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Жилье в Зеленике, Черногория

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2 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Зеленика, Черногория
Вилла 3 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
New House Available In Hereceg Novi, Montenegro (Construction update: External completer, st…
$328,300
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Дом 6 спален в Зеленика, Черногория
Дом 6 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Stone Villa Zelenika: Set on the hills in the charming village of Kuti in Zelenika, lies an …
$1,01 млн
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