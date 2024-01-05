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Квартиры в Топла, Черногория
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65 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Топла, Черногория
1
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ID 1140 Продаются две квартиры в Топле, Херцег Нови. Локация: Херцег Нови, Топла, в ша…
€196,735
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Топла, Черногория
3
1
94 м²
4/6
A7-060. Sea view two-bedroom apartment, Topla, Herceg Novi
€310,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Топла, Черногория
2
1
64 м²
4/6
A7-059. Sea view one-bedroom apartment, Topla, Herceg NoviFor sale! Beautiful fully furnish…
€211,000
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Квартира 2 спальни
Топла, Черногория
2
158 м²
НОМЕР 5636 Продается квартира в Герцег-Нови, Топла, в тихом месте недалеко от моря. Планир…
€555,000
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Квартира 2 спальни
Топла, Черногория
2
160 м²
НОМЕР 5541 Квартира расположена в Герцег-Нови, в Топле, и предлагает идеальное сочетание ком…
€628,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Топла, Черногория
2
1
60 м²
Продается трехкомнатная квартира 86м2 в строящемся комплексе The Old Bakery Budva, на 4 этаж…
€183,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня
Топла, Черногория
1
44 м²
НУМ 5581 Продается квартира в Герцег Нови. Квартира имеет площадь 44+12m2 и расположена на …
€95,000
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Квартира 1 спальня
Топла, Черногория
1
45 м²
Продается квартира в Херцег Нови, район Топла 3. Квартира площадью 45м2 располагает гостино…
€87,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с холодильником
Топла, Черногория
3
1
56 м²
1/4
A7-049. Двухкомнатная квартира, Герцег НовиПродается! Двухкомнатная квартира с небольшим са…
€125,000
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Квартира 1 спальня
Топла, Черногория
1
62 м²
NUM 5421 Просторная двухкомнатная квартира на продажу в Херцег-Нови в привлекательном месте …
€168,000
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
2
100 м²
Описание Херцег Нови, район Топла. Квартира с двумя спальнями Вид на море Расстояние …
€280,000
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Квартира 3 спальни
Топла, Черногория
3
115 м²
NUM 3873 Пентхаус с видом на море и парк на продажу в Топле, Херцег Нови. Квартира площад…
€299,000
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
2
80 м²
Херцег Нови. Новые квартиры от Застройщика. Новый пятиэтажный дом с панорамными видами …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
2
80 м²
Херцег Нови. Новые квартиры от Застройщика. Новый пятиэтажный дом с панорамными видами …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
2
78 м²
Херцег Нови. Новые квартиры от Застройщика. Новый пятиэтажный дом с панорамными видами …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой
Топла, Черногория
2
110 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном.…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой
Топла, Черногория
2
111 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном.…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой
Топла, Черногория
2
65 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном.…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой
Топла, Черногория
2
65 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном.…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой
Топла, Черногория
2
65 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном.…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой
Топла, Черногория
2
110 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном.…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Топла, Черногория
2
2
213 м²
3
Эта потрясающая квартира состоит из большой гостиной и кухни, двух спален, гардеробной, двух…
€350,000
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Квартира 1 спальня
Топла, Черногория
1
60 м²
NUM 2694 Продается квартира в Херцег-Нови, общей площадью 60 м2. Квартира расположена на че…
€195,000
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Квартира 2 спальни
Топла, Черногория
2
72 м²
NUM 3533 Продается квартира в Херцег-Нови, Топла. Квартира имеет 72 м2 и состоит из 2 с…
€130,000
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Квартира 1 спальня
Топла, Черногория
1
40 м²
NUM 4294 Продается квартира в Игало, Герцег Нови. Квартира имеет площадь 40 м2 и расположен…
€75,000
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Квартира 3 спальни
Топла, Черногория
3
127 м²
NUM 4209 Продается квартира в Савине, недалеко от города Герцег Нови. Квартира имеет площад…
€450,000
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Квартира 1 ванная с парковкой, с видом на море
Топла, Черногория
1
46 м²
A3-443. Wohnkomplex в Герцег-НовиПродается меблированная однокомнатная квартира площадью 70 …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Топла, Черногория
4
3
132 м²
6
А2-1148. Роскошная квартира в Херцег-НовиПродается светлая, просторная квартира в зеленом ра…
€320,000
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
2
87 м²
Херцег Нови, район Топла. Новый жилой комплекс с бассейном Расстояние до моря 400м. Эт…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни с террасой, у моря
Топла, Черногория
3
95 м²
Херцег Нови, район Топла. Новый жилой комплекс с бассейном Расстояние до моря 400м. Эт…
Цена по запросу
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