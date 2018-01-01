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Резиденция Riviera III с зелеными зонами и спортивными площадками недалеко от центра города, в районе MBR City, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€598,455
;
14
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О комплексе

Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками.

Окончание строительства - март 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Резиденция Riviera III с зелеными зонами и спортивными площадками недалеко от центра города, в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€598,455
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€357,193
Агентство: TRANIO
Резиденции Trillionaire в районе Business Bay - это воплощение роскошного и стильного жилого комплекса, тщательно созданного компанией Binghatti Developers. Это футуристическое и невероятное здание с изысканным стеклянным фасадом. Жители смогут насладиться завораживающими видами на набережную, Дубайский канал и небоскрёб Бурдж-Халифа. Удобства и оснащение в доме Подробнее: большой бассейн для отдыха, детский бассейн и игровая площадка, изысканные рестораны, спортзал, супермаркет, площадки для барбекю; фитнес-центр, парки и беговые дорожки. Расположение и объекты поблизости Находится на берегу Дубайского канала, в деловом районе Business Bay. В этом районе есть популярные туристические достопримечательности, отели, магазины, рестораны, яхт-клубы и пр. До ключевых районов Дубая — Downtown, DIFC, аэропорт, можно добраться за 10–20 минут.
Жилой комплекс Seascape
Жилой комплекс Seascape
Дубай, ОАЭ
от
€1,09 млн
Площадь 243 м²
1 объект 1
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Seascape – новый жилой комплекс премиум-класса от всемирно известного застройщика Emaar Properties. Проект из четырех зданий высотой в 6–18 этажей будет построен рядом с набережной в оживленном портовом районе Rashid Yachts & Marina. Жилой комплекс включает в себя более 370 апартаментов с 1–3 спальнями площадью от 72 кв. м до 163 кв. м, а также коллекцию из 20 двухэтажных таунхаусов с тремя спальнями размером от 243 кв. м до 277 кв. м. В резиденциях с открытыми планировками предусмотрены террасы или балконы, а также панорамные окна, из которых будут открываться потрясающие виды на пристань для яхт, Арабский залив и неповторимый горизонт Downtown Dubai. Дизайн помещений в теплой палитре с преобладанием молочно-белого, песочных тонов и мягких оттенков дерева будет идеально гармонировать с пейзажами за окнами. Seascape спроектирован как современный жилой оазис, предлагающий резидентам первоклассные удобства внутри комплекса и в нескольких шагах от него, среди которых: - уникальный 500-метровый бассейн-канал у порога комплекса; - бассейн внутри комплекса; - тренажерный зал; - крытая парковка на 300 мест; - спортивные корты; - общественный парк; - магазины и рестораны; - плескательный парк; - школа; - причалы для яхт. Расположение: Жилой комплекс Seascape расположен в Rashid Yachts & Marina – историческом районе эмирата, который ранее назывался Mina Rashid (Port Rashid). Одним из преимуществ Seascape станет высокая транспортная доступность: его резиденты смогут воспользоваться как наземным, так и водным транспортом. Комплекс расположен рядом с автодорогами Sheikh Rashid Road и Al Mina Street, а менее чем в 10 минутах езды от него пролегает главное шоссе Дубая Sheikh Zayed Road. Примерно в 20–25 минутах ходьбы от жилого комплекса находятся несколько автобусных остановок, включая Department of Ports & Customs 1, Caltex, Reservoir 1 и Caltex, Reservoir 2. В радиусе 10–15 минут ходьбы от Seascape представлен широкий выбор первоклассных объектов для проведения досуга: - пристань и яхт-клуб P&O Marinas – Mina Rashid Marina с торговыми точками и зонами F&B; - кафе и рестораны KoBASHi – Port Rashid, SIAM Restaurant, FLAVORS GRILL DUBAI – MINA RASHID MARINA, The Coffee Lab – Specialty Coffee Roasters; - знаменитый плавучий отель Queen Elizabeth 2 (QE2) на базе бывшего круизного лайнера с самым большим в мире клубом на воде Float Dubai, ресторанами, театром и исторической экспозицией; - роллердром RollDXB; - боулинг-центр H Bowling Center. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
Жилой комплекс Роскошная резиденция в исключительном дизайне
Жилой комплекс Роскошная резиденция в исключительном дизайне
Дубай, ОАЭ
от
€1,06 млн
Площадь 212–262 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Mar Casa — это величественная 52-этажная резиденция в Dubai Maritime City, воплощающая плавность океанских волн в своем исключительном дизайне. Инфраструктура: - Ресепшен; - Зона отдыха; - Фитнес-зал; - Крытая парковка; - Благоустроенная набережная; - Собственный тренажерный зал; - Зал для пилатес и йоги; - Бассейн. Расположение: Dubai Maritime City (DMC) расположен на искусственном полуострове между Port Rashid и Dubai Drydocks World и представляет собой многофункциональный деловой район, который включает торговые, жилые и офисные башни. - Central Mall - 6.5 км. - Школа - 4.4 км. - Банкомат - 2.8 км. - Бурдж-Халифа - 12.6 км. - Аптека - 3.5 км. - Аэропорт - 13.1 км. - Музей истории кино - 10.4 км. - Море - 150 м. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
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