €1.79.

Абонемент в фитнес-клуб в месяц — €45.33.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €100.89.

Пара кроссовок — €105.48.

Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1734.

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Берлин (Германия)

Цены на продукты: молоко — €1.07, курица (1 кг.) — €8.04, яйца (12 шт.) — €2.53, бананы — €1.70.

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Берлине 90 кв.м. можно в рамках €379,530-€613,800.

Арендовать квартиру с одной спальней в Берлине можно в пределах €756-€1020, с тремя спальнями — €1390-€1967.

Коммуналка и интернет — €286.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €94.64, поездка на такси (1 км) — €2.31, литр бензина — €1.58.

Абонемент в фитнес-клуб в месяц — €34.45.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €97.04.

Пара кроссовок — €95.30.

Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1401.

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Мадрид (Испания)

Цены на продукты: молоко — €0.96, курица (1 кг.) — €7.17, яйца (12 шт.) — €2.39, бананы — €2.16.

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Мадриде 90 кв.м. можно в рамках €318,600-€544,860.

Арендовать квартиру с одной спальней в Мадриде можно в пределах €800-€1076, с тремя спальнями — €1324-€1940.

Коммуналка и интернет — €206.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €63.02, поездка на такси (1 км) — €1.27, литр бензина — €1.50.

Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €44.03.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €84.23.

Пара кроссовок — €88.36.

Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1236.

Варшава (Польша)

Цены на продукты: молоко — €0.73, курица (1 кг.) — €4.39, яйца (12 шт.)— €2.20, бананы — €1.31.

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Варшаве 90 кв.м. можно в рамках €228,780-€363,060.

Арендовать квартиру с одной спальней в Варшаве можно в пределах €578-€740, с тремя спальнями — €1023-€1409.

Коммуналка и интернет — €190.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €27.74, поездка на такси (1 км) — €0.63, литр бензина — €1.24.

Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €29.20.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €90.14.

Пара кроссовок — €79.88.

Общая стоимость жизни в месяц — примерно €907.

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Вена (Австрия)

Цены на продукты: молоко — €1.30, курица (1 кг.) — €9.73, яйца (12 шт.) — €3.28, бананы — €2.05. 

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Вене 90 кв.м. можно в рамках €472,950-€797,850.

Арендовать квартиру с одной спальней в Вене можно в пределах €737-€1030, с тремя спальнями — €1337-€1879.

Коммуналка и интернет — €270.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €55.40, поездка на такси (1 км) — €1.64, литр бензина — €1.38.

Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €31.61.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €91.29.

Пара кроссовок — €95.83.

Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1361.

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Лиссабон (Португалия)

Цены на продукты: молоко — €0.77, курица (1 кг.) — €5.71, яйца (12 шт.) — 2.17, бананы — €1.27.

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Лиссабоне 90 кв.м. можно в рамках €264,060-€448,200.

Арендовать квартиру с одной спальней в Лиссабоне можно в пределах €744-€945, с тремя спальнями — €1206-€1809.

Коммуналка и интернет — €240.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €46.17, поездка на такси (1 км) — €0.54, литр бензина — €1.78.

Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €38.25.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €88.23.

Пара кроссовок — €82.14.

Общая стоимость жизни в месяц — примерно €980. 

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Рим (Италия)

Цены на продукты: молоко — €1.65, курица (1 кг.) — €9.94, яйца (12 шт.) — €4.19, бананы — €1.95.

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Риме 90 кв.м. можно в рамках €334,530-€714,780.

Арендовать квартиру с одной спальней в Риме можно в пределах €738-€1082, с тремя спальнями — €1391-€2290.

Коммуналка и интернет — €240.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €40.40, поездка на такси (1 км) — €1.73, литр бензина — €1.75.

Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €74.99.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €95.75

Пара кроссовок — €97.52

Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1454.

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Cравнительная таблица десяти столиц по стоимости жизни (от самого бюджетного варианта до самого дорогого)

Столица

Общая стоимость жизни

1. Варшава

€907

2. Лиссабон

€980

3. Мадрид

€1236

4. Вена

€1361

5. Берлин

€1401

6. Рим

€1454

7. Вашингтон

€1550

8. Париж

€1734

9. Амстердам

€1789

10. Лондон

€1827