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Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»

Калининград, Россия
от € 135,571
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Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
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О комплексе

Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенных по принципу «медленный город». Общая площадь квартала — более 20 га. Проект рассчитан на 7 - 10 лет и будет реализован к 2030 году.

Первый комплекс экоквартала называется «Адрес счастья» и состоит из 5 жилых домов на 641 квартиру, которые планируется ввести в эксплуатацию уже в 2023 году.

Дополнительные характеристики:

  • Крыши домов как зоны отдыха на открытом воздухе — теперь на крыше можно заниматься спортом и йогой, устраивать теплые посиделки с друзьями, а также наслаждаться потрясающими видами.
  • Парковка для машин вокруг экоквартала и под ним — в подземном паркинге также предусмотрены вместительные кладовые помещения.
  • Наличие всех социально-значимых объектов на территории экоквартала: школа, детский сад, детская поликлиника и весь необходимый досуг — рестораны, кафе, спортклубы, школы детского развития, магазины, салоны красоты и пр.
  • Разнообразие планировок: одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью 51,8–168,4 кв. м.

Калининград – это по-настоящему уникальный город, где сочетаются европейская и славянские культуры. Этот регион – единственная в своем роде особая экономическая зона России с льготным режимом налогообложения для инвесторов и предпринимателей.

Что предлагает Калининград инвесторам:

  • Нулевая ставка на прибыль в первые 6 лет реализации проекта (при этом начало отсчета проекта – получение первой прибыли)
  • Ставка налога на прибыль в размере 10% с 7 по 12 годы проекта
  • Нулевой налог на имущество в первые 6 лет, с 7 по 12 годы – 1,1%
  • Страховые взносы на первые 7 лет проекта – 7,6% вместо 30%
  • Льготы по таможенным платежам на импортное оборудование

Дополнительные бонусы для жителей и инвесторов Калининградской области – близость к Европе и практически центральное расположение с точки зрения логистики ключевых европейских путей. Не стоит забывать и о мощном миграционном приросте, который зафиксирован в последнее десятилетие, а значит, жилищное строительство здесь – один из драйверов развития региона.

10 ноября 2021 года первый жилой комплекс «Адрес счастья» экоквартала «РусскаЯ ЕвропА» в Калининграде стал лауреатом Национального конкурса CREDO на Санкт-Петербургском Международном Жилищном Конгрессе.

Интерактивный каталог
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 66.5 – 93.7
Цена за м², € 1 729 – 2 335
Цена квартиры, € 137 402 – 207 381
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 69.0 – 142.1
Цена за м², € 1 626 – 2 143
Цена квартиры, € 132 672 – 264 399
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 96.3 – 150.9
Цена за м², € 1 552 – 2 069
Цена квартиры, € 149 456 – 279 357
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 117.8 – 164.8
Цена за м², € 1 626 – 2 291
Цена квартиры, € 217 647 – 324 638
Местонахождение новостройки
Калининград, Россия
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