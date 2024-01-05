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Квартиры в Топла, Черногория

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65 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Топла, Черногория
Квартира 1 спальня
Топла, Черногория
Количество спален 1
Этаж 2
ID 1140 Продаются две квартиры в Топле, Херцег Нови. Локация: Херцег Нови, Топла, в ша…
€196,735
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Топла, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 4/6
A7-060. Sea view two-bedroom apartment, Topla, Herceg Novi
€310,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью в Топла, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Топла, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 4/6
A7-059. Sea view one-bedroom apartment, Topla, Herceg NoviFor sale! Beautiful fully furnish…
€211,000
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Квартира 2 спальни в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 158 м²
НОМЕР 5636 Продается квартира в Герцег-Нови, Топла, в тихом месте недалеко от моря. Планир…
€555,000
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Квартира 2 спальни в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 160 м²
НОМЕР 5541 Квартира расположена в Герцег-Нови, в Топле, и предлагает идеальное сочетание ком…
€628,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Топла, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продается трехкомнатная квартира 86м2 в строящемся комплексе The Old Bakery Budva, на 4 этаж…
€183,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня в Топла, Черногория
Квартира 1 спальня
Топла, Черногория
Количество спален 1
Площадь 44 м²
НУМ 5581 Продается квартира в Герцег Нови. Квартира имеет площадь 44+12m2 и расположена на …
€95,000
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Квартира 1 спальня в Топла, Черногория
Квартира 1 спальня
Топла, Черногория
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Продается квартира в Херцег Нови, район Топла 3. Квартира площадью 45м2 располагает гостино…
€87,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с холодильником в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с холодильником
Топла, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
A7-049. Двухкомнатная квартира, Герцег НовиПродается! Двухкомнатная квартира с небольшим са…
€125,000
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Квартира 1 спальня в Топла, Черногория
Квартира 1 спальня
Топла, Черногория
Количество спален 1
Площадь 62 м²
NUM 5421 Просторная двухкомнатная квартира на продажу в Херцег-Нови в привлекательном месте …
€168,000
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Описание Херцег Нови, район Топла. Квартира с двумя спальнями Вид на море Расстояние …
€280,000
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Квартира 3 спальни в Топла, Черногория
Квартира 3 спальни
Топла, Черногория
Количество спален 3
Площадь 115 м²
NUM 3873 Пентхаус с видом на море и парк на продажу в Топле, Херцег Нови. Квартира площад…
€299,000
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Херцег Нови. Новые квартиры от Застройщика. Новый пятиэтажный дом с панорамными видами …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Херцег Нови. Новые квартиры от Застройщика. Новый пятиэтажный дом с панорамными видами …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Херцег Нови. Новые квартиры от Застройщика. Новый пятиэтажный дом с панорамными видами …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном.…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном.…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном.…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном.…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном.…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном.…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Топла, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этаж 3
Эта потрясающая квартира состоит из большой гостиной и кухни, двух спален, гардеробной, двух…
€350,000
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Квартира 1 спальня в Топла, Черногория
Квартира 1 спальня
Топла, Черногория
Количество спален 1
Площадь 60 м²
NUM 2694 Продается квартира в Херцег-Нови, общей площадью 60 м2. Квартира расположена на че…
€195,000
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Квартира 2 спальни в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 72 м²
NUM 3533 Продается квартира в Херцег-Нови, Топла. Квартира имеет 72 м2 и состоит из 2 с…
€130,000
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Квартира 1 спальня в Топла, Черногория
Квартира 1 спальня
Топла, Черногория
Количество спален 1
Площадь 40 м²
NUM 4294 Продается квартира в Игало, Герцег Нови. Квартира имеет площадь 40 м2 и расположен…
€75,000
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Квартира 3 спальни в Топла, Черногория
Квартира 3 спальни
Топла, Черногория
Количество спален 3
Площадь 127 м²
NUM 4209 Продается квартира в Савине, недалеко от города Герцег Нови. Квартира имеет площад…
€450,000
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Квартира 1 ванная с парковкой, с видом на море в Топла, Черногория
Квартира 1 ванная с парковкой, с видом на море
Топла, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
A3-443. Wohnkomplex в Герцег-НовиПродается меблированная однокомнатная квартира площадью 70 …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море в Топла, Черногория
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Топла, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 6
А2-1148. Роскошная квартира в Херцег-НовиПродается светлая, просторная квартира в зеленом ра…
€320,000
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Херцег Нови, район Топла. Новый жилой комплекс с бассейном Расстояние до моря 400м. Эт…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни с террасой, у моря в Топла, Черногория
Квартира 3 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Херцег Нови, район Топла. Новый жилой комплекс с бассейном Расстояние до моря 400м. Эт…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Топла, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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