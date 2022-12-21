В космос на выходные и в отпуск? Детали о первом космическом отеле

Оказывается, уже совсем скоро откроется первый космический отель . Презентовать новый проект к 2025 году планирует компания Orbital Assembly, которая проектирует и строит космические станции.

Сейчас у компании в разработке две идеи — отели Voyager Station и Pioneer Station. Voyager Station на данный момент рассчитана на 400 гостей, а Pioneer Station будет гораздо компактнее — там поместиться всего 28 человек. Жить в отеле, как предполагается, можно будет от четырех дней до двух недель. О стоимости пребывания в таком отеле пока информации нет.

По какому принципу будет работать космический отель? Он будет использовать искусственную гравитацию, степень которой будет варьироваться, исходя из скорости вращения.

Как будет выглядеть такой отель? Визуально такая станция похожа на огромное летающее колесо.

Как туда будут доставлять гостей? Стыковочный узел в центре станции будет принимать корабли, а в главную зону гостей будут доставлять лифты.

Кстати, ощущение невесомости в отеле испытать тоже будет возможно: здесь планируют устраивать баскетбольные игры, во время которых участники смогут парить в невесомости.

Фото: Orbital Assembly Corporation