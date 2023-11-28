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Жильё в Зеленика, Черногория

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дома
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29 объектов найдено
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Зеленика, Черногория
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Зеленика, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Stone Villa Zelenika: Set on the hills in the charming village of Kuti in Zelenika, lies an …
€920,000
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Дом 3 комнаты в Зеленика, Черногория
Дом 3 комнаты
Зеленика, Черногория
Комнаты 3
Площадь 107 м²
Одноэтажная вилла с бассейном рядом с Херцег Нови. Площадь дома 107 м2. Площадь участка 550 …
€250,000
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Квартира 1 спальня в Зеленика, Черногория
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
ID 863 Продается квартира с одной спальней в Зеленике, Херцег Нови.   Херцег Нови, райо…
€150,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 5 спален с парковкой в Зеленика, Черногория
Дом 5 спален с парковкой
Зеленика, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Д11-024. Трехэтажный дом в Зеленике на хорошем местеПродается - Дом с большим двором в Зелен…
€250,000
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Дом 6 спален в Зеленика, Черногория
Дом 6 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 6
Площадь 293 м²
НУМ 5356 Продаётся дом в Зеленике, поселении, расположенном в општине - Герцег Нови. Площад…
€430,000
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Дом 2 комнаты в Зеленика, Черногория
Дом 2 комнаты
Зеленика, Черногория
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Продаётся квартира в Зеленике. Площадь 60 м2 + 15 м2 терраса. Две спальни, ванная, гостиная…
€65,000
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Дом 4 комнаты в Зеленика, Черногория
Дом 4 комнаты
Зеленика, Черногория
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Продаётся дом с великолепным садом в Зеленике. На участке площадью 400 м2 посажено множество…
€215,000
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Дом в Зеленика, Черногория
Дом
Зеленика, Черногория
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
ID 568 Продается прекраснейший дом в районе Зеленика, Херцег Нови  Трехэтажный дом с т…
€295,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 2
Площадь 63 м²
NUM 5392 Продается двухкомнатная квартира в Герцег-Нови, Зеленика. Квартира расположена в т…
€100,000
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Дом 5 спален с парковкой в Зеленика, Черногория
Дом 5 спален с парковкой
Зеленика, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
D11-033. Бизнес дом на продажуПродается бизнес-дом в Зеленике, Герцег Нови. Дом состоит из 1…
€1,000,000
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Вилла 2 спальни с гаражом, с парковка в Зеленика, Черногория
Вилла 2 спальни с гаражом, с парковка
Зеленика, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Новый дом доступен в Херецег-Нови, Черногория ( Обновление конструкции: Внешний завершен, ст…
€300,000
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Дом 8 спален в Зеленика, Черногория
Дом 8 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 8
Площадь 300 м²
NUM 4102 Продается дом в Зеленике недалеко от города Герцег Нови. Площадь дома составляе…
€450,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Зеленика, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Зеленика, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
D11-013. Роскошные виллы недалеко от ПортоНовиПродается - Роскошные виллы, расположенные нед…
€1,35 млн
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Зеленика, Черногория
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Зеленика, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Количество этажей 3
Продается большой современный дом в поселке Зеленика, Херцег Нови. Просторный дом - три э…
€210,000
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Квартира 1 комната в Зеленика, Черногория
Квартира 1 комната
Зеленика, Черногория
Комнаты 1
Площадь 58 м²
Квартира в Зеленике рядом с морем, Херцег Нови - квартира площадью 58м2 - находится на вто…
€75,000
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Дом 3 спальни в Зеленика, Черногория
Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 3
Площадь 150 м²
NUM 5196 Продается дом в Зеленике, поселок, расположенный в Опсхине - Герцег Нови. Площадь д…
€340,000
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Дом 3 спальни в Зеленика, Черногория
Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 3
Площадь 207 м²
NUM 5190 Продается дом в Зеленике, деревне, расположенной недалеко от города Герцег-Нови. Ра…
€275,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Зеленика, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/4
A7-025. Просторная квартира в Зеленике, Герцег Новидля продажи квартира в Зеленики, Герцег Н…
€126,500
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Квартира 1 спальня в Зеленика, Черногория
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
Количество спален 1
Площадь 52 м²
NUM 5197 2 квартиры на продажу в Герцег Нови, Зеленика. Квартиры имеют площадь 52 м2 и расп…
€120,000
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Квартира 2 комнаты в Зеленика, Черногория
Квартира 2 комнаты
Зеленика, Черногория
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Продается двуспальная квартира в Зеленике (Херцег-Нови). Общая площадь квартиры 70 кв.м. Пла…
€130,000
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Зеленика, Черногория
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Зеленика, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается современный комфортный дом в поселке Зеленика, Херцег-Нови. Дом площадью 160 м2…
€230,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Зеленика, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Из этих 2-комнатных апартаментов, расположенных в непосредственной близости от моря в Зелени…
€135,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Зеленика, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Зеленика, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/4
A7-018. Квартира в австро-венгерском доме в Зеленики, Герцег Новина продажу в Зеленики, Герц…
€150,000
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Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Зеленика, Черногория
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Зеленика, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
€380,000
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Дом 2 спальни в Зеленика, Черногория
Дом 2 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 2
Площадь 64 м²
NUM 4518 Продается дом в Герцег-Нови, Зеленика. Площадь дома составляет 64 м2, а площадь…
€170,000
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Дом 3 спальни в Зеленика, Черногория
Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 3
Площадь 76 м²
NUM 2290 Comfortable house in Zelenika near Herceg Novi. The house area is 76 m2 and th…
€270,000
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Дом 5 спален с парковкой в Зеленика, Черногория
Дом 5 спален с парковкой
Зеленика, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
D2-1008. Хороший дом в Зеленике, Ривьера Герцег-НовиНицца дом на продажу в Зеленике, & nbsp;…
€150,000
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Квартира 1 спальня с видом на море в Зеленика, Черногория
Квартира 1 спальня с видом на море
Зеленика, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
A2-164. Flats in ZelenikaApartment for sale in Zelenika, Herceg Novi riviera, Montenegro.The…
€104,000
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Дом 2 спальни с парковкой, с мебелью, с холодильником в Зеленика, Черногория
Дом 2 спальни с парковкой, с мебелью, с холодильником
Зеленика, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
D5-115. Два небольших дома на участке в Зеленике Два дома на продажу на участке каскадного у…
€100,000
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