Жилой комплекс Меблированные квартиры в новой резиденции Prime Gardens от Prescott, с бассейном, недалеко от центра Дубая, Al Barsha South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2025

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить однокомнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как North43 Naseeb Group.

Основные моменты;

Полностью меблированные и обслуживаемые апартаменты

Оборудованный тренажерный зал для жителей

Несколько спортивных мероприятий будут легко доступны, такие как Jumeirah Golf Estates Golf & Country Club

Удобства и удобства;

Studio

1 ванна

Полностью меблирована

BUA; 468 кв.

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

Приемная зона

24/7 Безопасность

консьерж

уборка

Музыкальная комната

Игровая комната отдыха

Учебно-конференц-зал

Wi-Fi соединение во всех общественных местах

Досуг и семейная зона

Спортивный корт

Детская игровая площадка

Пешеходные тропы

Район барбекю

Вид сообщества

Пышные зеленые парки

мечеть

Торговая и супермаркетная зона

Парковочные места

Соседство поблизости;

JVT – 2,2 км

Высоты Победы – 2,2 км

Источники – 2,2 км

Спорт Сити – 2,7 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284