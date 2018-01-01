Жилой комплекс Меблированные квартиры в новой резиденции Prime Gardens от Prescott, с бассейном, недалеко от центра Дубая, Al Barsha South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 194,232
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О комплексе
Предлагаются полностью меблированные апартаменты с парковочными местами.
Резиденция располагает бассейном, игровой комнатой, тренажерным залом, кинотеатром, зоной отдыха на открытом воздухе, детской площадкой, беседкой, парковкой.
Окончание строительства - начало 2024 года.Удобства и оснащение в доме
- Система "умный дом"
Возможна оплата в рассрочку.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в северной части города.
- Район JVC - 5 минут
- Бурдж-эль-Араб - 10 минут
- Торговый центр Мол Эмиратов - 10 минут
- Бизнес-Бэй - 19 минут
- Даунтаун Дубай - 23 минуты
- Международный аэропорт Дубая - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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