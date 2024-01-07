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Земельные участки в Община Жабляк, Черногория

11 объектов найдено
Земельные участки в Жабляк, Черногория
Земельные участки
Жабляк, Черногория
Земельный участок рядом с горнолыжной базой в городе Жабляк. Живописная природа, заповедные …
€40,000
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Земельные участки в Жабляк, Черногория
Земельные участки
Жабляк, Черногория
Земельный участок под строительство со всей необходимой документацией! На земельном участ…
€178,420
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Земельные участки в Жабляк, Черногория
Земельные участки
Жабляк, Черногория
ID 503 Продается земельный участок в Жабляке. Площадь участка 5 520 м2. Расположен в …
€469,200
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Жабляк, Черногория
Земельные участки
Жабляк, Черногория
ID 502 Продается земельный участок в Жабляке. Площадь участка 1279 м2. Расположен в ж…
€102,320
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Juncev Do, Черногория
Земельные участки
Juncev Do, Черногория
Площадь 16 648 м²
Жабляк, Тепачко Поле – Земельный участок на продажу Этот великолепный участок расположен в 2…
Цена по запросу
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Земельные участки в Virak, Черногория
Земельные участки
Virak, Черногория
Площадь 3 830 м²
Жабляк, Вирак — Земля у подножия горы Дурмитор Этот треугольный участок расположен на наклон…
€75,000
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Земельные участки в Virak, Черногория
Земельные участки
Virak, Черногория
Площадь 3 360 м²
Жабляк, Пашина Вода — Земля у подножия вершины Савин Кук под постройку коттеджей Продается з…
€79,000
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Земельные участки в Община Жабляк, Черногория
Земельные участки
Община Жабляк, Черногория
Площадь 1 806 м²
Жабляк, Пашина Вода — Земельный участок возле этно деревни Шлеме. Спецпредложение! Продается…
€16,000
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Земельные участки в Жабляк, Черногория
Земельные участки
Жабляк, Черногория
Площадь 30 000 м²
Жабляк, Подконь — Большой земельный участок  на продажу   Этот земельный участок расположен …
€300,000
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Земельные участки в Tepacko Polje, Черногория
Земельные участки
Tepacko Polje, Черногория
Площадь 910 м²
Привлекательный участок расположен в Тепачко Поле, примерно в 50 метрах от главной дороги и …
€91,000
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Земельные участки в Ковачка долина, Черногория
Земельные участки
Ковачка долина, Черногория
Площадь 2 551 м²
Земельный участок расположен в деревне Ускоци, в районе Жабляка. Он расположен на высоте 1.6…
€28,000
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