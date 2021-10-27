28 октября состоятся 50 Юбилейные Торги квартирами в первом ЖК «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА»
27.10.2021, 19:00
Уважаемые партнеры, 28 октября, в 11:00 МСК (четверг), приглашаем вас принять участие в 50 Юбилейных Торгах квартирами в первом ЖК «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА».
- Изучите лоты и цены.
- Регистрируйтесь.
- Примите участие в удобном формате:
- Онлайн на платформе ZOOM (ссылка после регистрации придет на ваш e-mail).
- Оффлайн в студии REtv во дворе ЖК «Цветной Бульвар», ул. Артиллерийская, 77, г. Калининград. Вас встретит бессменный ведущий торгов Максим Штерлинг!
- Оффлайн в офисе продаж «РусскаЯ ЕвропА», ул. Молодой гвардии, 36, г. Калининград.
ВНИМАНИЕ! Мы соблюдаем все необходимые меры для обеспечения безопасности участников торгов в студии и офисе продаж. При себе иметь маски и соблюдать дистанцию при рассадке.
Для зрителей трансляция на .
