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Квартиры с видом на горы в Общине Жабляк, Черногория

Жабляк
19
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14 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
Недвижимость Черногория – Однокомнатная Квартира 33м² на Первом Этажe Нового Жилого Здания н…
$130,338
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Квартира 3 комнаты в Жабляк, Черногория
Квартира 3 комнаты
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Квартира в новостройке недалеко от центра Жабляка Квартира пустая, только после строитель…
$89,559
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Квартира 1 спальня в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1
Недвижимость Черногория – Однокомнатная Квартира 31м² на Первом Этажe Нового Жилого Здания н…
$122,439
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Квартира 1 спальня в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3
Недвижимость ЧерногорияПродаются квартиры площадью от 19м² до 94м² в Жабляке – от студий до …
$162,499
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Квартира 1 спальня в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Недвижимость Черногория – Однокомнатная Квартира 31м² в Полуподвале Нового Жилого Здания на …
$87,456
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Квартира 1 спальня в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Недвижимость Черногория – Однокомнатная Квартира 32м² в Полуподвале Нового Жилого Здания на …
$90,277
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Квартира 1 спальня в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Недвижимость ЧерногорияПродаются квартиры площадью от 19м² до 94м² в Жабляке – от студий до …
$75,043
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Квартира 3 спальни в Жабляк, Черногория
Квартира 3 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 3
Недвижимость ЧерногорияПродаются квартиры площадью от 19м² до 94м² в Жабляке – от студий до …
$318,228
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Квартира 1 спальня в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Недвижимость Черногория – Однокомнатная Квартира 33м² в Полуподвале Нового Жилого Здания на …
$93,099
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Квартира 1 спальня в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1
Недвижимость Черногория – Однокомнатная Квартира 28м² на Первом Этажe Нового Жилого Здания н…
$110,590
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Квартира 1 спальня в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Недвижимость Черногория – Однокомнатная Квартира 32м² на Первом Этажe Нового Жилого Здания н…
$126,388
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Квартира 1 спальня в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Недвижимость Черногория – Однокомнатная Квартира 28м² в Полуподвале Нового Жилого Здания на …
$78,993
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Квартира 3 комнаты в Жабляк, Черногория
Квартира 3 комнаты
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современная квартира с видом на горы в центре Жабляка. Продается качественная новая кварт…
$127,173
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Квартира 1 спальня в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Недвижимость ЧерногорияПродаются квартиры площадью от 19м² до 94м² в Жабляке – от студий до …
$78,993
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Типы недвижимости в Общине Жабляк

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Жабляк, Черногория

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