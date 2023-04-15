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Купить квартиру в Париж, Франция

Париж
114
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114 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Париж, Франция
Квартира 2 спальни
Париж, Франция
2 ванных комнат 87 м²
€ 1,257,000
ЭТО НОВАЯ КВАРТИРА НА ЭТАЖ ПРОДАНА. ЕСЛИ ВЫ ПОИСКЕТЕ, ЧТОБЫ КУПИТЬ КВАРТИРУ В ПАРИЖЕ, ОТПРАВ…
Квартира 4 спальнив Париж, Франция
Квартира 4 спальни
Париж, Франция
3 ванных комнат 152 м²
€ 2,394,000
Sought after address, proximity to Parc Monceau. Apartment of 156 sqm (usable space), alone …
Квартира 4 спальнив Париж, Франция
Квартира 4 спальни
Париж, Франция
2 ванных комнат 98 м²
€ 1,713,469
Left Bank. 15th district. Between Porte de Versailles and Montparnasse-Bienvenue. At the con…
Квартира 3 спальнив Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
3 ванных комнат 183 м²
€ 3,477,000
Off - рынок в Париже отремонтированная квартира 183 м2 недалеко от парка Монсо Париж. На бла…
Квартира 4 спальнив Париж, Франция
Квартира 4 спальни
Париж, Франция
3 ванных комнат 156 м²
€ 2,394,000
Выкл - рынок для продажи. Яркая и солнечная 6 - комнатная семейная квартира 156 м2 – Монсо, …
Квартира 4 спальнив Париж, Франция
Квартира 4 спальни
Париж, Франция
3 ванных комнат 118 м²
€ 971,400
Мы предлагаем любителям очень хороших номеров эксклюзивные апартаменты с поднятыми открытыми…
Квартира 2 спальнив Париж, Франция
Квартира 2 спальни
Париж, Франция
58 м²
€ 1,155,000
В двух шагах от звезды между авеню Гош и авеню Фридланд вы найдете эти апартаменты с двумя с…
Квартира 4 спальнив Париж, Франция
Квартира 4 спальни
Париж, Франция
271 м²
€ 3,600,000
Sectorization Carnot, Sainte Ursule, Fénélon, International Bilingual School. This magnifice…
Квартира 2 спальнив Париж, Франция
Квартира 2 спальни
Париж, Франция
87 м²
€ 1,695,000
SELTEN - Рядом с площадью Вогезов и монастырем Минимов вы откроете для себя эту прекрасную 4…
Квартира 1 спальняв Париж, Франция
Квартира 1 спальня
Париж, Франция
67 м²
€ 2,625,000
This magnificent pied à terre is located on avenue Montaigne, on one of the most prestigious…
Квартира 2 спальнив Париж, Франция
Квартира 2 спальни
Париж, Франция
187 м²
€ 6,600,000
Этот великолепный пестрый - à - terre находится на проспекте Монтень в одном из самых прести…
Квартира 2 спальнив Париж, Франция
Квартира 2 спальни
Париж, Франция
1 ванных комнат 71 м²
€ 903,000
Жизнь в Париже остается привлекательной. Будь то учеба, как Пьед-Терре или телекоммуникация …
Квартира 4 комнатыв Париж, Франция
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
4 Количество комнат 94 м²
€ 1,520,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
Квартира 3 комнатыв Париж, Франция
Квартира 3 комнаты
Париж, Франция
3 Количество комнат 71 м²
€ 760,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  Откройте для себя новую роскошную резиденцию с современн…
Квартира 2 комнатыв Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
2 Количество комнат 42 м²
€ 577,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
Квартира 1 комнатав Париж, Франция
Квартира 1 комната
Париж, Франция
1 Количество комнат 32 м²
€ 460,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
Квартира 1 комнатав Париж, Франция
Квартира 1 комната
Париж, Франция
1 Количество комнат 31 м²
€ 476,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
Квартира 4 комнатыв Париж, Франция
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
4 Количество комнат 92 м²
€ 1,248,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
Квартира 2 комнатыв Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
2 Количество комнат 43 м²
€ 560,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
Квартира 1 комнатав Париж, Франция
Квартира 1 комната
Париж, Франция
1 Количество комнат 25 м²
€ 352,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
Квартира 4 комнатыв Париж, Франция
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
4 Количество комнат 92 м²
€ 1,288,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
Квартира 2 комнатыв Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
2 Количество комнат 53 м²
€ 680,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
Квартира 3 комнатыв Париж, Франция
Квартира 3 комнаты
Париж, Франция
3 Количество комнат 78 м²
€ 1,110,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
Квартира 2 комнатыв Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
2 Количество комнат 47 м²
€ 627,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
Квартира 2 комнатыв Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
2 Количество комнат 43 м²
€ 579,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
Квартира 2 комнатыв Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
2 Количество комнат 47 м²
€ 633,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
Квартира 2 комнатыв Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
2 Количество комнат 42 м²
€ 571,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
Квартира 3 комнатыв Париж, Франция
Квартира 3 комнаты
Париж, Франция
3 Количество комнат 69 м²
€ 954,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
Квартира 3 комнатыв Париж, Франция
Квартира 3 комнаты
Париж, Франция
3 Количество комнат 69 м²
€ 921,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
Квартира 3 комнатыв Париж, Франция
Квартира 3 комнаты
Париж, Франция
3 Количество комнат 69 м²
€ 959,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…

Параметры недвижимости в Париж, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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