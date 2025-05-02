Жилой комплекс Новая резиденция Dusk с бассейнами и оздоровительным центром рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ

Dusk – жилой комплекс, расположенный в сердце Jumeirah Village Circle. Этот элитный проект предлагает комфортное проживание в современном 8-этажном здании и включает в себя стильные студии и апартаменты с 1 спальней. Вы сможете выбрать между полностью меблированными вариантами или уютными помещениями без мебели, что позволит вам создать пространство по своему вкусу. Апартаменты с 1 спальней дополнительно оборудованы гардеробными или кладовыми, что добавляет функциональности и ощущение комфорта.

Для жителей комплекса создана потрясающая инфраструктура, которая делает жизнь здесь поистине комфортной и насыщенной. В сердце комплекса расположен большой бассейн. Окруженный уютными шезлонгами, этот бассейн становится идеальным местом для отдыха и расслабления. Для тех, кто стремится заботиться о своем здоровье и поддерживать физическую форму, наш оздоровительный центр предлагает широкий спектр услуг. На открытых площадках комплекса предусмотрены места для занятий йогой и аэробикой. Утренние занятия на свежем воздухе, наполненные ароматами природы и звуками птиц, помогут зарядиться энергией на весь день. Для любителей активного отдыха мы подготовили корт для падел-тенниса — популярного вида спорта, который сочетает в себе элементы тенниса и сквоша. Это отличная возможность организовать дружеские матчи и тренировки, которые не только развлекут, но и помогут поддерживать отличную физическую форму. Современный тренажерный зал нашего комплекса оснащен новейшим оборудованием, которое подойдет как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Завершение строительства планируется уже в конце 2024 года, предоставляя вам возможность как начать жить в новом доме, так и сдавать его в аренду, что станет отличной инвестицией для получения дохода.

Особенности

бассейны для взрослых и детей

оздоровительный центр

открытые площадки для йоги и аэробики

корт для падел-тенниса

современный тренажерный зал

беговая дорожка

2 варианта рассрочки - 20/80, 50/50.

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение: