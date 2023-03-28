Египет начнет выдавать многократные визы на 5 лет. Сколько они будут стоить?

Египет вводит новые гостевые визы, которые будут действовать 5 лет. Об их запуске объявил министр туризма и древностей страны Ахмед Исса.

В Египте будут выдавать многократные визы сроком на 5 лет. Их стоимость составит $700. Страна впервые предлагает визы, которые будут действительны в течение нескольких лет. Это связано с тем, что североафриканская страна стремится «прокачать» сферу туризма и заработать на этом.

Получить новую визу Египта можно будет через электронный визовый портал или консульства Египта за рубежом. В приоритете при выдаче будут граждане США, Великобритании, а также стран, входящих в Шенгенскую зону, — виза призвана облегчить посещение страны туристами, регулярно выбирающими Египет в качестве основного направления.

Также отметим, что Египет расширил список стран, которые могут получить 30-дневную визу по прибытии — до 180 государств. Краткосрочная виза предлагается за плату в размере $25.