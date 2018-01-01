Резиденция Riviera III с зелеными зонами и спортивными площадками недалеко от центра города, в районе MBR City, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €1,09 млн

243 м² 1

Сдача в: 2026

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Seascape – новый жилой комплекс премиум-класса от всемирно известного застройщика Emaar Properties. Проект из четырех зданий высотой в 6–18 этажей будет построен рядом с набережной в оживленном портовом районе Rashid Yachts & Marina. Жилой комплекс включает в себя более 370 апартаментов с 1–3 спальнями площадью от 72 кв. м до 163 кв. м, а также коллекцию из 20 двухэтажных таунхаусов с тремя спальнями размером от 243 кв. м до 277 кв. м. В резиденциях с открытыми планировками предусмотрены террасы или балконы, а также панорамные окна, из которых будут открываться потрясающие виды на пристань для яхт, Арабский залив и неповторимый горизонт Downtown Dubai. Дизайн помещений в теплой палитре с преобладанием молочно-белого, песочных тонов и мягких оттенков дерева будет идеально гармонировать с пейзажами за окнами. Seascape спроектирован как современный жилой оазис, предлагающий резидентам первоклассные удобства внутри комплекса и в нескольких шагах от него, среди которых: - уникальный 500-метровый бассейн-канал у порога комплекса; - бассейн внутри комплекса; - тренажерный зал; - крытая парковка на 300 мест; - спортивные корты; - общественный парк; - магазины и рестораны; - плескательный парк; - школа; - причалы для яхт. Расположение: Жилой комплекс Seascape расположен в Rashid Yachts & Marina – историческом районе эмирата, который ранее назывался Mina Rashid (Port Rashid). Одним из преимуществ Seascape станет высокая транспортная доступность: его резиденты смогут воспользоваться как наземным, так и водным транспортом. Комплекс расположен рядом с автодорогами Sheikh Rashid Road и Al Mina Street, а менее чем в 10 минутах езды от него пролегает главное шоссе Дубая Sheikh Zayed Road. Примерно в 20–25 минутах ходьбы от жилого комплекса находятся несколько автобусных остановок, включая Department of Ports & Customs 1, Caltex, Reservoir 1 и Caltex, Reservoir 2. В радиусе 10–15 минут ходьбы от Seascape представлен широкий выбор первоклассных объектов для проведения досуга: - пристань и яхт-клуб P&O Marinas – Mina Rashid Marina с торговыми точками и зонами F&B; - кафе и рестораны KoBASHi – Port Rashid, SIAM Restaurant, FLAVORS GRILL DUBAI – MINA RASHID MARINA, The Coffee Lab – Specialty Coffee Roasters; - знаменитый плавучий отель Queen Elizabeth 2 (QE2) на базе бывшего круизного лайнера с самым большим в мире клубом на воде Float Dubai, ресторанами, театром и исторической экспозицией; - роллердром RollDXB; - боулинг-центр H Bowling Center. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!