Купить квартиру в Вена, Австрия

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141 объект найдено
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Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
802 м²
€ 450,000
Топ отремонтированный кондоминиум размером ок. 80 м ² продается в очень элегантном старом зд…
Квартира 25 комнат
Вена, Австрия
25 Количество комнат
1 ванных комнат
802 м²
€ 459,000
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
402 м²
€ 159,000
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
662 м²
€ 449,000
Отличный проект DG в привлекательном месте 16-го. Венский район. Расположение характеризует…
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
862 м²
€ 549,000
Отличный проект DG в привлекательном месте 16-го. Венский район. Расположение характеризует…
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
752 м²
€ 475,000
Отличный проект DG в привлекательном месте 16-го. Венский район. Расположение характеризует…
Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
2 062 м²
€ 2,299,000
Абсолютная особенность приходит на продажу во многих отношениях! Пентхаус, который впечатля…
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 249,166
Продается дружелюбная и умно разделенная 2-комнатная квартира с балконом. Идеально подходит…
Квартира
Вена, Австрия
3 602 м²
€ 350,000
Солнечный участок для дома вашей мечты в очень тихом месте. Это часть большой собственности…
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 839,000
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат
68 м²
1 Этаж
€ 690,000
На продажу выст…
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
103 м²
€ 469,000
Here you can visit this apartment online in advance: https://my.matterport.com/show/?m=s8FxB…
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 320,000
Where the westernmost district protrudes into the beautiful Viennese forest and attracts tho…
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 278,000
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат
53 м²
€ 223,000
Эта красивая 2-комнатная квартира продается 1.Этаж, который расположен в очень тихом жилом р…
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 590,000
МариахилферстрассеЛичный осмотр, безусловно, стоит. Отправьте нам запрос, чтобы узнать все п…
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 232 м²
€ 320,000
This great condominium with a quiet loggia on the farm side and a large communal garden is l…
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3 Количество комнат
16 Этаж
€ 750,000
Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
142 м²
€ 800,000
Discover the new luxury property in Vienna! On this unique occasion you have the opportunit…
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
€ 310,240
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 720,720
Квартира
Вена, Австрия
Цена по запросу
В 22-м. Район Асперн, расположенный в непосредственной близости от заповедника Лобау, будет …
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 289,000
Мы оцифровали недвижимость для вас и предлагаем вам совершить виртуальный тур 360 °, не выхо…
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 680,000
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 475,016
Breitenlee+ + NEU + + TRAUM-REIHENHÄUSER IN BREITENLEE Eine persönliche Besichtigun…
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 335,000
Weißgerberviertel в третьем районе „ Landstraße “ является очень необычной причиной просто и…
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 250,000
Вы ищете хорошо разрезанный и удобно расположенный новый дом со встроенной лоджией, который …
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 360,000
Вы также мечтаете о кондоминиуме в городе недалеко от Старого Дуная? Тогда вы сможете найти …
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 339,000
РАСПОЛОЖЕНИЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА Светлый, современный, ок. Продается квартира площадью 71 м2…
Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 998,000
Недвижимость расположена в популярном жилом районе Вены со всеми преимуществами большого гор…
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Параметры недвижимости в Вена, Австрия
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