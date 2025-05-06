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Таунхаусы с видом на море в Общине Тиват, Черногория

Тиват
20
Радовичи
5
Donja Lastva
3
Таунхаус Удалить
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11 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
К продаже предлагаются уникальные таунхаусы расположенные в курортном поселке Джурашивичи. З…
$3,288
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First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Продажа изумительного таунхауса площадью 190 м2. Площадь земельного участка 213 м2. …
$625,604
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
​​​​​​В НАЛИЧИИ: Таунхаусы: 141 м2 (2 спальни) + двор 64 м2 + бассейн 13 м2 - 964 000 …
$635,388
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GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Продажа изумительного таунхауса площадью 155 м2. Площадь земельного участка 174 м2. Та…
$510,361
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 3 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 154 м²
Количество этажей 3
ID 1373 🏡 ЭЛИТНЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДОНЬЕЙ ЛАСТВЕ – ЖИЗНЬ НА УРОВНЕ ПРЕМИУМ 📍 Локация: Тиват…
$501,900
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Таунхаус в Donja Lastva, Черногория
Таунхаус
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Luxury Townhouses Donja Lastva: an enclave of luxury living in Donja Lastva, Montenegro. Nin…
$602,004
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Таунхаус в Тиват, Черногория
Таунхаус
Тиват, Черногория
Площадь 100 м²
На продажу таунхаусы в 50 метрах от моря в Джурашевичи, Тиват. Двухуровневые таунхаусы площ…
$249,597
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Таунхаус 5 комнат в Радовичи, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Радовичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Резиденции The Peaks представляют собой гармонию традиционной черногорской архитектуры и сов…
$2,02 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
ID-1865 Продаются современные таунхаусы на полуострове Луштица, Джурашевичи, Тиват. Та…
$207,677
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Таунхаус в Крашичи, Черногория
Таунхаус
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Предлагаем на продажу уютный панорамный дуплекс в 15 м от моря. С больших террас открывается…
$385,544
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Montenegros’ first Golf Course, now offering residential villas on the golf course with pano…
$2,01 млн
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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