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Квартиры и апартаменты в Варшаве

Варшава
1590
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1 589 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 6/7 Этаж
€ 273,982
ПРОВЕРИТЬ ВИРТУАЛЬНУЮ ХОДЬБУ! ЧАСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 58 кв. Квартира расположена в новом…
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 6/8 Этаж
€ 88,624
Продаётся благоустроенная 2-х комнатная квартира 44,6 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. Alu…
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 1/3 Этаж
€ 88,726
Квартира в тихом районе рядом с парком в Варшаве, Wola #12297 Звоните +48574672833 ( W…
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 1/11 Этаж
€ 124,420
Предметом предложения является квартира, расположенная в одном из самых востребованных мест …
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Варшава, Польша
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 3/4 Этаж
€ 241,298
Продается большая, светлая двухуровневая четырехкомнатная квартира с балконом и гардеробом п…
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 2/10 Этаж
€ 83,666
Продаётся просторная 1-комнатная квартира 31 кв.м Варшава, район Mokotów, ул. Kartagi…
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 3/4 Этаж
€ 165,470
 Предлагаем Вашему вниманию компактный комплекс, который строится в районе Урсус, недал…
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/3 Этаж
€ 118,523
Представляем новый инвестиционный проект жилых квартир в уютном микрорайоне Бялоленка Варшав…
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 20 м² 6/6 Этаж
€ 73,983
Продаётся недорогая 1-комнатная квартира 20 кв.м Варшава, район Praga-Południe, ул. Garibald…
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² Количество этажей 4
€ 70,366
Продаётся под ремонт 2-х комнатная квартира 31,77 кв.м Варшава, район Praga-Południe, ул. Gr…
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 2/2 Этаж
€ 83,998
Продаётся у метро уютная 2-х комнатная квартира 37,17 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. Ros…
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 7/10 Этаж
€ 83,184
Продаётся большая 1-комнатная квартира 33 кв.м Варшава, район Mokotów, ул. Jana Sebas…
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 3/7 Этаж
€ 76,754
Продаются квартиры в Варшаве в жилом комплексе район Ursus Представляем новый жилой комплек…
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3/8 Этаж
€ 76,234
Продаётся большая 2-х комнатная квартира Варшава, район Ursus, ул. Górna Droga Све…
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 2/10 Этаж
€ 80,413
Продаётся недорогая 1-комнатная квартира 30,9 кв.м. Варшава, район Ursynów, ул. Leoni…
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² Количество этажей 4
€ 78,861
Продаётся недорогая 2-х комнатная квартира 41,11 кв.м Warszawa Praga-Południe, ул. Grochowsk…
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 5/6 Этаж
€ 82,875
#12639 Звоните +48574672833 ( WhatsApp , Viber , Telegram , Facebook )
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 3/5 Этаж
€ 87,960
Продаётся с отдельной кухней 2-х комнатная квартира 39,36 кв.м Варшава, Ursus, ул. Michała D…
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 3/10 Этаж
€ 78,163
Продаётся недорогая 1-комнатная квартира 24,4 кв.м Варшава, район Bielany, ул. Wrzeciono …
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 4/4 Этаж
€ 91,343
Продаётся 3-х комнатная квартира 47,2 кв. Варшава, район Mokotów, ул. Konstancińska …
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 6/6 Этаж
€ 85,817
Продаётся под отделку студия 37,54 кв.м Варшава, район Ursus, ул. Przy Forcie Предлагаема…
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 9/10 Этаж
€ 70,682
Продаётся симпатичная студия 24 кв.м Варшава, район Żoliborz, ул. Władysława Broniewskiego …
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 1/10 Этаж
€ 87,253
Продаётся 2-х комнатная квартира 42,2 кв.м Варшава, район Mokotów, ул. Kaukaska 2 …
Студия 1 спальня в Варшава, Польша
Студия 1 спальня
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 10/10 Этаж
€ 96,287
Продается однокомнатная квартира с балконом (1,72 м2) на 10 этаже 10-ти этажного дома площад…
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² Количество этажей 3
€ 71,086
Продаётся ухоженная недорогая 1-комнатная квартира 31,61 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. …
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 4 Этаж
€ 108,232
Продаётся под ремонт 2-х комнатная квартира 43,02 кв.м Варшава, район, Ursus ул. Posag 7 Pan…
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 15/15 Этаж
€ 89,400
Продаётся под ремонт 2-х комнатная квартира 44,4 кв.м Варшава, район Praga-Południe, ул. Umi…
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 4/4 Этаж
€ 91,343
Продаётся 3-х комнатная квартира 47,2 кв. Варшава, район Mokotów, ул. Konstancińska …
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 2/2 Этаж
€ 113,395
Элитный жилой квартирный комплекс в Варшаве район Mokotów Это уникальное пространств…
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 5/10 Этаж
€ 75,967
Продаётся 1-комнатная квартира - студия 27,7 кв.м Варшава, район Ochota, ул. Racławicka К…

Параметры недвижимости в Варшава, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная

Апартаменты в Варшаве — самая доступная недвижимость в Европе

Столица Польши — культурный, туристический и бизнес-центр Восточной Европы. Город всегда был точкой притяжения путешественников, студентов и инвесторов. Со вступлением страны в Евросоюз привлекательность мегаполиса увеличилась, а желающих купить недвижимость в Варшаве стало больше.

Почему недвижимость в Варшаве востребована

  • Приобрести элитное жилье стремятся представители бизнеса, рассматривающие возможность переезда на ПМЖ и желающие получить ВНЖ.
  • Варшава считается студенческой столицей Европы, поэтому сюда приезжают на обучение иностранные студенты, а дешевые однокомнатные и двухкомнатные квартиры становятся для них решением жилищной проблемы на несколько лет.
  • Недвижимость в Варшаве всегда востребована у туристов, приезжающих изучать исторические достопримечательности, посещать музеи, спортивные и развлекательные мероприятия.
  • Пользуются преимуществом доступной стоимости апартаментов и квартир в Варшаве и трудовые мигранты.

Выгодные цены апартаментов 

Цены на квартиры в Варшаве привлекательны, по сравнению с другими странами Европы. Они в несколько раз ниже, а значит, доступны большему количеству потенциальных покупателей. Спрос на современные апартаменты, трехкомнатные квартиры в Варшаве постоянно растет, по причине чего желающих их приобрести по доступной цене с каждым годом становится больше. Владельцы жилой недвижимости могут рассчитывать на пассивный стабильный доход и приумножение вложений.

Благодаря активному спросу на аренду стоимость квартиры в Варшаве окупится за несколько лет, а при желании ее можно будет выгодно продать, получив прибыль.

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