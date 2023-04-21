Апартаменты в Варшаве — самая доступная недвижимость в Европе

Столица Польши — культурный, туристический и бизнес-центр Восточной Европы. Город всегда был точкой притяжения путешественников, студентов и инвесторов. Со вступлением страны в Евросоюз привлекательность мегаполиса увеличилась, а желающих купить недвижимость в Варшаве стало больше.

Почему недвижимость в Варшаве востребована

Приобрести элитное жилье стремятся представители бизнеса, рассматривающие возможность переезда на ПМЖ и желающие получить ВНЖ.

Варшава считается студенческой столицей Европы, поэтому сюда приезжают на обучение иностранные студенты, а дешевые однокомнатные и двухкомнатные квартиры становятся для них решением жилищной проблемы на несколько лет.

Недвижимость в Варшаве всегда востребована у туристов, приезжающих изучать исторические достопримечательности, посещать музеи, спортивные и развлекательные мероприятия.

Пользуются преимуществом доступной стоимости апартаментов и квартир в Варшаве и трудовые мигранты.

Выгодные цены апартаментов

Цены на квартиры в Варшаве привлекательны, по сравнению с другими странами Европы. Они в несколько раз ниже, а значит, доступны большему количеству потенциальных покупателей. Спрос на современные апартаменты, трехкомнатные квартиры в Варшаве постоянно растет, по причине чего желающих их приобрести по доступной цене с каждым годом становится больше. Владельцы жилой недвижимости могут рассчитывать на пассивный стабильный доход и приумножение вложений.

Благодаря активному спросу на аренду стоимость квартиры в Варшаве окупится за несколько лет, а при желании ее можно будет выгодно продать, получив прибыль.