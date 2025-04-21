Жилой комплекс Sochi Park

Проект ЖК Сочи Парк включает в себя 9 домов бизнес-класса.
Дома возводятся по долговечной монолитной технологии. Фасады облицованы вентилируемыми фасадами.
Покупателям в ЖК предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки.
Квартиры сдаются с подчистовой отделкой и высотой потолков 2,85 метров.
На территории комплекса предусмотрена школа на 1100 мест и детский сад.
На первых этажах находятся коммерческие помещения. Для автовладельцев предусмотрены парковки.
Территория комплекса благоустроена, есть тропа здоровья и зона здоровья.
Жилой комплекс расположен в микрорайоне Бытха города Сочи.
Некоторые квартиры - видовые.
Инфраструктура района развита: в пешей доступности детские сады, школы, аптеки и поликлиники, магазины и парки.