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Отели в Улцине, Черногория

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1 объект найдено
Отель 67 м² в Улцинь, Черногория
Отель 67 м²
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Живите на самой знаковой береговой линии Черногории в Porta Rai Beachfront Hotel & Residence…
$446,757
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