Рассказываем, сколько стоит жизнь в десяти крупнейших столицах мира

Вы когда-нибудь задумывались, в какой из мировых столиц жить дороже всего, а в какой дешевле? Мы провели исследование, сравнив 10 крупных столиц по стоимости жизни в них. Выводы — в статье.

Мы сравнили стоимость жизни в десяти крупных столицах мира: Вашингтон, Лондон, Амстердам, Париж, Берлин, Варшава, Вена, Мадрид, Лиссабон, Рим. Оценивали мы эти города мы по следующим параметрам: цены на продукты, транспорт, одежду, цены на аренду и на покупку жилья, стоимость коммуналки и интернета. В конце мы приводим рейтинг перечисленных городов, исходя из общей стоимости жизни в них. В своем анализе мы опирались на международную базу данных traveltables.com .

Вашингтон (США)

Цены на продукты: молоко — €0.92, курица (1 кг.) — €10.62, яйца (12 шт.) — €2.59, бананы — €1.45.

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Вашингтоне 90 кв.м. можно в рамках €331,380-€635,040.

Арендовать квартиру с одной спальней в Вашингтоне можно в пределах €1800-€2350, с тремя спальнями — €3217-€4230.

Коммуналка и интернет — €208.87.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €97.12, поездка на такси (1 км) — €1.52, литр бензина — €0.68.

Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €85.79.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €57.27.

Пара кроссовок — €83.82.

Общая стоимость жизни — примерно €1550 в месяц.

Лондон (Соединенное Королевство)

Цены на продукты: молоко — €1.27, курица (1 кг.) — €8.22, яйца (12 шт.) — €2.94, бананы — €1.59.

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Лондоне 90 кв.м. можно в рамках €731,340-€1,414,440.

Арендовать квартиру с одной спальней в Лондоне можно в пределах €1687-€2286, с тремя спальнями — €2796-€4269.

Коммуналка и интернет — €283.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €201.57, поездка на такси (1 км) — €2.29, литр бензина — €1.67.

Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €59.52.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €90.72.

Пара кроссовок — €96.29.

Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1827 в месяц.

Амстердам (Нидерланды)

Цены на продукты: молоко — €1.23, курица (1 кг.) — €9.26, яйца (12 шт.)— €3.28, бананы — €1.94.

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Амстердаме 90 кв.м. можно в рамках €541,440-€788,850.

Арендовать квартиру с одной спальней в Амстердаме можно в пределах €1481-€1838, с тремя спальнями — €2321-€3083.

Коммуналка и интернет — €248.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €112.53, поездка на такси (1 км) — €2.71, литр бензина — €1.91.

Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €45.56.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €111.32.

Пара кроссовок — €117.72.

Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1789.

Париж (Франция)

Цены на продукты: молоко — 1.24, курица (1 кг.) — €14.27, яйца (12 шт.) — €4.51, бананы — €2.44.

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Париже 90 кв.м. можно в рамках €954,990-€1,272,600.

Арендовать квартиру с одной спальней в Париже можно в пределах €1010-€1409, с тремя спальнями — €2040-€3182.

Коммуналка и интернет — €218.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €86.56, поездка на такси (1 км) — €1.73, литр бензина — €1.79.

Абонемент в фитнес-клуб в месяц — €45.33.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €100.89.

Пара кроссовок — €105.48.

Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1734.

Берлин (Германия)

Цены на продукты: молоко — €1.07, курица (1 кг.) — €8.04, яйца (12 шт.) — €2.53, бананы — €1.70.

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Берлине 90 кв.м. можно в рамках €379,530-€613,800.

Арендовать квартиру с одной спальней в Берлине можно в пределах €756-€1020, с тремя спальнями — €1390-€1967.

Коммуналка и интернет — €286.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €94.64, поездка на такси (1 км) — €2.31, литр бензина — €1.58.

Абонемент в фитнес-клуб в месяц — €34.45.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €97.04.

Пара кроссовок — €95.30.

Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1401.

Мадрид (Испания)

Цены на продукты: молоко — €0.96, курица (1 кг.) — €7.17, яйца (12 шт.) — €2.39, бананы — €2.16.

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Мадриде 90 кв.м. можно в рамках €318,600-€544,860.

Арендовать квартиру с одной спальней в Мадриде можно в пределах €800-€1076, с тремя спальнями — €1324-€1940.

Коммуналка и интернет — €206.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €63.02, поездка на такси (1 км) — €1.27, литр бензина — €1.50.

Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €44.03.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €84.23.

Пара кроссовок — €88.36.

Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1236.

Варшава (Польша)

Цены на продукты: молоко — €0.73, курица (1 кг.) — €4.39, яйца (12 шт.)— €2.20, бананы — €1.31.

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Варшаве 90 кв.м. можно в рамках €228,780-€363,060.

Арендовать квартиру с одной спальней в Варшаве можно в пределах €578-€740, с тремя спальнями — €1023-€1409.

Коммуналка и интернет — €190.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €27.74, поездка на такси (1 км) — €0.63, литр бензина — €1.24.

Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €29.20.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €90.14.

Пара кроссовок — €79.88.

Общая стоимость жизни в месяц — примерно €907.

Вена (Австрия)

Цены на продукты: молоко — €1.30, курица (1 кг.) — €9.73, яйца (12 шт.) — €3.28, бананы — €2.05.

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Вене 90 кв.м. можно в рамках €472,950-€797,850.

Арендовать квартиру с одной спальней в Вене можно в пределах €737-€1030, с тремя спальнями — €1337-€1879.

Коммуналка и интернет — €270.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €55.40, поездка на такси (1 км) — €1.64, литр бензина — €1.38.

Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €31.61.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €91.29.

Пара кроссовок — €95.83.

Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1361.

Лиссабон (Португалия)

Цены на продукты: молоко — €0.77, курица (1 кг.) — €5.71, яйца (12 шт.) — 2.17, бананы — €1.27.

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Лиссабоне 90 кв.м. можно в рамках €264,060-€448,200.

Арендовать квартиру с одной спальней в Лиссабоне можно в пределах €744-€945, с тремя спальнями — €1206-€1809.

Коммуналка и интернет — €240.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €46.17, поездка на такси (1 км) — €0.54, литр бензина — €1.78.

Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €38.25.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €88.23.

Пара кроссовок — €82.14.

Общая стоимость жизни в месяц — примерно €980.

Рим (Италия)

Цены на продукты: молоко — €1.65, курица (1 кг.) — €9.94, яйца (12 шт.) — €4.19, бананы — €1.95.

Цены на аренду и на покупку жилья

Купить квартиру в Риме 90 кв.м. можно в рамках €334,530-€714,780.

Арендовать квартиру с одной спальней в Риме можно в пределах €738-€1082, с тремя спальнями — €1391-€2290.

Коммуналка и интернет — €240.

Транспорт

Ежемесячный проездной стоит €40.40, поездка на такси (1 км) — €1.73, литр бензина — €1.75.

Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €74.99.

Одежда

Пара джинсов в сетевом магазине — €95.75

Пара кроссовок — €97.52

Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1454.

Cравнительная таблица десяти столиц по стоимости жизни (от самого бюджетного варианта до самого дорогого)