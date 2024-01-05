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Дома в Топла, Черногория

виллы
9
25 объектов найдено
Вилла 3 спальни у моря в Топла, Черногория
Вилла 3 спальни у моря
Топла, Черногория
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Описание Рождественская скидка до 10% - до 01 января 2024 года!!! Бока Которская бухта, …
€470,107
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Дом 3 спальни с террасой, у моря в Топла, Черногория
Дом 3 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Описание Рождественская скидка до 10% - до 01 января 2024 года!!! Бока Которская бухта, …
€509,400
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Дом 4 спальни в Топла, Черногория
Дом 4 спальни
Топла, Черногория
Количество спален 4
ID 959 Продается дом в Херцег Нови в районе Топла Между теннисными кортами выходит на …
€700,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни в Топла, Черногория
Дом 4 спальни
Топла, Черногория
Количество спален 4
ID 958 Продается дом в Херцег Нови в районе Топла Между теннисными кортами выходит на …
€650,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 2 спальни с террасой, у моря в Топла, Черногория
Дом 2 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Описание Бока Которская Бухта, Херцег Нови, район Топла. Квартира с двумя спальнями с ви…
€280,000
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Вилла в Топла, Черногория
Вилла
Топла, Черногория
Площадь 540 м²
Дом построен по авторскому проекту, проведена канализация, система сливов с заглушками от н…
€568,000
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Дом 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Топла, Черногория
Дом 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Топла, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Дом в пригороде Герцег-Нови, в Игало. Площадь 300 м2, три этажа — гостиная с кухней, 6 с…
€220,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Дом с видом на море, с видом на горы, с теннисным кортом в Топла, Черногория
Дом с видом на море, с видом на горы, с теннисным кортом
Топла, Черногория
Продается участок площадью 26 826 м2 Расположен участок в 900 метрах от моря в пригороде Ге…
€185
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни у моря в Топла, Черногория
Вилла 3 спальни у моря
Топла, Черногория
Количество спален 3
Площадь 232 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новая  стильная одноэтажная вилла с тремя спаль…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни у моря в Топла, Черногория
Вилла 3 спальни у моря
Топла, Черногория
Количество спален 3
Площадь 232 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новая  стильная одноэтажная вилла с тремя спаль…
Цена по запросу
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Дом с парковкой, с видом на море в Топла, Черногория
Дом с парковкой, с видом на море
Топла, Черногория
D5-139. Мини-отель в Херцег-НовиПродается мини-отель бизнес в Херцег-Нови  Участок 512м2 от…
€735,000
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Дом 6 спален с террасой, у моря в Топла, Черногория
Дом 6 спален с террасой, у моря
Топла, Черногория
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Херцег Нови. Новый трёхквартирный дом с панорамными видами от Застройщика. Пятиэтажный …
Цена по запросу
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Дом 9 спален в Топла, Черногория
Дом 9 спален
Топла, Черногория
Количество спален 9
Площадь 378 м²
NUM 3714 Современный дом в Савине. Площадь дома составляет 378 м2, а площадь участка - 330…
€1,80 млн
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Дом 2 спальни с террасой, у моря в Топла, Черногория
Дом 2 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Бока Которская бухта,  Херцег Нови, район Топла-3. Двухэтажный дом. Расстояние до моря …
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Топла, Черногория
Вилла 3 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Топла, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 529 м²
https://youtu.be/JXVAF4j_NHg &NBSP; Жилая площадь: 529 м2 (383 м2 + 146 м2 террасы) Внешн…
€9,85 млн
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Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Топла, Черногория
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Топла, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Площадь: 372 м2 Площадь участка: 2000 м2 Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 + 1 Бассейн Парко…
€1,10 млн
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Вилла 6 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером в Топла, Черногория
Вилла 6 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Топла, Черногория
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Уникальная вилла Old Mill расположена в центре залива Бока, недалеко от самой узкой точки. С…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на сад в Топла, Черногория
Вилла 5 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на сад
Топла, Черногория
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 235 м²
Residential area: 235 m2 Land area: 787 m2 Bedrooms: 5 Bathrooms: 5 Direct distance from the…
€980,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с видеонаблюдением, с пирсом в Топла, Черногория
Вилла 3 спальни с парковкой, с видеонаблюдением, с пирсом
Топла, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вашему вниманию представляем эксклюзивные виллы в прекрасном месте Журич, Герцег-Нови. Это э…
€1,50 млн
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Дом 5 спален с парковкой, с двором в Топла, Черногория
Дом 5 спален с парковкой, с двором
Топла, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Продается двухэтажный дом в районе Топла, Боко-Которской бухты.Дом общей площадью 240 м2. На…
€305,000
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Дом 6 спален с террасой в Топла, Черногория
Дом 6 спален с террасой
Топла, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Просторный дом в Герцег Нови.Дом площадью 196 м2 на участке 230 м2 находится в 500 метрах от…
€250,000
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Дом 5 спален с подвалом в Топла, Черногория
Дом 5 спален с подвалом
Топла, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Отличный, полностью меблированный дом в Герцен-Нови. Дом состоит из двух этажей, на первом э…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален с подвалом в Топла, Черногория
Вилла 6 спален с подвалом
Топла, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Продается роскошная вилла, в современном стиле, расположенная на первой линии у моря в Герце…
€3,25 млн
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Дом 5 спален с видом на море в Топла, Черногория
Дом 5 спален с видом на море
Топла, Черногория
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Очень хороший дом, два этажа с удобной мансардой, в городе Герцег-Нови. Этот город основан в…
€370,000
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Дом 10 спален с террасой в Топла, Черногория
Дом 10 спален с террасой
Топла, Черногория
Количество спален 10
Площадь 260 м²
Великолепный теплый дом в медитеранском стиле 220 кв. м плюс 40 кв. м террасы в Герцег Нови …
€640,000
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Параметры недвижимости в Топла, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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