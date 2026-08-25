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Дома в Египте

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Хургада
7
Красное Море
11
Матрух
5
Эль-Аламейн
5
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16 объектов найдено
Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
$137 157
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Шале 3 комнаты в Эль-Аламейн, Египет
Шале 3 комнаты
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Double-sided ground-floor chalet with sea view Private entrance on both sides Building…
$252 000
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Вилла в Хургада, Египет
Вилла
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$731 460
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
Испытайте максимальный комфорт в этом просторном 2-комнатном отдельном доме в Хургаде, Египе…
$40 531
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
$61 375
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
Испытайте комфорт и роскошь в этом потрясающем 5-этажном отдельно стоящем доме в Хургаде, Ег…
$51 185
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
Испытайте лучшее в роскошной жизни в Хургаде, главном месте назначения Египта. Эта потрясающ…
$56 280
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Al Ahia, Египет
Дом
Al Ahia, Египет
$63 691
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Красное Море, Египет
Дом
Красное Море, Египет
Познакомьтесь с роскошной жизнью в Хургаде, Египет, в этом потрясающем новом отдельном доме.…
$91 484
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Замок 8 комнат в Эль-Аламейн, Египет
Замок 8 комнат
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Marina Gate 1 район 7 Вилла 10 Al Jawhara прямо на море и за озером и слева от него находитс…
$1,03 млн
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Дом 5 комнат в Эль-Аламейн, Египет
Дом 5 комнат
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла на продажу в Марине 7.5 спален4 ванные комнатыПервый песчаный пляжВторой ряд на море
$630 000
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Дом 4 комнаты в Эль-Аламейн, Египет
Дом 4 комнаты
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
Количество этажей 2
Вилла на продажу в Марине на северном побережье Египта4 спальни2 Ванные комнатыОстров 4Марина 5
$500 000
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Дуплекс 5 комнат в Эль-Аламейн, Египет
Дуплекс 5 комнат
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
5 спальни 4 ванные комнаты и большой сад в Марина Северного побережья Египта
$597 057
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Вилла в Хургада, Египет
Вилла
Хургада, Египет
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$955 072
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Вилла 9 комнат в Al Ahia, Египет
Вилла 9 комнат
Al Ahia, Египет
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 3
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$317 296
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Вилла 9 комнат в Al Ahia, Египет
Вилла 9 комнат
Al Ahia, Египет
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Этаж 2
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$407 498
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