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  4. Жилой комплекс Меблированные квартиры в новой резиденции Prime Gardens от Prescott, с бассейном, недалеко от центра Дубая, Al Barsha South, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Меблированные квартиры в новой резиденции Prime Gardens от Prescott, с бассейном, недалеко от центра Дубая, Al Barsha South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 194,232
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Жилой комплекс Меблированные квартиры в новой резиденции Prime Gardens от Prescott, с бассейном, недалеко от центра Дубая, Al Barsha South, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются полностью меблированные апартаменты с парковочными местами.

Резиденция располагает бассейном, игровой комнатой, тренажерным залом, кинотеатром, зоной отдыха на открытом воздухе, детской площадкой, беседкой, парковкой.

Окончание строительства - начало 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
Преимущества

Возможна оплата в рассрочку.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в северной части города.

  • Район JVC - 5 минут
  • Бурдж-эль-Араб - 10 минут
  • Торговый центр Мол Эмиратов - 10 минут
  • Бизнес-Бэй - 19 минут
  • Даунтаун Дубай - 23 минуты
  • Международный аэропорт Дубая - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Меблированные квартиры в новой резиденции Prime Gardens от Prescott, с бассейном, недалеко от центра Дубая, Al Barsha South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 194,232
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Studio | North43 | JVC
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить однокомнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как North43 Naseeb Group.

Основные моменты;

  • Полностью меблированные и обслуживаемые апартаменты
  • Оборудованный тренажерный зал для жителей
  • Несколько спортивных мероприятий будут легко доступны, такие как Jumeirah Golf Estates Golf & Country Club

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • Полностью меблирована
  • BUA; 468 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • 24/7 Безопасность
  • консьерж
  • уборка
  • Музыкальная комната
  • Игровая комната отдыха
  • Учебно-конференц-зал
  • Wi-Fi соединение во всех общественных местах
  • Досуг и семейная зона
  • Спортивный корт
  • Детская игровая площадка
  • Пешеходные тропы
  • Район барбекю
  • Вид сообщества
  • Пышные зеленые парки
  • мечеть
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Парковочные места

Соседство поблизости;

  • JVT – 2,2 км
  • Высоты Победы – 2,2 км
  • Источники – 2,2 км
  • Спорт Сити – 2,7 км

 Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Oxford Boulevard | Iman Developers
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Jumeirah Village Circle, известной как Оксфордский бульвар Имана Девелоперов.

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 805 кв.
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Супермаркет и Торговая зона
  • сад
  • Спортивный корт
  • Спа и Сауна
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Фитнес-центр

Соседство поблизости;

  • Источники – 1,8 км
  • Jumeirah Village Triangle – 1,9 км
  • Высоты Победы – 2,3 км
  • Спорт Сити – 2,8 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Современная резиденция Fern City Walk с развитой инфраструктурой рядом с достопримечательностями, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные апартаменты с различными планировками (двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры и 2 эксклюзивных пентхауса).

Резиденция располагает собственным ухоженным парком и панорамным видом на Центральный парк, теннисными кортами и бассейнами, фитнес-залом, спа-центром, парковкой.

Окончание строительства - июль 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Дубая.

  • Бурдж Халифа - 5 минут (3 км)
  • Море - 3,1 км
  • Пальма Джумейра - 10 минут
  • Бурдж Аль Араб - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 15 минут (15 км)
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