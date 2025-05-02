Жилой комплекс Новая резиденция Sparklz с бассейнами, спортивными площадками и спа, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Sparklz — проект, который прекрасно сочетает в себе современный стиль, продуманный комфорт и исключительное удобство локации. Расположенный в одном из самых динамично развивающихся и комфортных для жизни районов Дубая — Al Furjan, этот жилой комплекс станет идеальным выбором как для жизни, так и для инвестиции. Каждая квартира в Sparklz поставляется с полной меблировкой, что позволяет вам сразу заехать и наслаждаться жизнью без лишних забот. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1-3 спальнями.

Проект станет настоящим островком комфорта благодаря более чем 30 продуманным и разнообразным удобствам. Огромный бассейн площадью 743 м2 — идеальное место для отдыха в солнечные дни, а для любителей спорта предусмотрены тренажерный зал с аквазоной, площадки для баскетбола, бадминтона и йоги, беговые дорожки и универсальный спортивный корт. Для малышей оборудованы современные игровые зоны, а для всей семьи — площадки для барбекю и открытый кинотеатр, где можно проводить уютные вечера под звездным небом.

Удобства:

Бассейны

Кинотеатр под открытым небом

Зона для йоги

Тренажерный зал

Баскетбольная площадка

Спортивные корты

Спа

Беговая дорожка

Зона барбекю

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка: 70/30 (план рассрочки платежей после сдачи проекта на 30 мес.)

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Al Furjan — это уже сложившееся сообщество, где сочетаются уют и ритм большого города. Зеленые парки, магазины, школы, рестораны и места для отдыха находятся на расстоянии короткой прогулки от вашего нового дома. Всего 625 метров до станции метро The Gardens, а также мгновенный выезд на главную транспортную артерию города — Sheikh Zayed Road.