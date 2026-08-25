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Квартиры в Египте

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Хургада
83
Красное Море
147
Gamsha
20
Al Hadaba
18
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162 объекта найдено
Кондо в Эль Кусейр, Египет
Кондо
Эль Кусейр, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Однокомнатная квартира на побережье Красного моря в комплексе Лас-Кабанас, рядом с отелем Sw…
$46 439
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/6
Инвестиционная студия с выходом на частный пляж.Студия подходит для краткосрочной аренды, в …
$44 416
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Квартира 1 комната в Gamsha, Египет
Квартира 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 6
Эта 1-комнатная квартира расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок…
$90 575
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 1 комната в Gamsha, Египет
Квартира 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/6
Эта 1-комнатная квартира расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок…
$116 751
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Forsa Real Estate
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Студия 1 комната в Gamsha, Египет
Студия 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/6
Эта квартира-студия расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок пред…
$102 157
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Студия 1 комната в Gamsha, Египет
Студия 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 6
Эта квартира-студия расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок пред…
$66 715
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Gamsha, Египет
Квартира 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/6
Эта 1-комнатная квартира расположена на первом этаже Athena Resort в Аль-Ахьяа, Хургада.Блок…
$110 497
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Forsa Real Estate
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Квартира в Египет
Квартира
Египет
Площадь 37 м²
Описание объекта: Что такое Hayat Beach Resort? Hayat Beach Resort — это первоклассный куро…
$52 299
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$146 438
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в Красное Море, Египет
Квартира 2 спальни
Красное Море, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
ВведениеДобро пожаловать в Венецию Курорт, идиллическое убежище, где роскошь встречает море.…
$77 378
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Квартира 3 комнаты в Александрия, Египет
Квартира 3 комнаты
Александрия, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/10
$31 391
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Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Хургада Высота - этознаковое жилое и инвестиционное развитие, расположенное на 6100 квмин, с…
$76 823
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Квартира 2 комнаты в Красное Море, Египет
Квартира 2 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Испытайте лучший прибрежный образ жизни в этом потрясающем пентхаусе, расположенном в самом …
$201 255
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Квартира 3 комнаты в Красное Море, Египет
Квартира 3 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
$236 158
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Квартира 2 комнаты в Красное Море, Египет
Квартира 2 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/1
Откройте для себя CALA, новую прибрежную достопримечательность Capital Link Developments, ра…
$164 421
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Хургада Высота является знаковой жилой и инвестиционной застройкой, расположенной на 6100 кв…
$47 748
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Квартира 2 комнаты в Красное Море, Египет
Квартира 2 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Испытайте лучший прибрежный образ жизни в этом потрясающем пентхаусе, расположенном в самом …
$177 412
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$209 657
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Gamsha, Египет
Квартира 1 спальня
Gamsha, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Добро пожаловать в Almaza Suites, наш новейший и самый захватывающий проект. Это переопредел…
$49 145
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$156 323
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Александрия, Египет
Квартира 3 комнаты
Александрия, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 5
Александрия - проживание с пропуском 2-й квартал 75 м2📍 5 этаж, лифт🛏 Спальня + гостевая ком…
$40 493
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
$137 157
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Красное Море, Египет
Квартира 2 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 2/2
Испытайте лучший прибрежный образ жизни в этом потрясающем пентхаусе, расположенном в самом …
$192 632
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Квартира в Al Ahia, Египет
Квартира
Al Ahia, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Добро пожаловать в Oro Beach Resort, эксклюзивную прибрежную застройку в самом сердце Хургад…
$93 480
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$189 085
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Al Hadaba, Египет
Квартира
Al Hadaba, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Добро пожаловать в Хургаду, где современная жизнь встречает безмятежную красоту Красного мор…
$28 473
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Квартира в Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$120 691
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 5
ГОТОВАЯ К ЗАСЕЛЕНИЮ 1+1 КВАРТИРА В ХУРГАДЕ СО СВОИМ ПЛЯЖЕМ! 📐 1 спальня + гостиная, 71 м²…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Жители Красного моряНовый жилой и туристический Проект рядом с отелями PickalbatrosБыстрые ф…
$73 259
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Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Курорт Panorama Hills: где современный дизайн сочетает роскошьPanorama Hills Resort, эксклюз…
$68 657
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