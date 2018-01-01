Жилой комплекс Mangrove Residences с развитой инфраструктурой, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, Дубай, ОАЭ

В проекте три жилых кластера с просторными апартаментами и таунхаусами с садом.

Рядом с удобствами и всеми достопримечательностями Expo City Dubai.

В комплексе 450 роскошных и премиальных резиденций, апартаменты с 1-3 спальнями, лофт-апартаменты с 4 спальнями и таунхаусы с 3 спальнями. Все квартиры имеют отдельную прачечную/кладовую.

Просторные балконы, составляющие 14% от площади квартир, предлагают обширные виды на Expo City Dubai.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: несколько бассейнов в каждом блоке, включая детский бассейн, бар у бассейна, каскадный водопад. Также есть клуб, читальные залы, различные залы для просмотра фильмов, работы, занятий искусством и музыкой, павильон для обедов на открытом воздухе, магазины, рестораны, площадки для мероприятий.

Расположение и объекты поблизости

Район Expo City Dubai включает энергоэффективные здания, озелененные площадки, зоны для отдыха и развлечения. Находится рядом с ключевыми транспортными узлами, такими как метро Дубая и основными магистральными дорогами, что повышает его привлекательность в качестве делового и логистического центра.

Быстрый доступ к четырем основным автомагистралям: Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, Emirates Road, Al Khail Road.

В 30 минутах езды от центра Дубая.

Менее чем в часе езды от международного аэропорта Дубая и международного аэропорта Абу-Даби.

16 минут до Dubai Marina.