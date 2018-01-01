Жилой комплекс Меблированные апартаменты с большими балконами, в жилом комплексе Avanti с тренажерным залом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
О комплексе
Проект - жилой комплекс из 15-этажной башни. Находится недалеко от района Burj, рядом с основными достопримечательностями города и в нескольких минутах езды от ключевых автомагистралей.
Эта стильная башня - не только идеальное место для проживания (со вкусом подобранная мебель, оборудованные кухни и большие балконы), это также выгодная инвестиционная возможность для арендодателей.
В комплексе есть апартаменты с оборудованными кухнями, 1-3 спальнями, 1-3 ванными комнатами, 1-2 балконами.Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в районе Business Bay. Недвижимость находится в непосредственной близости от небоскреба Бурдж-Халифа. Поблизости также находятся различные кафе, рестораны, торговые центры, пляж Jumeirah Beach, центр DIFC, больницы, школы.
Международный аэропорт Дубая - 26 минут езды.