Компания STD Design Consultant недавно воплотила в жизнь интересный проект дома Chic Vid House на тесном участке во Вьетнаме — его ширина составляет всего 3,9 метра. Дом расположен в оживленном районе Хошимина и этот проект представлял настоящий вызов для компании. Однако в STD Design Consultant нашли решение и создали длинный и тонкий дом.

Особое внимание привлекает открывающийся фасад здания, выполненный в виде жалюзи из тика. Это не только декоративный элемент, но и революционное решение для управления вентиляцией и проникновения солнечного света внутрь дома. Живописности зданию также придают небольшие балконы с зеленью, расположенные на внешней стороне фасада.

Что касается интерьера Chic Vid House, пять этажей дома хорошо продуманы и органично вписываются в ограниченное пространство. Декор в приглушенных тонах создает атмосферу уюта и спокойствия. На первом этаже расположена игровая зона, рядом находятся кухня и столовая, а стеклянные двери выходят в сад.

На верхних этажах здания расположились спальни, гостиная и кабинет с великолепными видами на городские крыши. Венец дома — небольшая терраса на самом верхнем этаже.

Сегодня строительство узких домов на городских участках становится актуальным и востребованным трендом. Помимо этого проекта во Вьетнаме, об этом говорят другие известные примеры, такие как Slim House в Лондоне и Breathing House в Хошимине.