Сколько в среднем стоят квартиры в Лиссабоне?
Стоимость апартаментов в столице Португалии зависит в первую очередь от их месторасположения. Например, в элитных районах, таких как Санту-Антониу и Алваладе цена «квадрата» достигает 6000-9000 евро. В «аристократичном» Кашкайше стоимость кв. метра может быть в 2 раза выше.
Намного дешевле оцениваются квартиры в Лиссабоне, расположенные в районах эконом-класса. К ним относятся Беату, Сантуш и Карнашиде. Здесь стоимость кв. метра не превышает 2000-2500 евро.
Можно ли купить апартаменты в Лиссабоне до 50 000 евро?
В пределах такой цены представлено большое количество квартир, находящихся на окраинах столицы Португалии — Анжуше, Амадоре и Оэйраше. В этих районах можно приобрести апартаменты в Лиссабоне за 30.000-40.000 евро. По такой стоимости выставлено на продажу жилье площадью от 20 до 40 кв. метров.
Выгодно ли покупать квартиры в Лиссабоне под сдачу?
Иностранцы, приобретающие местные апартаменты для сдачи в аренду, получают следующие преимущества:
- доход от 200 до 1000 евро в месяц в зависимости от класса жилья;
- возможность окупить приобретенную недвижимость в течение 5-6 лет;
- низкий налог при покупке, варьирующийся от 0 до 8%, исходя из стоимости жилья.
Стабильная прибыль, которую приносит лиссабонская недвижимость, становится возможной благодаря туристической привлекательности столицы Португалии. Тысячи иностранцев ежемесячно приезжают сюда, чтобы работать и учиться. Это открывает хорошие перспективы для арендодателей.