Жилой комплекс Меблированные апартаменты с большими балконами, в жилом комплексе Avanti с тренажерным залом, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Проект - жилой комплекс из 15-этажной башни. Находится недалеко от района Burj, рядом с основными достопримечательностями города и в нескольких минутах езды от ключевых автомагистралей.

Эта стильная башня - не только идеальное место для проживания (со вкусом подобранная мебель, оборудованные кухни и большие балконы), это также выгодная инвестиционная возможность для арендодателей.

В комплексе есть апартаменты с оборудованными кухнями, 1-3 спальнями, 1-3 ванными комнатами, 1-2 балконами.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в районе Business Bay. Недвижимость находится в непосредственной близости от небоскреба Бурдж-Халифа. Поблизости также находятся различные кафе, рестораны, торговые центры, пляж Jumeirah Beach, центр DIFC, больницы, школы.

Международный аэропорт Дубая - 26 минут езды.