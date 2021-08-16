Калининград называют самым европейским городом России. Архитектура здесь удивляет своим разнообразием и непохожестью на привычные виды российских городов. Помимо исторических зданий, в список легендарных объектов жители и гости края уже добавили ЖК «Цветной бульвар», который в 2018 году был признан лучшим региональным жилым комплексом комфорт-класса на X ежегодной Федеральной премии в области городской недвижимости «Urban Awards 2018».

Следующий проект застройщика, который был реализован в 2019 году в курортном Светлогорске, по-хорошему шокировал россиян. Он расположен на побережье умеренной теплой Балтики, выделяется камином в зимнем саду на эксплуатируемой кровле и возможностью установки русской бани из Царского кедра в квартирах. А теперь уже знаменитый «нудистский пляж» на крыше и рында для сигнала отдыхающим там стали легендарными. Кстати, посетить этот клубный дом и познакомиться со знаменитым кенигсбергским котом Мурром вы сможете в любое воскресенье, и, что особенно важно, вас там встретит и проведет специальную экскурсию сам руководитель проекта «РусскаЯ ЕвропА» Виктор Иванюк.

А теперь о первом Happy City в России — новом проекте ГК «РусскаЯ ЕвропА». Сюда за квартирами в ЭКОквартале прилетают из разных городов России. Поэтому наш партнер REALT поговорил с руководителем проектов девелопера ГК «АвангардИнвестПроект», откуда такой бум на их объекты, почему квартиры дешевле купить у риэлтора и как ролик c обзором его квартиры в клубном доме «RE ПРЕМЬЕР» в Светлогорске набрал в TikTok 1,6 миллиона просмотров?

«Хватит хламом застраивать Россию!» — одна из самых ярких фраз руководителя проектов ЖК «Цветной бульвар» и Happy city «Русская Европа» Виктора Иванюка. Он же обладатель звания «Почетный строитель России». Специалист с 40-летним стажем в этой сфере считает, что нынешние новостройки застряли в прошлом и уже давно не являются средой для комфортной жизни людей.

— Застройщики не знают, чего хотят их потребители. Мы же провели исследование, и на основе данных построили такое жилье, каким видят его для себя сами люди. Продажи и ажиотаж доказывают, что наша схема работы верная и продуктивная.

Виктор Иванович и еще 35 сотрудников компании в свое время купили квартиры в ЖК «Цветной бульвар», который сами построили, чтобы «прочувствовать и усовершенствовать последующие проекты».

Фото ЖК «Цветной бульвар»

Этапы работы над проектом нового ЭКОквартала в корне отличаются от того, как работают девелоперы на рынке. Изначально проектное бюро компании «АвангардИнвестПроект» разработало планировки квартир, затем среди архитекторов провели конкурс, чтобы найти лучшего — того, кто оформит «архитектурный эксперимент».

И такое решение оправдало все риски. Во-первых, облики зданий — ансамбль различных стилей и деталей: от модерна и классики до сложносочиненных параметрических фасадов. Во-вторых, где вы еще видели, чтобы в квартирах рядом с приватными ванными комнатами было выделено пространство под русскую баню?

— Наши планировки спроектированы таким образом, чтобы всегда жить в чистоте и уюте. Мы разделили квартиру на «грязную» и «чистую» зоны. Исходя из этого, установили домофоны на кухне, чтобы человек меньше подходил к двери и разносил грязь, — рассказывает об инновациях Виктор Иванюк. — У входа в квартиру есть гостевой санузел и комната с функциями прачечной, где хранятся все химические вещества для уборки и стирки.

Помимо этого, в каждой квартире установлено автономное отопление, которое регулируется компактным теплопунктом. Шумоизоляцию поддерживают даже энергосберегающие панорамные окна. Поскольку дома позиционируются как ЭКО, от газа решили отказаться в пользу электроплит.

В подъездах спроектированы туалетные комнаты для детей, чтобы те не бегали постоянно домой. Пеленальный столик, фен, зеркало, сушилка для рук — весь гигиенический набор к услугам родителей и малышей.

— Для нас также важна картинка из окон, на которую каждый день будут смотреть жильцы, поэтому мы позаботились и о прилегающей к другим домам территории. Например, в «Цветном бульваре» мы усовершенствовали фасад соседнего дома, сделали общую дорогу и посадили парк туй.

«РусскаЯ ЕвропА» представляет из себя 6 жилых комплексов и образовательный кластер, состоящий из детского сада и школы. Первый жилой комплекс «Адрес счастья» — это пять объектов с переменной этажностью от 9 до 14 этажей. Он будет сдан уже в середине 2023 года вместе со всей инфраструктурой. Здесь разместятся 641 квартира на общей площади более 60 тысяч м² и почти четыре тысячи квадратных метров нежилых помещений. Подземный паркинг рассчитан на 472 автомобиля.

Генеральный план застройки ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА»

Планировка двора соответствует концепции «двор без машин» и предусматривает несколько универсальных детских площадок, теннисный корт, тренажеры для воркаута, дворовый батут, футбольное поле, площадки для баскетбола и выгула собак.

— «РусскаЯ ЕвропА» — первый Happy city в стране. Это означает, что все самое необходимое у человека будет под рукой: магазины, поликлиника, сад и школа, возможно, для кого-то и рабочее место. Квартал будет жить по принципу «медленный город» — улучшаем качество жизни за счет замедления ее ритма. Мы посчитали, что, тратя время на дорогу, магазины и ожидания в пробках, человек теряет много ресурсов, в том числе и финансовых. Живя там, где все в шаговой доступности, семья может насобирать ребенку на квартиру уже к его 18 годам, — делает экономические выкладки создатель проекта.

В основном, как и в ЖК «Цветной бульвар», квартиры в первом жилом комплексе ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА» покупают жители Дальнего Востока, Мурманска, Крайнего Севера и Казахстана. 50% жилья берут сами калининградцы, которые улучшают свои жилищные условия.

— Мы работаем с эскроу-счетами, что значительно повышает степень доверия покупателей. Принцип их действия такой: будущий хозяин квартиры кладет деньги на счет, а застройщик получает их только тогда, когда выполняет свои обязательства. Финансирование от одного из лидеров проектного финансирования в стране — Банка ДОМ. РФ — гарантирует завершение и ввод в эксплуатацию уникального объекта точно в соответствии с графиком, — заверяет Виктор Иванюк.

Вице-президент Банка «ДОМ.РФ» Анна Авдокушина так охарактеризовала объект:

— Первый жилой комплекс в новом ЭКОквартале в Калининграде станет одним из самых ярких проектов жилищного строительства в регионе.

В прошлом году компания продала недвижимость на 100 миллионов рублей больше, чем до этого, и сэкономила при этом 12 миллионов рублей на рекламе. Только одно видео в личном аккаунте Виктора Иванюка в Tik-Tok принесло 1,6 миллионов просмотров. Там он сделал короткий обзор на квартиру с пометкой в конце: «Квартира ждет свою хозяйку».

— Вся реклама основана на главном для человека — стремлении устроить свою личную жизнь. Сколько женщин тогда откликнулось! Вот и заработало сарафанное радио, — уверен руководитель проекта «РусскаЯ ЕвропА». На его аккаунт в TikTok подписано 75,2 тысяч человек, и эта цифра растет с каждым днем. — Я попросил всех работников обучиться работать с социальными сетями. Их профили — наша бесплатная реклама, а им есть, что показывать — свою квартиру и жизнь в нашем жилом комплексе.

Вообще, по мнению застройщика, мощнейшим каналом продвижения является не собственная реклама, а привлечение к партнерским взаимоотношениям риэлторов. «АвангардИнвестПроект» начал работать с партнерами еще в 2019 году. На сегодняшний день они дают до 50% договоров долевого участия. В будущем этот показатель планируют увеличить до 60%.

— Мы платим риэлторам 3% от стоимости квартиры. К тому же, система построена так, что в нашем отделе продаж квартира дороже на 1000 рублей за каждый квадратный метр, чем у партнера-риэлтора, поэтому агентства недвижимости заинтересованы в сотрудничестве, — объясняет схему работы Виктор Иванюк.

Таким образом, компания экономит время и деньги на рекламу и содержание большого штата в отделе продаж. А партнерская сеть только крепнет и развивается.

Помимо этого, квартиры продают в формате торгов. В них участвую как прямые покупатели, так и риэлторы. Именно там определяется рыночная стоимость жилого объекта. Лот — квартиру — выставляют на торги за цену, равную рентабельности строительства. А интересанты делают ставки, и таким образом стоимость квартиры доходит до рыночных показателей.

— Одно время вместе с партнерами из других городов мы проводили экскурсию по новостройке, чтобы потенциальные покупатели могли в реальности представить свою жизнь здесь. Оплачивали билеты, если в итоге квартира покупалась. Вскоре это утратило свою актуальность. Во-первых, желающих переехать в Калининград становится все больше, и люди из других регионов сами нас находят. Во-вторых, в 2020 году выросло доверие к онлайн-сделкам, сервис усовершенствовался и стал полностью безопасен. Купить квартиру теперь можно не выходя из дома в Хабаровске, например.

Виктор Иванюк бывал во многих городах России и считает, что похвастаться подобными проектами страна пока не может. Приличные новостройки можно найти в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени, в остальных городах он не увидел интересных объектов.

— Лучше экспериментировать и рисковать — строить необычное. Тем более многоквартирное жилье в России — это настоящее и будущее, ведь выбора сейчас практически нет. Остались одни трущобы, жилфонд нищает, хрущевки уже нужно сносить. Сколько еще людей нуждаются в качественном жилье — просто с ума сойти. В ближайшие сто лет нам не справиться с объемами, — считает Виктор Иванюк. — И строить нужно не многоэтажки в 20−25 этажей, а красивые и комфортные дома не выше 12 уровней.

«АвангардИнвестПроект» не боится конкуренции, даже напротив, хотел бы, чтобы и другие девелоперы подтягивались до их уровня. За белорусскими застройщиками Виктор Иванюк не следит, но хвалит наших строителей:

— Делают свою работу очень качественно. Белорусы стремятся принести что-то новое, поэтому и услуги проектировщиков так популярны среди калининградских застройщиков. Продать квартиры белорусам в Калининграде было бы для нас честью.

Экспериментировать в других городах застройщик не собирается:

— Нам бы это осилить. У нас нет амбиций зарабатывать много и бестолково. Мы хотим построить квартал, на который бы все равнялись.