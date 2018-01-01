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Жилой комплекс Меблированные апартаменты с большими балконами, в жилом комплексе Avanti с тренажерным залом, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 354,200
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты с большими балконами, в жилом комплексе Avanti с тренажерным залом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Проект - жилой комплекс из 15-этажной башни. Находится недалеко от района Burj, рядом с основными достопримечательностями города и в нескольких минутах езды от ключевых автомагистралей.

Эта стильная башня - не только идеальное место для проживания (со вкусом подобранная мебель, оборудованные кухни и большие балконы), это также выгодная инвестиционная возможность для арендодателей.

В комплексе есть апартаменты с оборудованными кухнями, 1-3 спальнями, 1-3 ванными комнатами, 1-2 балконами.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в районе Business Bay. Недвижимость находится в непосредственной близости от небоскреба Бурдж-Халифа. Поблизости также находятся различные кафе, рестораны, торговые центры, пляж Jumeirah Beach, центр DIFC, больницы, школы.

Международный аэропорт Дубая - 26 минут езды.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты с большими балконами, в жилом комплексе Avanti с тренажерным залом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 354,200
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Elano | Payment Plan
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Elano by Oro 24

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 80%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • Полу-меблированный
  • BUA; 785 кв.
  • Порошковая комната
  • Область исследования
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Настольный теннис
  • Клуб здоровья
  • Cabana сидячие места
  • Крытый баскетбол
  • Паровая комната
  • Зал для вечеринок
  • Бильярд
  • Тропический душ
  • библиотека
  • Ландшафтный сад

Соседство =;

  • Мотор Сити – 1,7 км
  • Вилла Лантана – 1,7 км
  • Дубайский научный парк – 1,8 км
  • Студия Сити – 2,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seascape | Mina Rashid
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Seascape, Мина Рашид, Дубай.

Основные моменты;

  • Бассейн с длинным каналом и набережной Марина
  • Розничная торговля и рестораны на воде
  • Пешеходные мосты для быстрого доступа
  • Привлекательные варианты плана оплаты
  • Современные объекты, как никогда раньше

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 782 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Отели
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Столовая и розничная торговля

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seagull Point | District One
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Seagull Point, MBR City, Дубай.

Основные моменты;

  • Кристаллический Берег 14 км
  • 8 км Велоспорт и Бег трек
  • 7 км Хрустальная лагуна
  • 26 миллионов кв. Футов зелени
  • Круглосуточная охрана

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • Полностью меблированный
  • BUA; 737 кв.
  • Прачечная
  • оформление
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • больница
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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