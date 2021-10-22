В Литве в небольшой деревушке недалеко от г. Пасвалис продается дом площадью 119 «квадратов». Это объявление в базе Realting.com было бы совершенно обыкновенным, если бы не цена этого дома — €8,000. Что же предлагает продавец за такие деньги? И есть ли еще предложения по такой же цене?

Дом недалеко от г. Пасвалис за €8,000

Дом Пасвалис, Литва $8,404 119 м² Количество этажей 1

В небольшой деревушке, недалеко от города Пасвалис, выставлен на продажу дом площадью 118,8 кв. м. Коттедж расположен на земельном участке площадью 11 соток. Также на территории участка есть хозпостройки, высажены деревья.

Судя по фотографиям в объявлении, коттедж нуждается в ремонте. Продавец указывает, что это дом 1966 года постройки, в котором есть 5 жилых комнат и кухня. Стены — кирпичные, фундамент — бетон, полы и окна — деревянные. Отопление — твердотопливное, электричество подведено в дом.

По словам продавца, этот участок расположен всего в 500 метрах от выезда на главную дорогу Рига — Паневежис. Расстояние до города Пасвалис — 20 километров, до Бауски — 24 километра.

Дом в г. Пасвалис за €8,500

Дом Пасвалис, Литва $9,608 39 м² Количество этажей 1

В городе Пасвалис за €8,500 можно купить небольшой летний домик 1992 года постройки. Дом стоит на земельном участке площадью 6,5 соток. Участок ровный, засажен газоном, с одной стороны огорожен живой изгородью. Места живописные, рядом с участком есть небольшой пруд.

Общая площадь дома — 39,3 кв. м., здесь всего 3 комнаты, плюс есть веранда. По словам продавца, в доме есть электричество и подведено городское водоснабжение, однако туалет на улице. Отопление дома — камином.

Дом в г. Пасвалис за €9,900

Дом Пасвалис, Литва $11,242 60 м² Количество этажей 1

Чуть подороже — за €9,900 — в этом же населенном пункте продается дом площадью 60 кв. м. Это одноэтажный деревянный дом 1977 года постройки. По фотографиям видно, что собственник уже начал реконструкцию этого строения. Часть дома уже обшита, положена новая скатная крыша, которая была дополнительно утеплена.

Из коммуникаций — в доме есть электричество, отопление — твердым топливом. Все остальные коммуникации подведены к участку.

Площадь земельного участка — 28 соток. Это красивая ровная территория, на которой растет несколько деревьев и посажен газон. На участке также есть колодец и хозпостройки, которые при желании можно переоборудовать в еще один летний домик или веранду.

Дом в Паневежис за €10,700

Дом Kaubariskis, Литва $12,438 43 м² Количество этажей 1

Небольшой садовый домик продается в Паневежисе. Продавец указывает в объявлении, что это строение 1989 года постройки, общей площадью 43 «квадрата». Здесь есть 3 комнаты и кухня, плюс есть небольшая крытая мансарда и кладовка площадью 6,2 кв. м.

Деревянный домик выглядит аккуратным, обшит яркими желтыми панелями. В доме есть печка, подведено электричество. На участке есть вода, туалет на улице. Участок площадью 5,85 соток ровный, засажен травой. Также есть небольшой огород, посажены фруктовые деревья. Этот вариант отлично подойдет в качестве дачи.

Половина дома в Вабальнинкас за €3,900

Дом Geidziunai, Литва $4,523 60 м² Количество этажей 1

Если же денег на весь дом целиком не хватает, то можно рассмотреть вариант покупки части дома. Именно такой продается всего за €3,900 в Вабальнинкасе. Продавец указывает, что продается половина усадьбы 1920 года постройки. Общая площадь двухкомнатного дома — 60 кв. м., продается комната площадью 30 кв. м.

В дом введено электричество, отопление — печное, туалет на улице.

К участку ведет хорошая асфальтированная дорога. Всего же площадь участка — 50 соток. Это красивая ровная территория, кое-где растут плодовые деревья, есть хозпостройки (которые требуют ремонта).