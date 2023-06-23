Рассказываем, сколько стоит жизнь в десяти крупнейших столицах мира
Вы когда-нибудь задумывались, в какой из мировых столиц жить дороже всего, а в какой дешевле? Мы провели исследование, сравнив 10 крупных столиц по стоимости жизни в них. Выводы — в статье.
Мы сравнили стоимость жизни в десяти крупных столицах мира: Вашингтон, Лондон, Амстердам, Париж, Берлин, Варшава, Вена, Мадрид, Лиссабон, Рим. Оценивали мы эти города мы по следующим параметрам: цены на продукты, транспорт, одежду, цены на аренду и на покупку жилья, стоимость коммуналки и интернета. В конце мы приводим рейтинг перечисленных городов, исходя из общей стоимости жизни в них. В своем анализе мы опирались на международную базу данных .
Вашингтон (США)
Цены на продукты: молоко — €0.92, курица (1 кг.) — €10.62, яйца (12 шт.) — €2.59, бананы — €1.45.
Цены на аренду и на покупку жилья
90 кв.м. можно в рамках €331,380-€635,040.
Арендовать квартиру с одной спальней в Вашингтоне можно в пределах €1800-€2350, с тремя спальнями — €3217-€4230.
Коммуналка и интернет — €208.87.
Транспорт
Ежемесячный проездной стоит €97.12, поездка на такси (1 км) — €1.52, литр бензина — €0.68.
Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €85.79.
Одежда
Пара джинсов в сетевом магазине — €57.27.
Пара кроссовок — €83.82.
Общая стоимость жизни — примерно €1550 в месяц.
Лондон (Соединенное Королевство)
Цены на продукты: молоко — €1.27, курица (1 кг.) — €8.22, яйца (12 шт.) — €2.94, бананы — €1.59.
Цены на аренду и на покупку жилья
90 кв.м. можно в рамках €731,340-€1,414,440.
Арендовать квартиру с одной спальней в Лондоне можно в пределах €1687-€2286, с тремя спальнями — €2796-€4269.
Коммуналка и интернет — €283.
Транспорт
Ежемесячный проездной стоит €201.57, поездка на такси (1 км) — €2.29, литр бензина — €1.67.
Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €59.52.
Одежда
Пара джинсов в сетевом магазине — €90.72.
Пара кроссовок — €96.29.
Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1827 в месяц.
Амстердам (Нидерланды)
Цены на продукты: молоко — €1.23, курица (1 кг.) — €9.26, яйца (12 шт.)— €3.28, бананы — €1.94.
Цены на аренду и на покупку жилья
90 кв.м. можно в рамках €541,440-€788,850.
Арендовать квартиру с одной спальней в Амстердаме можно в пределах €1481-€1838, с тремя спальнями — €2321-€3083.
Коммуналка и интернет — €248.
Транспорт
Ежемесячный проездной стоит €112.53, поездка на такси (1 км) — €2.71, литр бензина — €1.91.
Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €45.56.
Одежда
Пара джинсов в сетевом магазине — €111.32.
Пара кроссовок — €117.72.
Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1789.
Париж (Франция)
Цены на продукты: молоко — 1.24, курица (1 кг.) — €14.27, яйца (12 шт.) — €4.51, бананы — €2.44.
Цены на аренду и на покупку жилья
90 кв.м. можно в рамках €954,990-€1,272,600.
Арендовать квартиру с одной спальней в Париже можно в пределах €1010-€1409, с тремя спальнями — €2040-€3182.
Коммуналка и интернет — €218.
Транспорт
Ежемесячный проездной стоит €86.56, поездка на такси (1 км) — €1.73, литр бензина — €1.79.
Абонемент в фитнес-клуб в месяц — €45.33.
Одежда
Пара джинсов в сетевом магазине — €100.89.
Пара кроссовок — €105.48.
Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1734.
Берлин (Германия)
Цены на продукты: молоко — €1.07, курица (1 кг.) — €8.04, яйца (12 шт.) — €2.53, бананы — €1.70.
Цены на аренду и на покупку жилья
90 кв.м. можно в рамках €379,530-€613,800.
Арендовать квартиру с одной спальней в Берлине можно в пределах €756-€1020, с тремя спальнями — €1390-€1967.
Коммуналка и интернет — €286.
Транспорт
Ежемесячный проездной стоит €94.64, поездка на такси (1 км) — €2.31, литр бензина — €1.58.
Абонемент в фитнес-клуб в месяц — €34.45.
Одежда
Пара джинсов в сетевом магазине — €97.04.
Пара кроссовок — €95.30.
Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1401.
Мадрид (Испания)
Цены на продукты: молоко — €0.96, курица (1 кг.) — €7.17, яйца (12 шт.) — €2.39, бананы — €2.16.
Цены на аренду и на покупку жилья
90 кв.м. можно в рамках €318,600-€544,860.
Арендовать квартиру с одной спальней в Мадриде можно в пределах €800-€1076, с тремя спальнями — €1324-€1940.
Коммуналка и интернет — €206.
Транспорт
Ежемесячный проездной стоит €63.02, поездка на такси (1 км) — €1.27, литр бензина — €1.50.
Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €44.03.
Одежда
Пара джинсов в сетевом магазине — €84.23.
Пара кроссовок — €88.36.
Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1236.
Варшава (Польша)
Цены на продукты: молоко — €0.73, курица (1 кг.) — €4.39, яйца (12 шт.)— €2.20, бананы — €1.31.
Цены на аренду и на покупку жилья
90 кв.м. можно в рамках €228,780-€363,060.
Арендовать квартиру с одной спальней в Варшаве можно в пределах €578-€740, с тремя спальнями — €1023-€1409.
Коммуналка и интернет — €190.
Транспорт
Ежемесячный проездной стоит €27.74, поездка на такси (1 км) — €0.63, литр бензина — €1.24.
Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €29.20.
Одежда
Пара джинсов в сетевом магазине — €90.14.
Пара кроссовок — €79.88.
Общая стоимость жизни в месяц — примерно €907.
Вена (Австрия)
Цены на продукты: молоко — €1.30, курица (1 кг.) — €9.73, яйца (12 шт.) — €3.28, бананы — €2.05.
Цены на аренду и на покупку жилья
90 кв.м. можно в рамках €472,950-€797,850.
Арендовать квартиру с одной спальней в Вене можно в пределах €737-€1030, с тремя спальнями — €1337-€1879.
Коммуналка и интернет — €270.
Транспорт
Ежемесячный проездной стоит €55.40, поездка на такси (1 км) — €1.64, литр бензина — €1.38.
Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €31.61.
Одежда
Пара джинсов в сетевом магазине — €91.29.
Пара кроссовок — €95.83.
Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1361.
Лиссабон (Португалия)
Цены на продукты: молоко — €0.77, курица (1 кг.) — €5.71, яйца (12 шт.) — 2.17, бананы — €1.27.
Цены на аренду и на покупку жилья
90 кв.м. можно в рамках €264,060-€448,200.
Арендовать квартиру с одной спальней в Лиссабоне можно в пределах €744-€945, с тремя спальнями — €1206-€1809.
Коммуналка и интернет — €240.
Транспорт
Ежемесячный проездной стоит €46.17, поездка на такси (1 км) — €0.54, литр бензина — €1.78.
Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €38.25.
Одежда
Пара джинсов в сетевом магазине — €88.23.
Пара кроссовок — €82.14.
Общая стоимость жизни в месяц — примерно €980.
Рим (Италия)
Цены на продукты: молоко — €1.65, курица (1 кг.) — €9.94, яйца (12 шт.) — €4.19, бананы — €1.95.
Цены на аренду и на покупку жилья
90 кв.м. можно в рамках €334,530-€714,780.
Арендовать квартиру с одной спальней в Риме можно в пределах €738-€1082, с тремя спальнями — €1391-€2290.
Коммуналка и интернет — €240.
Транспорт
Ежемесячный проездной стоит €40.40, поездка на такси (1 км) — €1.73, литр бензина — €1.75.
Абонемент в фитнес-клуб на месяц — €74.99.
Одежда
Пара джинсов в сетевом магазине — €95.75
Пара кроссовок — €97.52
Общая стоимость жизни в месяц — примерно €1454.
Cравнительная таблица десяти столиц по стоимости жизни (от самого бюджетного варианта до самого дорогого)
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