Резиденция Riviera III с зелеными зонами и спортивными площадками недалеко от центра города, в районе MBR City, ОАЭ

Резиденции Trillionaire в районе Business Bay - это воплощение роскошного и стильного жилого комплекса, тщательно созданного компанией Binghatti Developers. Это футуристическое и невероятное здание с изысканным стеклянным фасадом. Жители смогут насладиться завораживающими видами на набережную, Дубайский канал и небоскрёб Бурдж-Халифа.
Удобства и оснащение в доме
Подробнее: большой бассейн для отдыха, детский бассейн и игровая площадка, изысканные рестораны, спортзал, супермаркет, площадки для барбекю; фитнес-центр, парки и беговые дорожки.
Расположение и объекты поблизости
Находится на берегу Дубайского канала, в деловом районе Business Bay. В этом районе есть популярные туристические достопримечательности, отели, магазины, рестораны, яхт-клубы и пр.
До ключевых районов Дубая — Downtown, DIFC, аэропорт, можно добраться за 10–20 минут.
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Seascape – новый жилой комплекс премиум-класса от всемирно известного застройщика Emaar Properties. Проект из четырех зданий высотой в 6–18 этажей будет построен рядом с набережной в оживленном портовом районе Rashid Yachts & Marina.
Жилой комплекс включает в себя более 370 апартаментов с 1–3 спальнями площадью от 72 кв. м до 163 кв. м, а также коллекцию из 20 двухэтажных таунхаусов с тремя спальнями размером от 243 кв. м до 277 кв. м. В резиденциях с открытыми планировками предусмотрены террасы или балконы, а также панорамные окна, из которых будут открываться потрясающие виды на пристань для яхт, Арабский залив и неповторимый горизонт Downtown Dubai. Дизайн помещений в теплой палитре с преобладанием молочно-белого, песочных тонов и мягких оттенков дерева будет идеально гармонировать с пейзажами за окнами.
Seascape спроектирован как современный жилой оазис, предлагающий резидентам первоклассные удобства внутри комплекса и в нескольких шагах от него, среди которых:
- уникальный 500-метровый бассейн-канал у порога комплекса;
- бассейн внутри комплекса;
- тренажерный зал;
- крытая парковка на 300 мест;
- спортивные корты;
- общественный парк;
- магазины и рестораны;
- плескательный парк;
- школа;
- причалы для яхт.
Расположение:
Жилой комплекс Seascape расположен в Rashid Yachts & Marina – историческом районе эмирата, который ранее назывался Mina Rashid (Port Rashid).
Одним из преимуществ Seascape станет высокая транспортная доступность: его резиденты смогут воспользоваться как наземным, так и водным транспортом. Комплекс расположен рядом с автодорогами Sheikh Rashid Road и Al Mina Street, а менее чем в 10 минутах езды от него пролегает главное шоссе Дубая Sheikh Zayed Road. Примерно в 20–25 минутах ходьбы от жилого комплекса находятся несколько автобусных остановок, включая Department of Ports & Customs 1, Caltex, Reservoir 1 и Caltex, Reservoir 2.
В радиусе 10–15 минут ходьбы от Seascape представлен широкий выбор первоклассных объектов для проведения досуга:
- пристань и яхт-клуб P&O Marinas – Mina Rashid Marina с торговыми точками и зонами F&B;
- кафе и рестораны KoBASHi – Port Rashid, SIAM Restaurant, FLAVORS GRILL DUBAI – MINA RASHID MARINA, The Coffee Lab – Specialty Coffee Roasters;
- знаменитый плавучий отель Queen Elizabeth 2 (QE2) на базе бывшего круизного лайнера с самым большим в мире клубом на воде Float Dubai, ресторанами, театром и исторической экспозицией;
- роллердром RollDXB;
- боулинг-центр H Bowling Center.
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Mar Casa — это величественная 52-этажная резиденция в Dubai Maritime City, воплощающая плавность океанских волн в своем исключительном дизайне.
Инфраструктура:
- Ресепшен;
- Зона отдыха;
- Фитнес-зал;
- Крытая парковка;
- Благоустроенная набережная;
- Собственный тренажерный зал;
- Зал для пилатес и йоги;
- Бассейн.
Расположение:
Dubai Maritime City (DMC) расположен на искусственном полуострове между Port Rashid и Dubai Drydocks World и представляет собой многофункциональный деловой район, который включает торговые, жилые и офисные башни.
- Central Mall - 6.5 км.
- Школа - 4.4 км.
- Банкомат - 2.8 км.
- Бурдж-Халифа - 12.6 км.
- Аптека - 3.5 км.
- Аэропорт - 13.1 км.
- Музей истории кино - 10.4 км.
- Море - 150 м.
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