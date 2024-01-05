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Жильё в Топла, Черногория

квартиры
66
дома
25
90 объектов найдено
Дом 3 спальни с террасой, у моря в Топла, Черногория
Дом 3 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Описание Рождественская скидка до 10% - до 01 января 2024 года!!! Бока Которская бухта, …
€509,400
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Вилла 3 спальни у моря в Топла, Черногория
Вилла 3 спальни у моря
Топла, Черногория
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Описание Рождественская скидка до 10% - до 01 января 2024 года!!! Бока Которская бухта, …
€470,107
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Квартира 1 спальня в Топла, Черногория
Квартира 1 спальня
Топла, Черногория
Количество спален 1
Этаж 2
ID 1140 Продаются две квартиры в Топле, Херцег Нови. Локация: Херцег Нови, Топла, в ша…
€196,735
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Топла, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 4/6
A7-060. Sea view two-bedroom apartment, Topla, Herceg Novi
€310,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью в Топла, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Топла, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 4/6
A7-059. Sea view one-bedroom apartment, Topla, Herceg NoviFor sale! Beautiful fully furnish…
€211,000
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Дом 4 спальни в Топла, Черногория
Дом 4 спальни
Топла, Черногория
Количество спален 4
ID 959 Продается дом в Херцег Нови в районе Топла Между теннисными кортами выходит на …
€700,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни в Топла, Черногория
Дом 4 спальни
Топла, Черногория
Количество спален 4
ID 958 Продается дом в Херцег Нови в районе Топла Между теннисными кортами выходит на …
€650,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 158 м²
НОМЕР 5636 Продается квартира в Герцег-Нови, Топла, в тихом месте недалеко от моря. Планир…
€555,000
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Квартира 2 спальни в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 160 м²
НОМЕР 5541 Квартира расположена в Герцег-Нови, в Топле, и предлагает идеальное сочетание ком…
€628,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Топла, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продается трехкомнатная квартира 86м2 в строящемся комплексе The Old Bakery Budva, на 4 этаж…
€183,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Дом 2 спальни с террасой, у моря в Топла, Черногория
Дом 2 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Описание Бока Которская Бухта, Херцег Нови, район Топла. Квартира с двумя спальнями с ви…
€280,000
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Квартира 1 спальня в Топла, Черногория
Квартира 1 спальня
Топла, Черногория
Количество спален 1
Площадь 44 м²
НУМ 5581 Продается квартира в Герцег Нови. Квартира имеет площадь 44+12m2 и расположена на …
€95,000
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Вилла в Топла, Черногория
Вилла
Топла, Черногория
Площадь 540 м²
Дом построен по авторскому проекту, проведена канализация, система сливов с заглушками от н…
€568,000
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Квартира 1 спальня в Топла, Черногория
Квартира 1 спальня
Топла, Черногория
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Продается квартира в Херцег Нови, район Топла 3. Квартира площадью 45м2 располагает гостино…
€87,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с холодильником в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с холодильником
Топла, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
A7-049. Двухкомнатная квартира, Герцег НовиПродается! Двухкомнатная квартира с небольшим са…
€125,000
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Квартира 1 спальня в Топла, Черногория
Квартира 1 спальня
Топла, Черногория
Количество спален 1
Площадь 62 м²
NUM 5421 Просторная двухкомнатная квартира на продажу в Херцег-Нови в привлекательном месте …
€168,000
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Описание Херцег Нови, район Топла. Квартира с двумя спальнями Вид на море Расстояние …
€280,000
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Дом 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Топла, Черногория
Дом 6 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Топла, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Дом в пригороде Герцег-Нови, в Игало. Площадь 300 м2, три этажа — гостиная с кухней, 6 с…
€220,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Дом с видом на море, с видом на горы, с теннисным кортом в Топла, Черногория
Дом с видом на море, с видом на горы, с теннисным кортом
Топла, Черногория
Продается участок площадью 26 826 м2 Расположен участок в 900 метрах от моря в пригороде Ге…
€185
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни у моря в Топла, Черногория
Вилла 3 спальни у моря
Топла, Черногория
Количество спален 3
Площадь 232 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новая  стильная одноэтажная вилла с тремя спаль…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни у моря в Топла, Черногория
Вилла 3 спальни у моря
Топла, Черногория
Количество спален 3
Площадь 232 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новая  стильная одноэтажная вилла с тремя спаль…
Цена по запросу
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Дом с парковкой, с видом на море в Топла, Черногория
Дом с парковкой, с видом на море
Топла, Черногория
D5-139. Мини-отель в Херцег-НовиПродается мини-отель бизнес в Херцег-Нови  Участок 512м2 от…
€735,000
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Квартира 3 спальни в Топла, Черногория
Квартира 3 спальни
Топла, Черногория
Количество спален 3
Площадь 115 м²
NUM 3873 Пентхаус с видом на море и парк на продажу в Топле, Херцег Нови. Квартира площад…
€299,000
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Дом 6 спален с террасой, у моря в Топла, Черногория
Дом 6 спален с террасой, у моря
Топла, Черногория
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Херцег Нови. Новый трёхквартирный дом с панорамными видами от Застройщика. Пятиэтажный …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Херцег Нови. Новые квартиры от Застройщика. Новый пятиэтажный дом с панорамными видами …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Херцег Нови. Новые квартиры от Застройщика. Новый пятиэтажный дом с панорамными видами …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Херцег Нови. Новые квартиры от Застройщика. Новый пятиэтажный дом с панорамными видами …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном.…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном.…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном.…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Топла, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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