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Жилой комплекс Новая резиденция Dusk с бассейнами и оздоровительным центром рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$495,255
14.04.2025
$492,197
13.04.2025
$492,485
12.04.2025
$494,324
11.04.2025
$505,494
10.04.2025
$507,554
09.04.2025
$510,107
08.04.2025
$509,789
06.04.2025
$510,087
05.04.2025
$505,440
04.04.2025
$512,198
03.04.2025
$517,877
02.04.2025
$516,786
01.04.2025
$515,617
30.03.2025
$279,046
29.03.2025
$281,132
28.03.2025
$282,159
27.03.2025
$281,170
26.03.2025
$280,994
25.03.2025
$280,034
24.03.2025
$279,086
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20966
ID новостройки на Realting
In CRM: 2387100
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Dusk – жилой комплекс, расположенный в сердце Jumeirah Village Circle. Этот элитный проект предлагает комфортное проживание в современном 8-этажном здании и включает в себя стильные студии и апартаменты с 1 спальней. Вы сможете выбрать между полностью меблированными вариантами или уютными помещениями без мебели, что позволит вам создать пространство по своему вкусу. Апартаменты с 1 спальней дополнительно оборудованы гардеробными или кладовыми, что добавляет функциональности и ощущение комфорта.

Для жителей комплекса создана потрясающая инфраструктура, которая делает жизнь здесь поистине комфортной и насыщенной. В сердце комплекса расположен большой бассейн. Окруженный уютными шезлонгами, этот бассейн становится идеальным местом для отдыха и расслабления. Для тех, кто стремится заботиться о своем здоровье и поддерживать физическую форму, наш оздоровительный центр предлагает широкий спектр услуг. На открытых площадках комплекса предусмотрены места для занятий йогой и аэробикой. Утренние занятия на свежем воздухе, наполненные ароматами природы и звуками птиц, помогут зарядиться энергией на весь день. Для любителей активного отдыха мы подготовили корт для падел-тенниса — популярного вида спорта, который сочетает в себе элементы тенниса и сквоша. Это отличная возможность организовать дружеские матчи и тренировки, которые не только развлекут, но и помогут поддерживать отличную физическую форму. Современный тренажерный зал нашего комплекса оснащен новейшим оборудованием, которое подойдет как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Завершение строительства планируется уже в конце 2024 года, предоставляя вам возможность как начать жить в новом доме, так и сдавать его в аренду, что станет отличной инвестицией для получения дохода.

Особенности

  • бассейны для взрослых и детей
  • оздоровительный центр
  • открытые площадки для йоги и аэробики
  • корт для падел-тенниса
  • современный тренажерный зал
  • беговая дорожка

2 варианта рассрочки - 20/80, 50/50.

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение:

  • Школы, детские сады, аптеки и супермаркеты (такие как Green Roots Nursery, Aswaaq Mart и Circle Mall JVC) - 5-7 минут
  • Dubai Marina, Palm Jumeirah – 5-10 минут
  • Международного аэропорта Дубая – 25 минут
  • Downtown Dubai – 30 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Dusk с бассейнами и оздоровительным центром рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$495,255
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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