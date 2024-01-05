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9 объектов найдено
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Вилла 3 спальни у моря
Топла, Черногория
3
180 м²
Описание Рождественская скидка до 10% - до 01 января 2024 года!!! Бока Которская бухта, …
€470,107
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Вилла
Топла, Черногория
540 м²
Дом построен по авторскому проекту, проведена канализация, система сливов с заглушками от н…
€568,000
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Вилла 3 спальни у моря
Топла, Черногория
3
232 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новая стильная одноэтажная вилла с тремя спаль…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни у моря
Топла, Черногория
3
232 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новая стильная одноэтажная вилла с тремя спаль…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Топла, Черногория
3
3
529 м²
https://youtu.be/JXVAF4j_NHg &NBSP; Жилая площадь: 529 м2 (383 м2 + 146 м2 террасы) Внешн…
€9,85 млн
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Вилла 6 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Топла, Черногория
6
2
200 м²
Уникальная вилла Old Mill расположена в центре залива Бока, недалеко от самой узкой точки. С…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на сад
Топла, Черногория
5
5
235 м²
Residential area: 235 m2 Land area: 787 m2 Bedrooms: 5 Bathrooms: 5 Direct distance from the…
€980,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с видеонаблюдением, с пирсом
Топла, Черногория
3
4
220 м²
Вашему вниманию представляем эксклюзивные виллы в прекрасном месте Журич, Герцег-Нови. Это э…
€1,50 млн
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Вилла 6 спален с подвалом
Топла, Черногория
6
6
Продается роскошная вилла, в современном стиле, расположенная на первой линии у моря в Герце…
€3,25 млн
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Параметры недвижимости в Топла, Черногория
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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