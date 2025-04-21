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Жилой комплекс Sochi Park

Сочи, Россия
от
$219,216
13.04.2025
$218,511
13.04.2025
$2,353
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6
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ID: 25739
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Южный федеральный округ
  • Район
    городской округ Сочи
  • Город
    Сочи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    19

О комплексе

Проект ЖК Сочи Парк включает в себя 9 домов бизнес-класса.

Дома возводятся по долговечной монолитной технологии. Фасады облицованы вентилируемыми фасадами.

Покупателям в ЖК предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки.

Квартиры сдаются с подчистовой отделкой и высотой потолков 2,85 метров.

На территории комплекса предусмотрена школа на 1100 мест и детский сад.

На первых этажах находятся коммерческие помещения. Для автовладельцев предусмотрены парковки.

Территория комплекса благоустроена, есть тропа здоровья и зона здоровья.

Жилой комплекс расположен в микрорайоне Бытха города Сочи.

Некоторые квартиры  - видовые.

Инфраструктура района развита: в пешей доступности детские сады, школы, аптеки и поликлиники, магазины и парки.

Местонахождение на карте

Сочи, Россия

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Жилой комплекс Sochi Park
Сочи, Россия
от
$219,216
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