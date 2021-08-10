Компания «АвангардИнвестПроект» более 30 лет успешно проектирует и возводит строительные объекты в Калининграде и Калининградской области.

Основная специализация застройщика — строительство жилых комплексов повышенной комфортности, соответствующих европейским стандартам качества. На строительном рынке своего региона компания занимает одно из лидирующих мест, завоевав доверие клиентов и получив высокие оценки экспертов строительной отрасли.

Реализованные проекты

Застройщиком возведен и сдан в эксплуатацию ряд строительных объектов общей площадью 206 тыс. кв. м., что позволило обеспечить жильем порядка 4000 семей. Среди главных проектов:

«Цветной Бульвар»

Уникальный жилой комплекс, в который входит 7 домов, построенных в стиле неоклассицизма. В 2018 году он был признан Лучшим региональным жилым комплексом комфорт-класса на X ежегодной Федеральной премии в области городской недвижимости «Urban Awards 2018».

Находится в 15 минутах езды от центра Калининграда, рядом предусмотрена вся необходимая инфраструктура. Каждая квартира отличается оригинальными планировками и повышенным комфортом: панорамное остекление, уютные кухни-гостиные, просторные гардеробные. Основное преимущество — отсутствие газа в квартирах, шведская система отопления.

«Резиденция Максим»

Комфортабельный клубный дом в самом сердце курортного города Светлогорска. Среди главных преимуществ проекта — близость к озеру Тихое и Балтийскому морю, развитая инфраструктура. Архитектура здания — это сочетание эклектики и роскошной классики, где все детально продумано: smart-планировки квартир, кладовые помещения в цокольном этаже, оборудованное место для сбора бытовых отходов, подземный паркинг с гостевой парковкой и дизайнерская отделка входной группы.

«РЕ-Премьер»

Беспрецедентный строительный проект в центре Светлогорска — тихого, экологически чистого курортного городка на побережье умеренно тёплой Балтики. Отличительные особенности «РЕ-Премьер»: закрытая территория под круглосуточной охраной, оборудованные на эксплуатируемой кровле лаунж-зоны, зимний сад с камином, дендрарий, выполненные в соответствии с европейскими стандартами планировки квартир.

ЭКОквартал «РусскаЯ ЕвропА»

В настоящий время компания «АвангардИнвестПроект» приступила к строительству первого Жилого Комплекса «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА» в активно развивающемся районе Калининграда. Для реализации уникального проекта Застройщика российский Банк ДОМ.РФ открыл проектное финансирование в размере 3,5 миллиарда рублей.

Согласно плану, первый ЖК «Адрес счастья» будет состоять из 5 домов с каскадной этажностью — от 9 до 14. В жилом комплексе предусмотрено 641 квартира. Общая площадь объекта — 60.173 кв. метра. Еще 4 тыс. квадратов отведены под коммерческие помещения, которые будут расположены на первых этажах зданий. Новый комплекс рассчитан на проживание 2152 человек. В эксплуатацию объект планируется сдать в конце 2023 года. В настоящее время идет активная продажа 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир с предчистовой отделкой.

Среди отличительных особенностей нового строительного проекта компании «АвангардИнвестПроект»:

расположение в районе с развитой инфраструктурой;

просторные квартиры с индивидуальными планировками, высокие потолки,террасы,современные входные группы, панорамные лифты;

круглосуточная охрана;

подземный паркинг на 409 машиномест и гостевые парковочные места вокруг экоквартала;

общая площадь игровых площадок для детей — 852 кв. м: спортивных — 1940 кв. м.;

Сеть велодорожек с двусторонним движением и шириной проезда 2.5 км., протяженностью 3 км.;

Между жилыми комплексами проектируется дендрарий в концепции «Ботанический сад».

Строительство объектов как проектирование лучшего будущего

Основная миссия компании «АвангардИнвестПроект» состоит в развитии социальной инфраструктуры в Калининградской области. Застройщик не просто строит дома, а возводит многофункциональные комплексы, где можно полноценно жить, отдыхать и развиваться. Формируя социум, компания проектирует будущее, в котором у калининградцев будет возможность проживать в комфортабельных апартаментах со всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности.

Своей стратегии застройщик активно продолжает следовать при возведении нового ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». На его территории планируется строительство всех социально значимых объектов: детской поликлиники, детсада, школы, спортивной универсальной площадки для активных видов спорта и развлекательных зон. Так компания «АвангардИнвестПроект» стремится создать максимально комфортную среду, которая не утратит своей актуальности на протяжении десятилетий.