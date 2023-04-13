Квартира 2 спальни Avenidas Novas, Португалия 3 Количество комнат 3 ванных комнат 184 м² 22/26 Этаж

€ 1,435,000

Квартира с 2 спальнями в жилом комплексе с видом на природу, в хорошем и эксклюзивном районе…