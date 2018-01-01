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Жилой комплекс Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 369,948
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Жилой комплекс Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция
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О комплексе

В новом жилом квартале будут построены жилые здания, бизнес-центр, улица с кафе, ресторанами и торгово-развлекательным центром, отель, оздоровительный центр. На территории квартала будет оборудовано множество зеленых зон для прогулок и отдыха.

Более 1,4 тыс. квартир в 16 жилых блоках. В апартаментах есть высокие потолки (3,05 м). В каждой квартире есть балкон 6 м2, сад или терраса.

При единовременной оплате предоставляется скидка 9%.

Сдача:

  • 1 фаза - ноябрь 2023
  • 2 фаза - ноябрь 2024
  • 3 фаза (коммерческая зона) - ноябрь 2025
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Зейтинбурн, на европейской стороне города. В районе развитая инфраструктура, все необходимое для комфортной жизни находится поблизости. В 10 минутах езды на автомобиле расположены:

  • больница Avrasya Hospital
  • современный парк Bakirköy Botanik
  • университет Истинье и Стамбульский университет Топкапы

В пешей доступности находятся кафе, рестораны, магазины и школы. Автобусные и трамвайные остановки, станция метро находятся в 10 минутах ходьбы. Проект находится у шоссе E5.

  • до набережной 4 км - 10 минут на машине
  • до метро 1 км - 15 минут пешком
  • до ТЦ Marmara Forum 3 км - 5 минут на машине
  • до исторического центра Стамбула — района Султанахмет — 20 минут на автомобиле
  • До международного аэропорта Стамбула — за 35 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 369,948
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Жилой квартал Инвестиционный проект в районе Оба
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Также он знаменит количеством частных школ и колледжей.  В этом районе к продаже представлен новый жилой комплекс на этапе строительства. Строительство начинается в июне 2022 года, выполняется из качественных материалов, по новым и современным технологиям. Комплекс находится Всего в 7 минутах ходьбы от пляжа  (550 метров), а также в шаговой доступности от ТЦ Аланиум и Метро, что в свою очередь делает квартиры в данном проекте рентабельными и ликвидными. Квартиры предлагаются разной планировки, в чистовой отделке, со встроенным кухонным гарнитуром и сантехникой, напольным покрытием. В проекте имеются квартиры планировками: 1+1, 2+1, 3+1. -Открытый бассеин -Беседки -Фитнес -Сауна -Лобби -Генератор -Центральная спутниковая система -Камерная система охраны Оба довольно спокойный район, не смотря на то, что здесь есть отели и развлекательная инфраструктура. Кроме того, в этом районе расположены многочисленные мебельные магазины, гипермаркеты Метро, Кочташ, Кипа и торгово – развлекательный центр Аланиум, в котором возможно приобрести все, что необходимо. В нем есть бутики мировых брендов, техника и электроника, книги и детские товары, оптика, супермаркет, кинозалы, детская игровая площадка и кафетерии. Центральный бульвар в Оба закрыт для транспорта, что позволяет совершать безопасные пешеходные прогулки с детьми, не опасаясь автомобилей и мотоциклов. А также, в Оба расположен огромный боулинг – центр и конный клуб. В этом районе очень много зеленых парков со спортивными тренажерами или детскими площадками. Ухоженная набережная с клумбами, фонтанами, декоративными кустарниками и деревьями, спортивными тренажерами и детскими площадками пролегает вдоль моря, по которой по вечерам устраивают прогулки множество жителей Алании.
Жилой комплекс Квартиры на стадии завершения строительства в районе Демирташ
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 65 до 130 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Жилой комплекс Новый инвестиционно привлекательный проект в Стамбуле
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кягитхане.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 70 до 133 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
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