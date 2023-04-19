Германия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Германии
Новые дома в Германии
Все новостройки в Германии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Германии
Жилая
Квартира в Германии
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Германии
Вилла
Замок
Таунхаус
Земельные участки в Германии
Элитная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Германии
Магазин
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Германии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Германия
Берлин
Квартиры
Купить квартиру в Берлин, Германия
Берлин
27
Квартира
Очистить
28 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Кондо 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат
51 м²
Количество этажей 4
€ 330,000
1-комнатная квартира на первом этаже с садом в Берлине. Оборудование: - в квартире про…
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
52 м²
Количество этажей 5
€ 285,000
2-комнатная квартира в хорошем состоянии площадью около 52 м² недалеко от популярного района…
Кондо 4 комнаты
Берлин, Германия
4 Количество комнат
100 м²
Количество этажей 5
€ 665,000
4-комнатная квартира площадью около 100 м² расположена в центре Берлина. Она расположена на …
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат
46 м²
Количество этажей 6
€ 380,000
Эта 1-комнатная квартира с продуманной планировкой – идеальное место для проживания в большо…
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
60 м²
Количество этажей 5
€ 310,000
Двухкомнатная квартира с лоджией в Берлине, на данный момент сданная в аренду. В квартире и…
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
57 м²
Количество этажей 4
€ 435,000
Проект воплощает минималистскую красоту форм в практичный комфорт. 2-комнатная квартира в …
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат
98 м²
Количество этажей 3
€ 556,738
Большая 3-х комнатная квартира в зеленом районе Берлина - идеальный вариант для семей. Об…
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
56 м²
Количество этажей 3
€ 430,000
Предлагаемая квартира находится на втором этаже внебольшом ухоженном многоквартирном доме - …
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат
78 м²
Количество этажей 6
€ 665,000
Светлая 3-комнатная квартира находится на 6-м этаже и является идеальным городским жильем дл…
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат
41 м²
Количество этажей 4
€ 300,000
1-комнатная просторная квартира с высокими потолками расположена в красивом старинном здании…
Квартира 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат
88 м²
Количество этажей 5
€ 980,000
3-х комнатная квартира в новом жилой комплексе. Светлые комнаты, просторные помещения, краси…
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат
100 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Эта красивая квартира расположена в ухоженном многоквартирном дома с подземной автостоянкой.…
Квартира
Берлин, Германия
60 м²
€ 350,000
Классическое здание начала векавпечатляет типичными деталями старинного здания, такими как б…
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
72 м²
Количество этажей 5
€ 460,000
В квартире 2 комнаты с паркетом из натурального дерева, терраса с зеленым садом. Просторная …
Квартира 4 комнаты
Берлин, Германия
4 Количество комнат
120 м²
Количество этажей 5
€ 605,000
Просторная 4-х комнатная квартира с балконом во внутренние двор в Берлине-Шпандау. Величе…
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
59 м²
Количество этажей 2
€ 430,000
2-х комнатная квартира с балконом в Берлине - районе Адлерсхоф. Открытая гостиная/столовая с…
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
65 м²
Количество этажей 5
€ 500,000
Здание было построено в 1998 году и полностью модернизировано в 2018 году. Квартира с терр…
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат
27 м²
Количество этажей 11
€ 305,000
Продаются 1-комнатные апартаменты недалеко от набережной реки Шпрее. Этот уникальный комплек…
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат
65 м²
Количество этажей 2
€ 375,000
Классическое здание начала века впечатляет типичными деталями старинного здания, такими как …
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат
42 м²
Количество этажей 4
€ 270,000
1-комнатная квартира в 4-этажном доме со светлым фасадом, элегантными балконами и изысканным…
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат
45 м²
Количество этажей 4
€ 250,000
Ухоженное старинное здание с лифтом в районе Берлина - Фридрихсхайн-Кройцберг, построенное в…
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
50 м²
Количество этажей 2
€ 250,000
Величественное здание начала века с 18 квартирами. Как в подъезде, так и в квартирах жильцы …
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
60 м²
Количество этажей 2
€ 520,000
2-х комнатная квартира в популярном районе Берлина - Фридрихсхайн. Площадь гостиной с откры…
Квартира
Берлин, Германия
Количество этажей 5
€ 4,600,000
Пентхаус 2 спальни
Берлин, Германия
€ 949,949
Пентхаус уникален не только своим расположением, но и внешним видом объекта. Всего в несколь…
Пентхаус 3 спальни
Берлин, Германия
€ 5,580,000
Благородный пентхаус для особого качества жизни в лучшем месте: Kronprinzengär Пентхау…
Квартира 3 спальни
Берлин, Германия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
119 м²
3/8 Этаж
€ 569,800
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
€ 229,000
Недвижимость находится в районе Трептов-Кёпеник, в районе Альтглиенике, на южной стороне ули…
Параметры недвижимости в Берлин, Германия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты