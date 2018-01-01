Жилой комплекс Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция
О комплексе
В новом жилом квартале будут построены жилые здания, бизнес-центр, улица с кафе, ресторанами и торгово-развлекательным центром, отель, оздоровительный центр. На территории квартала будет оборудовано множество зеленых зон для прогулок и отдыха.
Более 1,4 тыс. квартир в 16 жилых блоках. В апартаментах есть высокие потолки (3,05 м). В каждой квартире есть балкон 6 м2, сад или терраса.
При единовременной оплате предоставляется скидка 9%.
Сдача:
- 1 фаза - ноябрь 2023
- 2 фаза - ноябрь 2024
- 3 фаза (коммерческая зона) - ноябрь 2025
Проект расположен в районе Зейтинбурн, на европейской стороне города. В районе развитая инфраструктура, все необходимое для комфортной жизни находится поблизости. В 10 минутах езды на автомобиле расположены:
- больница Avrasya Hospital
- современный парк Bakirköy Botanik
- университет Истинье и Стамбульский университет Топкапы
В пешей доступности находятся кафе, рестораны, магазины и школы. Автобусные и трамвайные остановки, станция метро находятся в 10 минутах ходьбы. Проект находится у шоссе E5.
- до набережной 4 км - 10 минут на машине
- до метро 1 км - 15 минут пешком
- до ТЦ Marmara Forum 3 км - 5 минут на машине
- до исторического центра Стамбула — района Султанахмет — 20 минут на автомобиле
- До международного аэропорта Стамбула — за 35 минут