Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Улцинь
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Улцине, Черногория

;
2 объекта найдено
Отель 67 м² в Улцинь, Черногория
Отель 67 м²
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Живите на самой знаковой береговой линии Черногории в Porta Rai Beachfront Hotel & Residence…
$446,757
Оставить заявку
Коммерческое помещение 13 039 м² в Улцинь, Черногория
Коммерческое помещение 13 039 м²
Улцинь, Черногория
Площадь 13 039 м²
U4-303. Земля в Ульцине с панорамным видом на мореПродается земля в УльцинеПлощадь участка 1…
$5,98 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти