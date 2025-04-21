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Апарт-отель Cosmos Stay Adler

городской округ Сочи, Россия
от
$185,142
;
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16
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ID: 25429
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Южный федеральный округ
  • Район
    городской округ Сочи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

О комплексе

Проект Cosmos Stay Adler представляет собой гостиничный комплекс бизнес-класса высотой 7 этажей.

Здание возведено по монолитной технологии, с вентилируемыми фасадами из декоративного камня. Комплекс находится под управлением опытного гостиничного оператора «Cosmos Hotel Group».

В комплексе выполнена дизайнерская отделка входных групп, лобби и ресепшен.

В комплексе представлено множество планировок для апартаментов площадью от 26 до 52 кв. метров.

Номера полностью меблированы, сдаются с чистовой отделкой, панорамными окнами и потолками высотой 3 метра.

В некоторых апартаментах предусмотрены балконы и террасы с видами на море и лес.

На территории — инфинити-бассейн на крыше, тренажерный зал, ресторан, конференц-зал, зоны отдыха, детская площадка, лаундж-зона и SPA комплекс. В комплексе выполнено ландшафтное озеленение, есть зоны для прогулок. Для владельцев автомобилей предусмотрена открытая парковка. Территория закрытая, ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Комплекс расположен в Адлерском районе города Сочи, который обладает развитой курортной инфраструктурой. В 5 минутах пешком находится пляж и комплекс Адлеркурорт, где можно найти океанариум и дельфинарий. На территории района — школы, детский сад, рестораны, магазины и торговый центр. До центра города можно добраться за 15 минут пешком.

Возможен выезд в офис Партнера в Сочи для подписания договора купли-продажи!

Местонахождение на карте

городской округ Сочи, Россия

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Апарт-отель Cosmos Stay Adler
городской округ Сочи, Россия
от
$185,142
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